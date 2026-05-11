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懶人美食天花板！KKLife首推常溫麵，特選牛腱心與心型麵條，540天長效保存美味不打折。

KKLife常溫牛肉麵評價台灣牛肉麵伴手禮推薦心型麵口感特色胡椒豬肚軟骨麵哪裡買
2026-05-11 12:22文字：編輯 李維唐 圖片提供:KKLife
編輯 李維唐

編輯 李維唐

碁富食品作為台灣冷凍調理界的領頭羊，此次推常溫麵象徵品牌轉型的新里程碑 。資深編輯李維唐指出，這類產品成功解決了戶外運動與海外送禮的保存痛點，透過專業熱殺菌技術與特製心型麵體，讓常溫食品也能具備現煮般的層次感與深度，展現出品牌在食品工藝上的權威地位 。

創立於1987年的碁富食品，在台灣冷凍調理食品界深耕近40年，早已成為業界領頭羊。旗下品牌KKLife秉持著對美食不妥協的精神，在2026年正式跨足常溫食品領域，重磅推出首款常溫湯麵系列。這系列新作鎖定濃厚的台灣DNA為靈魂，融合好湯、好肉、好麵三大核心元素，不僅是品牌發展的重要新里程碑，更透過常溫保存的便利性，打破時空限制，將累積數十年的研發功力轉化為餐桌上的溫暖滋味，精準擄獲現代食客的味蕾。

▲KKLife推出首款常溫麵，包含「紅燒腱心」與「茶香清燉」兩款經典牛肉麵口味。 圖／KKLife提供；窩客島整理
▲KKLife推出首款常溫麵，包含「紅燒腱心」與「茶香清燉」兩款經典牛肉麵口味。 圖／KKLife提供；窩客島整理

常溫保存與隨時享受的必買理由

KKLife觀察到現代消費者對於便利與品質的雙重追求，因此開發出可室溫保存且期限長達540天的常溫麵。這種產品型態極具優勢，不論是戶外爬山、露營野炊，或是深夜不想出門的居家時刻，只要簡單加熱就能即刻享用如現煮般的美味。此外，這系列常溫麵也是送給國外友人的最佳伴手禮選擇，讓台灣最道地的國民美食能夠跨越邊境。這種無需占用冰箱空間、攜帶方便且保存性強的特性，讓美食愛好者能隨心所欲地在任何場景開啟一場味覺盛宴。

▲KKLife常溫麵主打可室溫保存且保存期限長，是家中常備、想吃就吃的便利首選。 圖／KKLife提供；窩客島整理
▲KKLife常溫麵主打可室溫保存且保存期限長，是家中常備、想吃就吃的便利首選。 圖／KKLife提供；窩客島整理

嚴選台灣靈魂與在地特色牛肉麵

說起台灣最具代表性的國民美食，牛肉麵絕對名列前茅，其年產值更逾50億元。KKLife此次推出的紅燒腱心牛肉麵與茶香清燉牛肉麵，完美呈獻了台灣牛肉麵的兩大經典。紅燒口味傳承品牌熱銷超過15年的經典湯頭，加入多款辛香料慢火熬煮。清燉口味則別出心裁，以牛骨、蔬果與桂圓為基底，結合台灣人熱愛的烏龍茶香，展現層次豐富且餘韻甘美的清爽口感。兩款牛肉麵均嚴選極其珍貴的牛腱心，每頭牛僅能取出兩條，筋肉比例絕佳且口感Q彈軟嫩，展現品牌對頂級食材的堅持。

▲紅燒腱心牛肉麵選用厚切腱心牛肉，搭配濃郁紅燒湯頭，香氣十足。 圖／KKLife提供；窩客島整理
▲紅燒腱心牛肉麵選用厚切腱心牛肉，搭配濃郁紅燒湯頭，香氣十足。 圖／KKLife提供；窩客島整理

