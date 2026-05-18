爽吃松葉蟹！台北艾麗LA FARFALLA推65盎司巨無霸牛肋骨二吃，限時四人同行一人免費。

台北艾麗LA FARFALLA餐廳推出全新夏季新菜 。對此資深編輯李維唐表示，半自助餐全面升級松葉蟹腳與干貝無限量供應，搭配極致直火慢烤雙人分享餐 ，成功在信義區精緻餐飲市場中樹立全新品味里程碑。

這座城市需要一場款待感官的夏日盛宴。位於台北市信義區松高路18號的台北艾麗希爾頓格芮精選酒店，其6樓LA FARFALLA餐廳在2026年5月8日正式發表全新夏季菜色。由知名設計公司打造的明亮採光與少見的空中花園景致，為喧囂的城市核心留下一片綠意。餐廳全面優化賓客的半自助餐用餐體驗，以極具競爭力的精緻餐價，同時提供豐富的冰鎮海鮮餐檯與單點餐廳般講究的主菜設計，讓饕客在從容舒適的餐敘氛圍中，感受「藝術即生活」的品味哲學。



▲台北艾麗酒店LA FARFALLA餐廳推出全新夏季菜色，讓賓客以精緻餐價享用單點餐廳般講究的主菜設計。圖／台北艾麗酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

65盎司牛肋骨一牛二吃

無肉不歡的饕客迎來全新焦點。主打的雙人分享餐「直火慢烤巨無霸美國精選牛肋骨65盎司」極具視覺震撼。整支帶骨牛肋排長度達30公分以上。主廚先以黑胡椒與英國馬爾頓海鹽醃製，經250度高溫爐烤封住表層鎖住肉汁，塗抹初榨橄欖油並搭配小茴香、迷苔香、百里香、茵陳蒿等香料，歷經24小時低溫舒肥，出菜前再以炭火直烤逐步堆疊煙燻香氣。製程費時超過1天。這份巨無霸主餐完美呈現出表層焦脆內裡鮮嫩的豐富口感，入口柔嫩多汁並帶有適度嚼勁。



另一吃則展現截然不同的粵式風情。精修切割下來的骨邊肉與筋膜改以極汁醬大火快炒，烹調出「極汁爆炒骨邊肉」。極汁醬源自英國伍斯特郡，傳入廣東後演變為常用的喼汁調味，主廚融入香醋、白糖與檸檬等元素，帶出醬香、酸香與辛香交織的立體層次。大火翻炒。這道料理帶出微焦酥香與鮮明鑊氣，鹹香中交織酸甜層次，完整襯托出骨邊肉特有的彈Q韌性與獨特油脂肉香。



▲台北艾麗酒店LA FARFALLA餐廳雙人分享餐全新菜色直火慢烤巨無霸美國精選牛肋骨65盎司及極汁爆炒骨邊肉，以一牛二吃方式呈現不同風味。圖／台北艾麗酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

▲台北艾麗酒店LA FARFALLA餐廳雙人分享餐全新菜色西西里番茄燴海鮮拼盤濃郁湯底搭配新鮮海產，鮮味十足。圖／台北艾麗酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

偏好海鮮的賓客也有豪華選擇。每套6280元+10%起的雙人分享餐另有「西西里番茄燴海鮮拼盤」。這道料理匯集鮮活波士頓龍蝦、挪威鮭魚、生食級北海道干貝、新鮮透抽與淡菜。澎湃海味。主廚將海鮮逐一煎至表面微微上色，加入自熬蝦膏湯精華，與新鮮牛番茄及洋蔥一同燉煮，以西西里番茄風味堆疊酸香與鮮味，整體口感鮮美飽滿。

台灣但馬和牛與戰斧豬排極致炭烤

多款精選肉品主餐同步登場。套餐2580元+10%起。「美國精選老饕牛排」選用美國穀飼牛具代表性的上蓋肉部位，一頭牛僅能取出少量，兼具嫩度與油花，炭烤後更能帶出濃郁肉香。和牛品項更提供兩款指標性選擇。其一是「台灣但馬和牛肋眼」，選用花蓮兆豐農場飼養、近年備受矚目的源興牛，源自日本黑毛和牛但馬牛品系於台灣本土環境養成，兼具細緻油脂、鮮嫩肉質與台灣牛特有的甘甜尾韻。



