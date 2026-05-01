2026母親節送這朵花能吃！和牛十圖推職人手作「和牛玫瑰禮盒」1300元在家打造尊榮燒肉宴。

母親節送肉花束已成餐飲趨勢，但單一部位油脂過多常令長輩卻步。資深編輯李維唐指出，和牛十圖透過三部位拼配降低膩感，不僅提升了視覺精緻度，更在健康與美味間取得絕佳平衡。

隨著母親節即將到來，贈送肉花束已成為近年餐飲市場的熱門趨勢。然而對於講究飲食健康的長輩而言，單一和牛部位過高的油脂比例往往成為健康負擔，也容易產生膩口感受。全台進口最多和牛種類的知名品牌「和牛十圖」，今年精準洞察現代母親對於健康與口感變化的雙重追求，特別推出母親節限定「和牛玫瑰燒肉禮盒」。這款禮盒不僅具備極高的視覺美感，更由專業職人手工捲製成一朵朵絕美盛開的肉玫瑰，讓這朵送給媽媽的花不僅能觀賞，更能成為全家人共享的豐盛餐點 。

▲母親節限定推出「和牛玫瑰燒肉禮盒」，主打「送一朵可以一起吃的花」，定價1300元 。 圖／和牛十圖提供；窩客島編輯李維唐整理



職人手工捲製黃金比例，三款部位交織層次風味

為了在視覺美感與味覺平衡之間取得完美結合，和牛十圖在肉品挑選上展現了極致的專業與用心 。研發團隊以黃金比例拼配了三款各具特色的和牛部位於一朵玫瑰之中。其中包含了擁有脆彈嚼勁的扇子肉、口感極致軟嫩且帶有溫潤肉香的前腿菲力，以及油脂分佈均勻、肉香深沉濃郁的赤身燒肉片 。這種巧妙的搭配，讓每一口和牛都充滿層次感且不易膩口，確保長輩在品嚐頂級食材的同時，能感受到清爽且零負擔的細緻口感 。此外，品牌堅持使用冷藏肉進行摺疊，能更完美地鎖住鮮美肉汁，呈現出日本和牛最純粹的鮮甜本味 。

售價1300元限量預購，居家輕鬆打造頂級燒肉盛宴

「和牛玫瑰燒肉禮盒」每盒包含6朵精緻的肉玫瑰，單朵重量達50克，總重約300克，建議售價為1300元 。和牛十圖董事長謝德立指出，品牌致力於將頂級和牛從高端食材轉化為更具溫度的送禮選擇，希望透過花的形式，將原本正式的用餐體驗帶入溫馨的居家場景 。在母親節週末，消費者無需前往餐廳辛苦排隊或搶訂位，只需準備簡單的居家烤盤，就能在餐桌上與家人圍坐，共同享用這份兼具視覺與味覺的尊榮禮物 。

傳承日本國牛十圖精神，打造最專業的和牛選品

「和牛十圖」品牌名稱取自日本古籍《國牛十圖》，其核心精神在於引進日本各地具備優良血統與歷史的優質和牛 。憑藉著強大的直接進口優勢，品牌與日本多個頂級牧場，如享負盛名的澤井牧場建立深度合作關係 。透過最專業的分切技術與合理的定價策略，確保台灣消費者能以高品質、高性價比的方式，享受到正宗A5等級的日本和牛，體驗極致的食肉藝術 。

▲禮盒嚴選三種和牛部位拼配，包含脆彈的扇子肉、軟嫩的前腿菲力與濃郁的赤身燒肉片 。 圖／和牛十圖提供；窩客島編輯李維唐整理





母親節限定「和牛玫瑰燒肉禮盒」預購活動

活動時間：

限定預購：2026年5月1日至5月8日 。

開放取貨：2026年5月7日起 。

活動內容：

職人手工捲製「肉玫瑰」，單盒共6朵（每朵約50克） 。

嚴選扇子肉、前腿菲力、赤身燒肉片三種部位黃金比例拼配 。

每盒售價1300元，主打在家即可品嚐頂級冷藏和牛燒肉 。

和牛十圖 安和店：台北市大安區敦化南路二段63巷54弄1號 。

和牛十圖 內湖店：台北市內湖路一段203巷7號 。

官方網站：https://tenzou.com.tw/