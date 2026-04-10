599元韓式燒肉吃到飽！姜滿堂韓式料理吃到飽，韓式燒肉 豆腐鍋120分鐘無限吃。

姜滿堂高雄夢時代2週年慶推出韓式燒肉吃到飽，編輯張人尹表示，最划算推薦599元起可吃燒肉、炸雞、自助吧吃到飽，還能升級699至999元再加碼海陸食材，吃到飽控必挑戰。

▲姜滿堂高雄夢時代2週年慶登場，主打120分鐘韓式燒肉吃到飽，結合炸雞與經典韓食，打造完整用餐體驗。



▲姜滿堂自助吧提供多款韓式小菜與經典主食，包含石鍋拌飯與鍋物，讓粉絲輕鬆享受韓食組合。

599元起搭自助吧，韓食炸雞通通有

▲姜滿堂599元吃到飽方案，主打豬五花與4款韓式炸雞無限續，搭配自助吧小菜與生菜自由組合。

599元韓式燒肉吃到飽、韓式炸雞、韓式豆腐鍋無限吃！豆府集團旗下韓式燒肉「姜滿堂」高雄夢時代店迎來2週年慶，從4/9-5/31推出期間限定吃到飽專案，主打韓式直火燒肉搭配多款人氣炸雞與經典韓食，在120分鐘內可以慢慢烤、慢慢吃，除了燒肉之外還有韓式炸雞、豆腐鍋、生菜包肉等自助吧，整體品項最高可達78種，在時間內通通無限供應，讓韓式料理控一次吃得過癮。這次姜滿堂期間限定韓式吃到飽推出4種價位，以599元「親咕吃到飽」作為入門方案，主打豬五花與多款雞肉品項，搭配經典原味、蜂蜜蒜味、雪花起司與韓式辣醬4種炸雞無限續點，同時還能享用現場自助吧。自助吧提供6款韓式小菜、2款生菜，以及蒜片、糯米椒等佐料，粉絲可以自由搭配生菜包肉，變化不同吃法。再加上石鍋拌飯、韓式炸醬麵、豆府鍋等經典韓食，從燒肉到熟食都能一次滿足。





699到999元升級，海陸食材吃到飽

▲姜滿堂699至999元吃到飽方案，從牛肉到海鮮逐步升級，提供更多選擇給不同需求的粉絲。

姜滿堂 高雄夢時代

如果想吃得更豐富，「姜滿堂」同步推出699元、799元與999元三種升級方案。699元可解鎖多款牛肉品項，適合偏好牛肉的粉絲；799元則加入海鮮內容，包含蝦與魚等選擇，打造海陸搭配；999元則主打頂級食材，一次提供78種品項，包含和牛、牛橫膈、帶骨牛小排與多種海鮮。搭配桌邊送餐服務，點餐後由專人送上桌，讓吃到飽控、燒肉控、韓食控趁機約吃。

服務電話：(07)811-8158

門市位置：高雄市前鎮區中華五路789號7F（夢時代購物中心）

吃到飽活動時間：4/9-5/31