日本頂級風味不容錯過。另一款「日本F1和牛菲力」則選用日本黑毛和牛與乳牛交配育成的混血牛種，兼具和牛細緻油花與較佳彈性，入口感受到細膩脂香與豐沛肉汁，柔嫩卻不顯膩口。



豬肉與羊肉料理同樣各具特色。「台灣究好戰斧豬排」嚴選100%可溯源的究好豬，肉質細嫩且風味乾淨，每頭豬僅能取出6至8塊戰斧部位，經特殊除筋處理後保留軟嫩口感，裹上麵包粉酥炸鎖住肉汁，反覆刷上以楓糖、蘋果醋與TABASCO辣椒醬調製的蜜汁醬，最後以炭火炙烤表面。層次鮮明。「紐西蘭小羔羊排佐薄荷肉汁」選用約6個月大的紐西蘭小羔羊，肉質細嫩純淨且無明顯腥臊味，以海鹽與黑胡椒簡單煎製，搭配英式薄荷醬帶出清新草本香氣。

▲台北艾麗酒店LA FARFALLA餐廳全新菜色台灣究好戰斧豬排，充滿迷人焦香與蜜香且外酥內嫩。圖／台北艾麗酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

鮮選自助吧無限供應松葉蟹腳

鮮選自助吧本次全面升級。開胃冷菜呼應夏季餐桌需求，新增「華爾道夫沙拉」、「義式甜菜根沙拉」、「德式洋芋沙拉」與「義大利麵沙拉」，兼具清爽口感與飽足層次。海鮮區比照全自助餐廳規格。這區高規格加入「松葉蟹腳、北海道生食級干貝、挪威煙燻鮭魚、透抽、淡菜」等冰鎮海鮮無限供應，全面提升餐檯豐富度。餐廳亦新增「桌邊位上配菜」服務，搭配主餐由專人送上奶油玉米、香料野菇、炭烤時蔬等季節輪替配菜，增添用餐變化。



現點現做甜點更顯精緻。甜點餐檯全新推出「拿破崙千層酥」，以法式酥皮反覆折疊烘烤呈現焦糖化酥脆層次，搭配卡士達醬與新鮮水果，口感表現更貼近單點甜點水準。餐檯上亦有胡桃派、紅絲絨蛋糕、香橙瑪德蓮、哈根達斯冰淇淋與季節水果，讓半自助用餐體驗再向上升級。

▲台北艾麗酒店LA FARFALLA餐廳鮮選自助吧全面升級，從前菜與主餐搭配到餐後甜點，整體餐檯內容更完整，也讓半自助用餐體驗再向上升級。圖／台北艾麗酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



四人同行一人免費與餐券升級好康

配合新菜上市，餐廳推出多項限時優惠。即日起至6月30日前點用新主菜即享「四人同行一人免費」，相當於約75折優惠。老顧客也有專屬回饋。餐廳推出「餐券回娘家」升級方案，凡持有2025年ITF或官網販售之LA FARFALLA餐券，「現切牛排下午餐雙人券」可加贈手作甜點乙份，「鮮選自助吧雙人券」則可升級享用藍紋乳酪海鮮比薩雙人份主菜。



希爾頓榮譽客會會員於午餐或晚餐餐期消費，可享餐飲專屬最高75折優惠並可同步累積會員積分。從新菜升級、餐券回饋到會員禮遇同步到位，詳情可洽訂位專線02-6631-8060，為今夏聚餐約會提供最頂級的美味選擇。

▲台北艾麗酒店LA FARFALLA餐廳全新推出現點現做拿破崙千層酥，細節與口感表現更貼近單點甜點水準。圖／台北艾麗酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

台北艾麗酒店LA FARFALLA升級餐檯加碼用餐三重禮遇

活動時間：即日起至2026年6月30日

活動內容

第一重優惠：活動期間點用新主菜即享四人同行一人免費

第二重優惠：2025年LA FARFALLA現切牛排下午餐雙人券加贈手作甜點乙份

第三重優惠：2025年LA FARFALLA鮮選自助吧雙人券升級藍紋乳酪海鮮比薩雙人主菜

第四重優惠：希爾頓榮譽客會會員於午餐與晚餐餐期用餐享最高75折優惠並可累積會員積分

LA FARFALLA義大利餐廳

餐廳地址：台北市信義區松高路18號6樓

訂位專線：02-6631-8060