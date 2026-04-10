愛文芒果冰沙6折！大苑子愛文芒果冰沙7門市搶先喝，芒果季最低價格帶你喝。

大苑子芒果季回歸，愛文芒果飲品4/8開賣與APP6折優惠同步登場，編輯張人尹表示，每年大苑子開賣芒果冰沙都是芒果季指標，今年特別推出6折超殺優惠，粉絲一定要把握第一波芒果飲品。芒果控的主場來了！每年夏天登場的芒果季，總會成為粉絲關注焦點，今年由大苑子率先開跑，以熟悉的愛文芒果香氣作為主軸，宣布「Yes 愛文芒果」在4/8起於全台7間門市首波開賣。為了讓粉絲們用更划算的價格，在芒果的開始就搶先開喝，這次大苑子更在APP推出6折券，芒果控、飲料控一定要把握。
芒果系列回歸限定門市搶先開喝大苑子夏季限定「Yes 愛文芒果」系列自4/8起搶先登場，首波由7間門市限量開賣，橫跨台北、台中、台南、高雄，每日限量開賣。品項方面，愛文芒果冰沙維持中杯95元大杯130元，主打濃甜果香與綿密口感。同時還有以綠茶為基底的愛文翡翠，甜點部分則有許慶良芒果鮮奶酪65元，讓芒果季飲品、甜點一次滿足。
APP優惠券6折開搶最低價格一次看除了飲品回歸，大苑子同步推出APP限定優惠活動，在4/13到4/16每天9點開放搶購芒果商品券，最低可享6折優惠。以原價75元的愛文翡翠計算，折後最低約45元即可入手，成為粉絲搶券重點。同時4月加入會員還可獲得春熙柳丁翡翠買一送一券與50元折價券，搭配每月飲品招待與點數回饋，讓常喝飲料的粉絲在芒果季期間能更有感入手多款品項。
大苑子芒果季飲品販售資訊愛文芒果系列：
- 愛文芒果冰沙 (M)95元 、(L) 130元
- 愛文翡翠 (L)75元、(XL) 110元
- 許慶良芒果鮮奶酪 65元