麻辣鍋變身烤雞！金香烤雞推全台獨家川味，香麻微辣超涮嘴，蒜香奶油烤雞也一吃上癮。

「金香烤雞」以黑羽土雞打造現烤手扒雞，主打鮮嫩多汁口感，更推出蒜香奶油、全台獨家麻辣川味等特色口味，香氣層次十足，掀起不少饕客朝聖熱潮。

高雄起家的烤雞品牌「金香烤雞」，主打復刻許多人記憶中的經典手扒雞風味，且肉質與口感上再升級，雞肉更加鮮嫩、多汁。老闆表示，為了呈現最佳風味，特別選用重達1.6至1.8公斤的黑羽土雞，每隻接近三斤重，成本比一般烤雞更高，希望讓消費者吃得到紮實又有份量的口感；目前店內共推出三種口味，其中首次嘗鮮的顧客，多半會選擇招牌「特調風味烤雞」，透過獨家醬汁帶出雞肉本身的鮮甜。而「蒜香奶油烤雞」則是近期人氣口味，奶油與蒜瓣經過烘烤後香氣濃郁，也讓不少人一吃就愛上。

▲高雄烤雞品牌「金香烤雞」，主打復刻許多人記憶中的經典手扒雞風味。（美食好芃友提供）

▲「金香烤雞」特別選用重達1.6至1.8公斤的黑羽土雞，每隻接近三斤重，成本比一般烤雞更高，希望讓消費者吃得到紮實又有份量的口感。（美食好芃友提供）

「金香烤雞」每日現醃現烤，堅持不賣隔夜雞

「金香烤雞」的烤雞皆採每日新鮮醃製、當天下午現烤，從醃料比例到火候時間都經過細心掌控，希望讓每隻烤雞都能保有外皮香氣與肉汁口感。同時也堅持不販售隔夜雞，確保消費者吃到最新鮮的品質；由於每一爐烤雞皆需耗時約一小時慢火烘烤，製作時間較長，老闆也建議民眾提前預訂，以免現場久候或向隅。

▲「金香烤雞」的烤雞皆採每日新鮮醃製、當天下午現烤，從醃料比例到火候時間都經過細心掌控。（美食好芃友提供）

經典原味最能見真章，金黃雞皮一咬爆汁

首次品嚐「金香烤雞」推薦從經典原味開始，畢竟一隻烤雞好不好吃，從原味直接見真章。剛出爐的烤雞外皮呈現金黃油亮色澤，香氣十分誘人；店家特製醬料則進一步帶出黑羽土雞本身的鮮甜風味，入口能感受到鹹香層次，尾韻還帶有淡淡甘甜，呈現讓人熟悉的古早味口感，越吃越涮嘴。最讓人驚豔的是雞肉口感，即使是一般較容易偏柴的雞胸部位，依舊保有鮮嫩多汁表現。



▲「金香烤雞」特製醬料則進一步帶出黑羽土雞本身的鮮甜風味，入口能感受到鹹香層次，尾韻還帶有淡淡甘甜。（美食好芃友提供）

蒜香奶油香氣大爆發，濃郁奶香一吃就上癮

▲「蒜香奶油烤雞」在奶油用量上毫不手軟，將大量奶油與蒜瓣一同放入雞腹內烘烤，讓香氣在高溫下完全滲入雞肉之中。（美食好芃友提供）

「蒜香奶油烤雞」一打開盒子濃厚奶油與蒜香撲鼻而來。不同於一般市面常見的蒜香烤雞，店家在奶油用量上毫不手軟，將大量奶油與蒜瓣一同放入雞腹內烘烤，讓香氣在高溫下完全滲入雞肉之中；入口先感受到濃郁奶香在嘴裡爆開，隨後則帶出烘烤蒜頭特有的自然甜味，層次豐富卻不顯油膩，香濃口感讓人忍不住一口接一口。

全台獨家麻辣川味，把麻辣鍋靈魂塞進烤雞裡

「麻辣川味烤雞」是「金香烤雞」推出的全台獨家口味，以麻辣鍋湯底風味為靈感來打造而成。據聞，老闆以麻辣鍋的靈魂香氣作為發想，經過多次研發後，成功將川味元素融入烤雞之中；撥開雞肉時就能聞到濃郁花椒與中藥辛香，實際品嚐後，第一時間讓人聯想到麻辣鍋湯頭的香氣，但整體辣度並不刺激，反而著重在川味特有的「麻」與「香」，尾韻帶點微辣感，即使是不太敢吃辣的人和小朋友，也能輕鬆享受。

▲「麻辣川味烤雞」為全台獨家口味，以麻辣鍋湯底風味為靈感來打造而成。（美食好芃友提供）









「金香烤雞」店家資訊

各分店統一訂購專線：0981560888

營業時間：16:00-22:00



金香烤雞高雄實體門市

新興：文衡二路141號135號

前鎮：武營路37號

三民：遼寧二街281號

鼎中：鼎泰街171號

仁武：澄觀路535號

瑞豐：華榮路598號

高雄新興區美食情報

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