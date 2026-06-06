必勝客買一送一！必勝客618優惠一次看，大比薩199元外帶 副食買一送一吃爆。

必勝客618優惠正式開跑，大比薩199元外帶、QQ球買一送一及一公尺派對盒優惠同步登場。編輯張人尹表示，想找必勝客618優惠與聚餐省錢攻略的粉絲可以趁活動期間把握機會。
必勝客買一送一要搶！為了迎接618購物檔，必勝客祭出今年大規模優惠活動，即日起推出超過10項限時方案，從一個人追劇用餐、雙人約會到多人聚會都有不同選擇。這波活動最大亮點就是PK APP限定天天外帶指定大比薩199元，搭配多項副食與套餐優惠下殺買一送一。從主餐到點心都有折扣，讓速食控整個6月都能省一波。
買一送一優惠一次整理輕鬆加菜不傷荷包必勝客這次也準備多項買一送一活動迎接618優惠話題。其中雙人用餐可選擇指定口味小比薩加BBQ烤雞買一送一組合，最低639元起就能同時吃到比薩與烤雞。副食部分則有「巧克力QQ球買一送一」以及「韓式海鮮煎餅買一送一」等人氣品項同步加入優惠行列，無論是想當下午茶點心還是聚餐加菜都相當適合。
大比薩199元必搶派對餐現省近千元本次最受矚目的優惠莫過於PK APP限定外帶指定大比薩199元，包括「熱帶鳳梨海鮮總匯」與「BBQ黃金嫩雞」兩款人氣口味都能以優惠價格開吃，而且平日與假日皆可購買。若是多人聚餐需求，則推薦「一公尺派對盒」優惠價1,212元起，換算下來省下近千元，非常適合家庭聚會、球賽應援或好友開趴。另外活動期間還有外帶買一送五及外送買一送二等方案，讓不同用餐情境都能找到合適組合。
必勝客618年中慶優惠推薦
活動期間：即日起
PK雙饗卡APP限定優惠
- 外帶熱帶鳳梨海鮮總匯比薩、BBQ黃金嫩雞比薩199元
- 3個大比薩888元起
全台門市、官網與PK雙饗卡APP優惠
- 指定口味小比薩+BBQ烤雞 買一送一
- 巧克力QQ球5顆 買一送一59元(原價118元)
- 韓式海鮮煎餅 買一送一 199元(原價398元)
- 金酥蟹薯薯 買一送一 129元 (原價258元)
- 個人比薩2個，第2個指定口味5折，加送巧克力QQ球(小份)