爽吃松葉蟹！台北艾麗LA FARFALLA推65盎司巨無霸牛肋骨二吃，限時四人同行一人免費。

台北艾麗LA FARFALLA餐廳推出全新夏季新菜 。對此資深編輯李維唐表示，半自助餐全面升級松葉蟹腳與干貝無限量供應，搭配極致直火慢烤雙人分享餐 ，成功在信義區精緻餐飲市場中樹立全新品味里程碑。
這座城市需要一場款待感官的夏日盛宴。位於台北市信義區松高路18號的台北艾麗希爾頓格芮精選酒店，其6樓LA FARFALLA餐廳在2026年5月8日正式發表全新夏季菜色。由知名設計公司打造的明亮採光與少見的空中花園景致，為喧囂的城市核心留下一片綠意。餐廳全面優化賓客的半自助餐用餐體驗，以極具競爭力的精緻餐價，同時提供豐富的冰鎮海鮮餐檯與單點餐廳般講究的主菜設計，讓饕客在從容舒適的餐敘氛圍中，感受「藝術即生活」的品味哲學。
65盎司牛肋骨一牛二吃
無肉不歡的饕客迎來全新焦點。主打的雙人分享餐「直火慢烤巨無霸美國精選牛肋骨65盎司」極具視覺震撼。整支帶骨牛肋排長度達30公分以上。主廚先以黑胡椒與英國馬爾頓海鹽醃製，經250度高溫爐烤封住表層鎖住肉汁，塗抹初榨橄欖油並搭配小茴香、迷苔香、百里香、茵陳蒿等香料，歷經24小時低溫舒肥，出菜前再以炭火直烤逐步堆疊煙燻香氣。製程費時超過1天。這份巨無霸主餐完美呈現出表層焦脆內裡鮮嫩的豐富口感，入口柔嫩多汁並帶有適度嚼勁。
另一吃則展現截然不同的粵式風情。精修切割下來的骨邊肉與筋膜改以極汁醬大火快炒，烹調出「極汁爆炒骨邊肉」。極汁醬源自英國伍斯特郡，傳入廣東後演變為常用的喼汁調味，主廚融入香醋、白糖與檸檬等元素，帶出醬香、酸香與辛香交織的立體層次。大火翻炒。這道料理帶出微焦酥香與鮮明鑊氣，鹹香中交織酸甜層次，完整襯托出骨邊肉特有的彈Q韌性與獨特油脂肉香。
偏好海鮮的賓客也有豪華選擇。每套6280元+10%起的雙人分享餐另有「西西里番茄燴海鮮拼盤」。這道料理匯集鮮活波士頓龍蝦、挪威鮭魚、生食級北海道干貝、新鮮透抽與淡菜。澎湃海味。主廚將海鮮逐一煎至表面微微上色，加入自熬蝦膏湯精華，與新鮮牛番茄及洋蔥一同燉煮，以西西里番茄風味堆疊酸香與鮮味，整體口感鮮美飽滿。
台灣但馬和牛與戰斧豬排極致炭烤
多款精選肉品主餐同步登場。套餐2580元+10%起。「美國精選老饕牛排」選用美國穀飼牛具代表性的上蓋肉部位，一頭牛僅能取出少量，兼具嫩度與油花，炭烤後更能帶出濃郁肉香。和牛品項更提供兩款指標性選擇。其一是「台灣但馬和牛肋眼」，選用花蓮兆豐農場飼養、近年備受矚目的源興牛，源自日本黑毛和牛但馬牛品系於台灣本土環境養成，兼具細緻油脂、鮮嫩肉質與台灣牛特有的甘甜尾韻。
日本頂級風味不容錯過。另一款「日本F1和牛菲力」則選用日本黑毛和牛與乳牛交配育成的混血牛種，兼具和牛細緻油花與較佳彈性，入口感受到細膩脂香與豐沛肉汁，柔嫩卻不顯膩口。
豬肉與羊肉料理同樣各具特色。「台灣究好戰斧豬排」嚴選100%可溯源的究好豬，肉質細嫩且風味乾淨，每頭豬僅能取出6至8塊戰斧部位，經特殊除筋處理後保留軟嫩口感，裹上麵包粉酥炸鎖住肉汁，反覆刷上以楓糖、蘋果醋與TABASCO辣椒醬調製的蜜汁醬，最後以炭火炙烤表面。層次鮮明。「紐西蘭小羔羊排佐薄荷肉汁」選用約6個月大的紐西蘭小羔羊，肉質細嫩純淨且無明顯腥臊味，以海鹽與黑胡椒簡單煎製，搭配英式薄荷醬帶出清新草本香氣。
鮮選自助吧無限供應松葉蟹腳
鮮選自助吧本次全面升級。開胃冷菜呼應夏季餐桌需求，新增「華爾道夫沙拉」、「義式甜菜根沙拉」、「德式洋芋沙拉」與「義大利麵沙拉」，兼具清爽口感與飽足層次。海鮮區比照全自助餐廳規格。這區高規格加入「松葉蟹腳、北海道生食級干貝、挪威煙燻鮭魚、透抽、淡菜」等冰鎮海鮮無限供應，全面提升餐檯豐富度。餐廳亦新增「桌邊位上配菜」服務，搭配主餐由專人送上奶油玉米、香料野菇、炭烤時蔬等季節輪替配菜，增添用餐變化。
現點現做甜點更顯精緻。甜點餐檯全新推出「拿破崙千層酥」，以法式酥皮反覆折疊烘烤呈現焦糖化酥脆層次，搭配卡士達醬與新鮮水果，口感表現更貼近單點甜點水準。餐檯上亦有胡桃派、紅絲絨蛋糕、香橙瑪德蓮、哈根達斯冰淇淋與季節水果，讓半自助用餐體驗再向上升級。
四人同行一人免費與餐券升級好康
配合新菜上市，餐廳推出多項限時優惠。即日起至6月30日前點用新主菜即享「四人同行一人免費」，相當於約75折優惠。老顧客也有專屬回饋。餐廳推出「餐券回娘家」升級方案，凡持有2025年ITF或官網販售之LA FARFALLA餐券，「現切牛排下午餐雙人券」可加贈手作甜點乙份，「鮮選自助吧雙人券」則可升級享用藍紋乳酪海鮮比薩雙人份主菜。
希爾頓榮譽客會會員於午餐或晚餐餐期消費，可享餐飲專屬最高75折優惠並可同步累積會員積分。從新菜升級、餐券回饋到會員禮遇同步到位，詳情可洽訂位專線02-6631-8060，為今夏聚餐約會提供最頂級的美味選擇。
台北艾麗酒店LA FARFALLA升級餐檯加碼用餐三重禮遇
活動時間：即日起至2026年6月30日
活動內容
- 第一重優惠：活動期間點用新主菜即享四人同行一人免費
- 第二重優惠：2025年LA FARFALLA現切牛排下午餐雙人券加贈手作甜點乙份
- 第三重優惠：2025年LA FARFALLA鮮選自助吧雙人券升級藍紋乳酪海鮮比薩雙人主菜
- 第四重優惠：希爾頓榮譽客會會員於午餐與晚餐餐期用餐享最高75折優惠並可累積會員積分
LA FARFALLA義大利餐廳
餐廳地址：台北市信義區松高路18號6樓
訂位專線：02-6631-8060