懶人美食天花板！KKLife首推常溫麵，特選牛腱心與心型麵條，540天長效保存美味不打折。

碁富食品作為台灣冷凍調理界的領頭羊，此次推常溫麵象徵品牌轉型的新里程碑 。資深編輯李維唐指出，這類產品成功解決了戶外運動與海外送禮的保存痛點，透過專業熱殺菌技術與特製心型麵體，讓常溫食品也能具備現煮般的層次感與深度，展現出品牌在食品工藝上的權威地位 。

創立於1987年的碁富食品，在台灣冷凍調理食品界深耕近40年，早已成為業界領頭羊。旗下品牌KKLife秉持著對美食不妥協的精神，在2026年正式跨足常溫食品領域，重磅推出首款常溫湯麵系列。這系列新作鎖定濃厚的台灣DNA為靈魂，融合好湯、好肉、好麵三大核心元素，不僅是品牌發展的重要新里程碑，更透過常溫保存的便利性，打破時空限制，將累積數十年的研發功力轉化為餐桌上的溫暖滋味，精準擄獲現代食客的味蕾。

▲KKLife推出首款常溫麵，包含「紅燒腱心」與「茶香清燉」兩款經典牛肉麵口味。 圖／KKLife提供；窩客島整理



常溫保存與隨時享受的必買理由

KKLife觀察到現代消費者對於便利與品質的雙重追求，因此開發出可室溫保存且期限長達540天的常溫麵。這種產品型態極具優勢，不論是戶外爬山、露營野炊，或是深夜不想出門的居家時刻，只要簡單加熱就能即刻享用如現煮般的美味。此外，這系列常溫麵也是送給國外友人的最佳伴手禮選擇，讓台灣最道地的國民美食能夠跨越邊境。這種無需占用冰箱空間、攜帶方便且保存性強的特性，讓美食愛好者能隨心所欲地在任何場景開啟一場味覺盛宴。

▲KKLife常溫麵主打可室溫保存且保存期限長，是家中常備、想吃就吃的便利首選。 圖／KKLife提供；窩客島整理

嚴選台灣靈魂與在地特色牛肉麵

說起台灣最具代表性的國民美食，牛肉麵絕對名列前茅，其年產值更逾50億元。KKLife此次推出的紅燒腱心牛肉麵與茶香清燉牛肉麵，完美呈獻了台灣牛肉麵的兩大經典。紅燒口味傳承品牌熱銷超過15年的經典湯頭，加入多款辛香料慢火熬煮。清燉口味則別出心裁，以牛骨、蔬果與桂圓為基底，結合台灣人熱愛的烏龍茶香，展現層次豐富且餘韻甘美的清爽口感。兩款牛肉麵均嚴選極其珍貴的牛腱心，每頭牛僅能取出兩條，筋肉比例絕佳且口感Q彈軟嫩，展現品牌對頂級食材的堅持。

▲紅燒腱心牛肉麵選用厚切腱心牛肉，搭配濃郁紅燒湯頭，香氣十足。 圖／KKLife提供；窩客島整理



豬軟骨系列與傳統食補的現代演繹

除了牛肉麵之外，KKLife也將台灣優質豬肉的美味發揮到極致。胡椒豬肚軟骨麵源自粵菜老火湯，卻在台灣被發揚光大，透過白胡椒、雞骨與蔬料慢燉，湯頭溫潤且能暖胃。藥膳軟骨麵則是台灣經典食補的縮影，嚴選膠質豐厚的豬軟骨，搭配枸杞、紅棗與當歸等中藥材長時間燉煮，釋放出懷舊且沉穩的甘甜滋味。豬軟骨在市售常溫麵中較為罕見，KKLife將其燉煮至輕咬即化，不僅展現了研發技術的深度，更讓喜愛中式溫補的消費者能隨時品嚐到充滿誠意的在地好食。

▲胡椒豬肚軟骨麵結合台灣豬肚與軟骨肉，湯頭帶有微辛胡椒香，層次豐富。 圖／KKLife提供；窩客島整理

獨家心型麵條與全方位購買通路

美味的湯麵必須有靈魂麵體支撐，KKLife四款常溫麵均採用特製的心型麵條。這種獨特的凹槽結構設計，能讓麵條更輕易地沾附濃郁湯汁，且麵條經過多次複合與壓延，口感極其Q彈，製程中無添加防腐劑、漂白劑與磷酸鹽，全程未經蒸煮油炸，讓健康與美味並存。目前這系列每盒570g、定價299元的常溫麵已在官網、玉成門市、各大電商平台如MOMO與蝦皮，以及新光三越、city'super、SOGO忠孝店等百貨超市全面開賣。即日起至4月30日止，官網更推出67折起的嘗鮮優惠，正是體驗這款具備報導感與深度美味的最佳時機。

▲藥膳軟骨麵選用多種藥膳食材熬煮湯頭，軟骨肉燉煮入味、入口即化。 圖／KKLife提供；窩客島整理







KKLife 常溫湯麵系列產品清單

紅燒腱心牛肉麵

湯頭特色：傳承品牌熱銷超過 15 年的經典紅燒湯頭，以獨家祕方與多款辛香料慢火熬煮而成 。

肉質選用：嚴選牛後腿的牛腱心，每頭牛僅能取出 2 條，擁有絕佳筋肉比例，口感 Q 彈軟嫩 。

建議售價：每盒 NT$299（重量 570g） 。

茶香清燉牛肉麵

湯頭特色：以牛骨、蔬果、桂圓熬製，並創新結合台灣烏龍茶粉，湯底清爽具深度，尾韻帶有桂圓自然甘香 。

肉質選用：採用厚切軟嫩的牛腱心，呈現精緻的清燉風味 。

建議售價：每盒 NT$299（重量 570g） 。

胡椒豬肚軟骨麵

湯頭特色：融合粵菜老火湯靈魂，以白胡椒、豬肚、軟骨、雞骨及蔬料慢燉，湯頭溫潤濃厚且暖胃 。

肉質選用：含彈牙豬肚與軟 Q 肉排，是市售常溫麵中較少見的豬軟骨類產品 。

建議售價：每盒 NT$299（重量 570g） 。

藥膳軟骨麵

湯頭特色：嚴選枸杞、紅棗、當歸等中藥材長時間慢燉，釋放出台灣傳統食補的沉穩甘甜味 。

肉質選用：精選膠質豐富的豬軟骨，經長時間燉煮後口感輕咬即化 。

建議售價：每盒 NT$299（重量 570g） 。

系列共同核心特色