必勝客買一送一！必勝客618優惠一次看，大比薩199元外帶 副食買一送一吃爆。

必勝客618優惠正式開跑，大比薩199元外帶、QQ球買一送一及一公尺派對盒優惠同步登場。編輯張人尹表示，想找必勝客618優惠與聚餐省錢攻略的粉絲可以趁活動期間把握機會。

必勝客買一送一要搶！為了迎接618購物檔，必勝客祭出今年大規模優惠活動，即日起推出超過10項限時方案，從一個人追劇用餐、雙人約會到多人聚會都有不同選擇。這波活動最大亮點就是PK APP限定天天外帶指定大比薩199元，搭配多項副食與套餐優惠下殺買一送一。從主餐到點心都有折扣，讓速食控整個6月都能省一波。



▲必勝客618檔期推出超過10項優惠方案，從個人獨享到多人聚餐都能找到適合選擇。



▲必勝客主餐與副食同步祭出優惠活動，讓粉絲在6月享受更多省荷包方案。

買一送一優惠一次整理輕鬆加菜不傷荷包

▲必勝客指定小比薩搭配BBQ烤雞買一送一，雙人聚餐一次滿足多種口味需求。

大比薩199元必搶派對餐現省近千元

▲必勝客PK APP限定天天外帶指定大比薩199元，兩款人氣口味都能享有優惠。

必勝客618年中慶優惠推薦

必勝客這次也準備多項買一送一活動迎接618優惠話題。其中雙人用餐可選擇指定口味小比薩加BBQ烤雞買一送一組合，最低639元起就能同時吃到比薩與烤雞。副食部分則有「巧克力QQ球買一送一」以及「韓式海鮮煎餅買一送一」等人氣品項同步加入優惠行列，無論是想當下午茶點心還是聚餐加菜都相當適合。本次最受矚目的優惠莫過於PK APP限定外帶指定大比薩199元，包括「熱帶鳳梨海鮮總匯」與「BBQ黃金嫩雞」兩款人氣口味都能以優惠價格開吃，而且平日與假日皆可購買。若是多人聚餐需求，則推薦「一公尺派對盒」優惠價1,212元起，換算下來省下近千元，非常適合家庭聚會、球賽應援或好友開趴。另外活動期間還有外帶買一送五及外送買一送二等方案，讓不同用餐情境都能找到合適組合。

活動期間：即日起



PK雙饗卡APP限定優惠

外帶熱帶鳳梨海鮮總匯比薩、BBQ黃金嫩雞比薩199元

3個大比薩888元起

全台門市、官網與PK雙饗卡APP優惠