新莊煙火秀帶媽媽來嗨！宏匯廣場300秒煙火點亮新莊，豪華露營券免費送。

新莊人快衝！宏匯廣場 5/8 舉辦母親節煙火夜， 300 秒璀璨花火、 KTV 大賽與豪華露營券抽獎等你來嗨翻全場。編輯 鄭雅之表示：新莊人也太幸福有免費煙火看！

新北人的母親節就來宏匯廣場浪漫一下！為了慶祝母親節到來，宏匯廣場特別在 5 月 8 日晚間舉辦超盛大的璀璨煙火夜。這場專屬新莊人的母親節慶典，不但邀請了榮富國小合唱團帶來溫暖純淨的歌聲，更結合了充滿趣味的 KTV 歌唱大賽，讓大家在 300 秒壓軸煙火秀綻放前，能用音樂傳遞對媽媽的感謝。現場預計吸引超過 3 萬人進館，絕對是今年新北市最受矚目的節慶亮點，快帶家人一起來感受熱鬧氣氛。

▲新莊宏匯廣場 300 秒璀璨煙火秀點亮新北夜空美不勝收。



▲宏匯廣場 5 月 8 日璀璨煙火夜活動地圖與交通管制說明。





飆歌傳情贏取三千元購物金

今年宏匯廣場特別把燈光舞台留給每一位顧客，首度舉辦的馨動傳情 KTV 歌唱比賽，就是為了讓大家勇敢唱出對媽媽的愛。活動現場充滿歡笑與感動，參賽者的表演影片後續還會上傳到網路，邀請全台網友一起參與人氣票選，最高票的幸運兒還能獲得 3000 元的宏匯廣場購物金，讓媽媽可以隨心所欲挑選自己喜歡的禮物。這種既能展現才華又能寵愛家人的活動，成功帶動了在地鄰里的情誼，也讓宏匯廣場成為最有溫度的社交聚點。



▲榮富國小合唱團於宏匯廣場母親節舞台暖心獻唱。





三百秒璀璨煙火與驚喜抽獎

最令大家屏息以待的，絕對是長達 300 秒的華麗煙火秀。隨著音樂節奏，五彩繽紛的花火將點亮新莊的夜空，象徵對全天下母親最深摯的祝福。除了視覺享受，宏匯廣場更祭出超狂的會員好禮，只要憑超級匯會員條碼就能參加抽獎，獎項包含豪華露營體驗券與美食金等 20 項大獎。這場融合視聽享受與實質回饋的母親節派對，不僅慰勞了辛勞的女性，更讓全家人能在煙火下共同創造最燦爛的 2026 年節日回憶。



▲宏匯廣場母親節煙火秀震撼登場、吸引萬人到場共襄盛舉。

宏匯廣場 母親節璀璨煙火夜 活動資訊

活動日期： 2026 年 5 月 8 日（五）

活動時間： 19:35 至 21:15（煙火預計於 21:00 施放）

活動地點： 宏匯廣場 1F 生活舞台（新北市新莊區新北大道四段 3 號）

交通資訊： 機場捷運 A4 新莊副都心站，步行約 200 公尺。





宏匯廣場 母親節抽獎活動

5 月 8 日 11:00 起，憑超級匯會員條碼兌換抽獎券。

獎項：向海那漾豪華露營券、鬆鶴張力調整券、大戶屋 500 元美食金。

KTV 大賽獎勵： 網路票選第一名可獲得 3000 元宏匯廣場購物金。





母親節帶媽媽吃好料！

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