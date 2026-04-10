泰國街頭風味直擊！大直泰市場二周年推脆皮燒肉與船麵，APP會員四人同行最高折千元。

大直泰市場迎來二周年，主廚孔德望以曼谷街頭食趣為核心，端出燒肉與船麵等道地美味 。資深編輯李維唐指出，這種將精緻飯店服務與在地庶民風味結合的策略，不僅強化了食客的感官體驗，更成功建立起品牌在泰式餐飲市場的專業與深度 。

位於台北大直英迪格酒店4樓的泰式海鮮自助餐廳「泰市場」，不僅是全台唯一的泰式海鮮主題Buffet，更是許多熱愛南洋風味饕客的心頭好。隨著餐廳開幕屆滿二周年，行政主廚孔德望特別以泰國街邊美食為設計靈感，自2026年4月1日起至5月31日止，展開為期兩個月的盛大慶典。這場食尚饗宴不僅保留了高人氣的巨無霸火山排骨，更引進多項極具視覺震撼的道地料理，要讓消費者在台北也能深刻感受到曼谷夜市的熱鬧氛圍。



▲歡慶泰市場重新開幕2周年，餐廳特別自即日起至5月31日午、晚餐時段推出2周年歡慶活動，活動期間「晶華會」APP會員可享兩人現折500元、4人最高折抵1000元的專屬優惠。 圖／台北晶華提供；窩客島編輯李維唐整理

▲賓客於現煮湯品區可看見臨場感十足的「泰式船麵」，主廚以濃郁豬龍骨高湯搭配米粉、炸豬皮與鮮豬血等豐富配料，堆疊出香辣飽滿的道地風味，讓饕客彷彿置身泰國運河邊。 圖／台北晶華提供；窩客島編輯李維唐整理

職人火侯勾勒曼谷街頭風味，現烤海鮮與脆皮燒肉雙亮點

為了將泰國街邊那股迷人的炭火香氣完美移植，主廚特別強化了熱食區的職人工藝。在「現烤海鮮檯」前，碩大的泰國蝦、口感彈牙的大魷魚以及肉質細緻的午仔魚在火上滋滋作響，香氣四溢。搭配上傳統石臼研磨出的辛辣醬料或花生香蒜汁，鮮甜滋味在舌尖瞬間爆發。而另一道不容錯過的功夫菜「泰式脆皮燒肉」，則是選用帶皮豬五花，經過多重香料醃製與慢火烘烤，最後以熱油澆淋創造出極致酥脆的表皮，肥而不膩的關鍵在於佐以特製的鮮檸羅望果醬與椰糖黑醋汁，完美演繹了泰式料理中酸、香、甜、脆的平衡美學。



▲泰市場2周年歡慶活動中，吸睛菜色包含炭香四溢的「現烤海鮮檯」，匯集泰國蝦、大魷魚與午仔魚等精選海味，經炭烤釋放細緻焦香，搭配石臼辣醬與花生香蒜汁更加襯托海鮮的鮮甜滋味。 圖／台北晶華提供；窩客島編輯李維唐整理

▲泰國經典料理「泰式脆皮燒肉」亦同步登上餐檯，主廚嚴選帶皮豬五花經香料醃製後慢火烘烤，打造外皮酥脆、肉質多汁的絕佳口感，搭配特製鮮檸羅望果醬與椰糖黑醋汁，滋味清爽不膩口。 圖／台北晶華提供；窩客島編輯李維唐整理

深度還原道地生活感，泰式船麵與酸辣蝦披薩的味蕾交響

除了紮實的肉食與海味，主廚更透過細節堆疊出深厚的報導感與故事性。此次活動亮點之一的「泰式船麵」，以濃郁的豬龍骨高湯為靈魂，食客可自由選擇米粉或黃麵，加入貢丸、鮮豬血、炸豬皮與空心菜等經典配料。當那瓢特製辣醬淋入湯中，熱氣騰騰的香氣彷彿讓人置身於曼谷運河邊。此外，創意十足的「酸辣蝦披薩」則是由窯烤爐每整點新鮮出爐，以冬蔭功風味的酸辣醬為底，鋪滿鮮蝦與香茅，起司與南洋辛香料在高溫下交織，為賓客帶來豐富的層次感與充滿互動性的用餐驚喜。



▲充滿南洋風情的「酸辣蝦披薩」是以酸辣醬鋪底，搭配鮮蝦、香茅與辣椒等辛香料，再撒上濃郁起司高溫窯烤而成，並由服務人員定時派送，熱騰騰上桌。 圖／台北晶華提供；窩客島編輯李維唐整理

甜蜜收尾與微醺南洋，香蕉煎餅與創意調酒點綴熱帶午后

豐富的饗宴最終在甜點與飲品區迎來高潮。現場手桿餅皮現煎的「香蕉煎餅」，包裹著新鮮切片香蕉，淋上濃郁的煉乳與巧克力醬，外酥內軟的甜蜜滋味是大小朋友的首選。為了舒緩辛辣帶來的熱情，餐廳同步新增了多款清涼飲品，包含甘甜順口的龍眼冰茶與消暑的西瓜冰沙。更具質感的是，主廚特別研發了以香茅入味的創意調酒「香茅摩西多」，清新的草本芬芳與微醺的氣泡感，為這場周年慶典劃下完美的句點。晶華酒店也提醒消費者，飲酒過量有礙健康，享受美食之餘應適量品味。



▲除了豐富的海陸盛宴，甜點區亦不容錯過，其中必吃的「香蕉煎餅」以手桿餅皮包入新鮮香蕉，煎至金黃酥香後淋上煉乳與巧克力醬，香甜涮嘴、令人愛不釋口。 圖／台北晶華提供；窩客島編輯李維唐整理

晶華會APP專屬禮遇，四人同行最高現省1000元

為了回饋長期支持的賓客，泰市場在周年慶期間特別結合數位體驗，提供實質的消費優惠。民眾只需下載「晶華會」APP並註冊成為會員，即可領取限時折價券。在4月與5月的午、晚餐時段，出示憑證即可享有兩人同行現折500元、四人同行現折1000元的超值折扣。目前平日午餐每位為1380元，平日晚餐為1580元，而周五晚餐及假日則均為1980元，以上價格需外加10%服務費。對於身高100cm以下的孩童則提供免費招待，是家庭聚餐與節慶慶祝的最佳選擇。

▲泰市場於2周年慶活動期間，除有豐富熱食外，亦新增「龍眼冰茶」、「西瓜冰沙」與創意調酒「香茅摩西多」，為整體用餐體驗增添清爽迷人的熱帶風情。 圖／台北晶華提供；窩客島編輯李維唐整理







晶華泰市場二周年歡慶活動

活動時間： 2026.04.01至2026.05.31

活動內容：

推出現烤海鮮、泰式脆皮燒肉、泰式船麵、酸辣蝦披薩、香蕉煎餅等慶典料理 。

「晶華會」APP會員領取折價券，享兩人現折500元、四人最高折抵1000元 。

地址： 台北市中山區植福路200號(大直英迪格4樓)

電話： (02)8502-6100

餐期價位： 平日午餐1380元、平日晚餐1580元、周五晚餐及假日1980元(均需另加10%) 。