豬軟骨系列與傳統食補的現代演繹

除了牛肉麵之外，KKLife也將台灣優質豬肉的美味發揮到極致。胡椒豬肚軟骨麵源自粵菜老火湯，卻在台灣被發揚光大，透過白胡椒、雞骨與蔬料慢燉，湯頭溫潤且能暖胃。藥膳軟骨麵則是台灣經典食補的縮影，嚴選膠質豐厚的豬軟骨，搭配枸杞、紅棗與當歸等中藥材長時間燉煮，釋放出懷舊且沉穩的甘甜滋味。豬軟骨在市售常溫麵中較為罕見，KKLife將其燉煮至輕咬即化，不僅展現了研發技術的深度，更讓喜愛中式溫補的消費者能隨時品嚐到充滿誠意的在地好食。

▲胡椒豬肚軟骨麵結合台灣豬肚與軟骨肉，湯頭帶有微辛胡椒香，層次豐富。 圖／KKLife提供；窩客島整理
▲胡椒豬肚軟骨麵結合台灣豬肚與軟骨肉，湯頭帶有微辛胡椒香，層次豐富。 圖／KKLife提供；窩客島整理

獨家心型麵條與全方位購買通路

美味的湯麵必須有靈魂麵體支撐，KKLife四款常溫麵均採用特製的心型麵條。這種獨特的凹槽結構設計，能讓麵條更輕易地沾附濃郁湯汁，且麵條經過多次複合與壓延，口感極其Q彈，製程中無添加防腐劑、漂白劑與磷酸鹽，全程未經蒸煮油炸，讓健康與美味並存。目前這系列每盒570g、定價299元的常溫麵已在官網、玉成門市、各大電商平台如MOMO與蝦皮，以及新光三越、city'super、SOGO忠孝店等百貨超市全面開賣。即日起至4月30日止，官網更推出67折起的嘗鮮優惠，正是體驗這款具備報導感與深度美味的最佳時機。

▲藥膳軟骨麵選用多種藥膳食材熬煮湯頭，軟骨肉燉煮入味、入口即化。 圖／KKLife提供；窩客島整理
▲藥膳軟骨麵選用多種藥膳食材熬煮湯頭，軟骨肉燉煮入味、入口即化。 圖／KKLife提供；窩客島整理


KKLife 常溫湯麵系列產品清單

紅燒腱心牛肉麵   

  • 湯頭特色：傳承品牌熱銷超過 15 年的經典紅燒湯頭，以獨家祕方與多款辛香料慢火熬煮而成 。  
  • 肉質選用：嚴選牛後腿的牛腱心，每頭牛僅能取出 2 條，擁有絕佳筋肉比例，口感 Q 彈軟嫩 。  

建議售價：每盒 NT$299（重量 570g） 。  

茶香清燉牛肉麵   

  • 湯頭特色：以牛骨、蔬果、桂圓熬製，並創新結合台灣烏龍茶粉，湯底清爽具深度，尾韻帶有桂圓自然甘香 。  
  • 肉質選用：採用厚切軟嫩的牛腱心，呈現精緻的清燉風味 。  

建議售價：每盒 NT$299（重量 570g） 。  

胡椒豬肚軟骨麵   

  • 湯頭特色：融合粵菜老火湯靈魂，以白胡椒、豬肚、軟骨、雞骨及蔬料慢燉，湯頭溫潤濃厚且暖胃 。  
  • 肉質選用：含彈牙豬肚與軟 Q 肉排，是市售常溫麵中較少見的豬軟骨類產品 。  

建議售價：每盒 NT$299（重量 570g） 。  

藥膳軟骨麵   

  • 湯頭特色：嚴選枸杞、紅棗、當歸等中藥材長時間慢燉，釋放出台灣傳統食補的沉穩甘甜味 。  
  • 肉質選用：精選膠質豐富的豬軟骨，經長時間燉煮後口感輕咬即化 。  

建議售價：每盒 NT$299（重量 570g） 。  

系列共同核心特色

  • 特製心型麵條：全系列採用獨家心型結構麵體，特殊的凹槽設計能讓麵條更容易沾附湯汁，口感更 Q 彈 。  
  • 純淨無添加：麵條無添加防腐劑、漂白劑及磷酸鹽，全程未經蒸煮油炸，食用更安心 。  
  • 長效常溫保存：採用專業殺菌技術，可於常溫下保存長達 540 天，適合居家備餐、露營與出國贈禮 。  
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