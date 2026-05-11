無限續麵+日式小菜吃到飽！樂麵屋拉麵全新升級，高雄岡山店客製化拉麵 無限續麵超高CP值。

高雄拉麵新店再加1間，樂麵屋高雄岡山店正式開幕，主打客製化拉麵、小菜吃到飽、無限續麵優惠。編輯張人尹表示，超高CP值拉麵給到ㄅ級分！

免費續麵、小菜吃到飽！人氣拉麵店「樂麵屋」這次正式插旗高雄，主打九州風格豚骨拉麵的樂麵屋，一直以濃郁湯頭與職人系拉麵聞名，這次新店除了延續經典口味，也同步加入更多符合聚餐需求的新玩法，從拉麵自由搭配、小菜吃到飽，到免費續麵服務，對不少南部拉麵控來說，不只不用特地北上朝聖、更有超高CP值。



▲樂麵屋正式進軍南台灣，高雄岡山店成為品牌首間南部門市，主打九州豚骨拉麵與職人系日式風味。



▲樂麵屋高雄岡山店進駐樂購廣場，從拉麵到續麵服務全面升級，吸引不少拉麵控關注。

18種客製玩法加上小菜吃到飽

▲樂麵屋岡山店同步提供日式小菜吃到飽與無限續細麵服務，成為店內話題亮點。

滿額送600元兌換券 飲料10元喝

▲樂麵屋高雄岡山店推出滿300元送600元料理兌換券活動，人氣炸物與甜點都能兌換。

樂麵屋高雄岡山資訊

這次最受討論的，就是樂麵屋在高雄岡山店首度推出客製化服務。粉絲可以依照喜好自由調整濃厚、適中、清爽3種湯頭，再搭配粗麵、細麵，並犬則不同軟硬口感，一共能變化出18種組合，讓每個人都能找到最適合自己的拉麵口味。除了基本客製化之外，店內還能加購叉燒、海苔、溫泉蛋等15種配料，想吃澎湃系拉麵也沒問題。同時岡山店還推出全台獨家的3款日式小菜吃到飽，搭配「無限續細麵」服務，打造最高CP值吃法。除了拉麵內容升級，樂麵屋高雄岡山店這次也同步祭出多項開幕優惠。從5/11-6/10，只要店內單筆消費滿300元，就能獲得總價值600元料理兌換券，內容包含黃金脆薯、日式煎餃、焦糖布丁、日式炸雞與酥炸牡蠣等人氣品項，等於下次回訪還能再加菜。此外在5/8-6/30期間，只要店內消費，就能以10元加購「水蜜桃可爾必思」或「日式無糖綠茶」，挑戰拉麵控新歡。

門市店址：樂購廣場1F（高雄市岡山區大遼里捷安路1巷2號1樓）



樂麵屋高雄岡山開幕優惠



活動時間：2026/5/11～2026/6/10

活動方式：活動期間內，店內消費滿300元，即贈「600元料理兌換券」乙張。

兌換券包含：日式芝麻醬菠菜($58)、黃金脆薯($78)、日式煎餃($88)、招牌焦糖布丁($88)、日式炸雞($118)、日式酥炸牡蠣($198)。

注意事項：兌換券數量有限，贈完為止，兌換券限下次使用，使用方式依券上說明為準。