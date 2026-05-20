皮蛋放1年沒發臭還能吃嗎！台北老字號蛋行曝驚人真相：超過這天快丟、別吃。

家藏1年的皮蛋外觀無異狀還能吃嗎？台北老店協興蛋業指出皮蛋常溫僅能放3到6個月 。對此，資深編輯李維唐表示，蛋品保存關乎食品安全，建立正確的食安觀念，才能避免將隱藏的變質風險吞下肚。

常溫下靜置了將近1年的皮蛋，外殼完好，剝開後不僅沒有刺鼻的臭味，琥珀色的果凍外觀看起來也毫無異狀，這樣的蛋究竟還能不能吃？近日在網路社群上，有網友分享自己家中角落翻出十多顆存放許久的皮蛋，因為捨不得丟棄而發文求助，引來許多人歪樓笑稱皮蛋就是越陳越香的百年蛋、千年蛋。不過，這項華人社會的庶民美味真的永遠不會壞嗎？

▲老字號蛋商協興蛋業盒裝「無鉛松花皮蛋」，標籤上特別註明保存條件，專家建議未拆封的皮蛋在常溫通風陰暗處最佳保存期限為3到6個月 。圖／協興蛋業提供；窩客島編輯李維唐整理



台北米其林餐廳蛋商揭密皮蛋不是木乃伊

針對這場網路熱議，台北最老蛋行、同時也是眾多米其林餐廳指定供應商的協興蛋業總經理張智豪給出了專業解答。張智豪指出，許多消費者對皮蛋有著根深蒂固的誤解，總以為這種加工蛋品放得越久、風味就會越厲害。事實上，皮蛋是透過鹼性物質與蛋中的蛋白質產生化學變化所製造出來的加工食品，它雖然經過鹼凝固的程序，具備抑制部分細菌生長的能力，但絕對不是不會腐敗的木乃伊，依然有其賞味期限的極限。

常溫保存期限曝光3到6個月是極限

這些看起來完美無瑕、外觀沒有任何破損的市售皮蛋，內部蛋白質其實隨著時間推移一直在產生質變。張智豪解釋，即使肉眼看不出來，蛋殼上那些極為微細的裂縫也會隨時間讓細菌悄悄入侵。一般而言，未拆封且蛋殼完整的皮蛋在常溫、通風且陰暗的環境下，通常只能保存3到6個月。像網友家中放了將近1年的狀況，即便剝開後聞起來沒有異狀，也不建議再食用，免得將看不見的變質風險吞下肚。

專家傳授皮蛋保存3大要點切勿放冰箱

想要吃得安心，掌握正確的存放方式至關重要。協興蛋業分享了皮蛋保存的3大核心要點。第一，皮蛋購買後只需放置在常溫通風的陰暗處，切勿放入冰箱冷藏。因為冰箱內低溫且乾燥的環境，會導致皮蛋體內的水分快速流失，進而讓蛋體變小、變硬，徹底破壞其原有的Q彈口感。第二，如果發現蛋殼已經有裂縫破損，空氣與細菌會在短時間內大量湧入，一兩天之內就會變質發臭，必須抓緊時間快點吃完。第三，皮蛋一旦剝開後就要盡速食用，如果真的沒吃完，此時才需要放入保鮮盒內冷藏，並在2小時內或最慢隔天以前食用完畢。

▲剝開後晶瑩剔透且帶有漂亮松花圖騰的皮蛋，常讓人誤以為能永久保存，但專家提醒一旦存放超過1年，即使無味無異狀也不建議再食用 。圖／協興蛋業提供；窩客島編輯李維唐整理

熟鹹蛋存放指南真空包裝常溫可放數月

除了皮蛋之外，另一款常見的加工蛋品鹹蛋也有不同的保存學問。在常溫陰涼通風處，鹹蛋一般可以保存5至7天。張智豪說明，市場上常見的裸裝熟鹹蛋，若想延長保存時間可以放入冰箱冷藏7至14天，但存放時建議先裝進保鮮盒再冷藏，這樣才能有效防止鹹蛋中的水分與油脂流失，鎖住濃郁的風味。至於市面上經過真空包裝處理的鹹蛋，則因為阻絕了空氣，在常溫下存放數月都不成問題。

不論是被戲稱為百年蛋的皮蛋還是鹹蛋，都有各自專屬的存放密碼。唯有掌握正確的保存條件，在最佳賞味期限內細細品嚐，才能真正享受到這些傳統蛋品的絕佳風味。





協興蛋業建議皮蛋保存三大要點

切勿放冰箱：冷藏的低溫與乾燥環境會導致皮蛋水分快速流失，使其變小、變硬而破壞口感，只需置於常溫、通風陰暗處即可 。

外殼破損快吃：蛋殼若有裂縫，空氣與細菌進入後 1、2 天內就會變質發臭 。

剝開後盡速食用：剝殼後若沒吃完才需放入保鮮盒冷藏，並於 2 小時內（最慢隔天）吃完 。

協興蛋業建議鹹蛋保存指南