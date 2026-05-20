東京排隊麵包BEAVER BREAD快閃來台！攜手富錦樹鐵球食堂，2日限定麵包套餐開吃。

BEAVER BREAD首次來台掀起麵包控關注，編輯張人尹表示，這次攜手富錦樹鐵球食堂推出限定餐會，不用飛日本就能赤道東京人氣麵包到自然酒套餐，還有限定麵包組帶回家！

不用飛日本！東京排隊麵包店BEAVER BREAD這次快閃來台，這次攜手富錦樹鐵球食堂推出限定2日餐會，把東京街頭人氣麵包與日法餐酒文化搬進台北餐桌。活動找來BEAVER BREAD創辦人割田健一親自來台，與富錦樹鐵球食堂主廚山田武志共同設計菜單，7道限定料理、5款BEAVER BREAD麵包、離開還能再帶走一組BEAVER BREAD限定麵包，讓粉絲們不用飛日本也能吃爆。

▲BEAVER BREAD首次攜手富錦樹鐵球食堂來台推出限定餐會，主打東京風格麵包與自然酒搭配體驗。

▲BEAVER BREAD找來創辦人割田健一親自來台，與富錦樹鐵球食堂共同打造2日限定餐桌活動，圖片為富錦樹鐵球食堂餐點示意圖。

BEAVER BREAD東京排隊魅力一次看

▲BEAVER BREAD由日本烘焙職人割田健一創立，是東京東日本橋超人氣排隊麵包名店。圖片為BEAVER BREAD餐點示意圖，來源：IG@beaver.bread。

兩日限定餐會資訊與訂位方式整理

▲BEAVER BREAD限定餐會將於2026/6/12、2026/6/13舉辦，每場限量30席開放預約。

BEAVER BREAD × 富錦樹鐵球食堂限定餐會

七道活動限定餐點 × 五款 BEAVER BREAD麵包

乙杯自然酒（可更換無酒精飲品）

附贈 BEAVER BREAD 限定麵包組乙組

BEAVER BREAD是東京東日本橋人氣排隊名店，由日本烘焙職人割田健一於2017年創立。店鋪雖然只有約3坪空間，卻憑藉細膩法式技術與重新演繹的日常麵包，在日本烘焙圈擁有極高人氣，也是許多粉絲飛日本必排、必買的人氣麵包店。這次來台除了帶來5款限定麵包，也將與富錦樹鐵球食堂結合7道主題料理與自然酒搭配，讓粉絲不用飛東京，也有機會感受BEAVER BREAD的代表性風味。BEAVER BREAD × 富錦樹鐵球食堂限定餐會將於2026/6/12、6/13登場，地點就在台北松山區富錦樹鐵球食堂，每場限量30席。餐會內容包含7道限定料理、5款BEAVER BREAD麵包，以及1杯自然酒或無酒精飲品，另外還會附贈BEAVER BREAD限定麵包組，讓粉絲把東京人氣風味一起帶回家。活動價格為每位NT$3,300加1成服務費，目前可透過富錦樹鐵球食堂inline系統，或Instagram私訊方式訂位，麵包控要搶先搶訂。活動時間：2026/6/12、6/13活動地點：富錦樹鐵球食堂（臺北市松山區富錦街482號）預約方式：富錦樹鐵球食堂inline系統，富錦樹鐵球食堂Instagram私訊套餐價格：NT$3,300/人，加1成服務費套餐內容：