宜蘭羅東美食,奧莉薇雅早午餐,羅東早午餐推薦,宜蘭老宅餐廳

因為星期三我都是先提早送太太去羅東備課，接著我就可以有約兩個小時的空閒時間，想著想著～來問問谷歌姐姐在羅東有沒有值得吃看看的早午餐吧～（開始滑），喔？奧莉薇雅早午餐看著好像不錯，尤其是老屋風格讓我特別有興趣啊，就來吃看看啦！！！

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宜蘭縣羅東鎮大同路19號 請點我開始Olivia Bistro奧莉薇雅早午餐導航

10:00–16:00，每週二或三公休（每週日會於谷歌地圖更新公休日）！若有臨時營業時間變動請依店家公告為準。

停車資訊：我是習慣停到Times 羅東第2停車場啦，因為往後走有小巷可以比較快到，不過請注意這裡的Times停車場都不收現金喔！強烈建議帶著Icash或是悠遊卡比較方便。

店家環境

我個人覺得這裡的氛圍很特殊，雖老屋已然頹圮，但用心的佈置帶著讓人溫馨的感受。

左方窗邊則是餐具與飲水的自助區。

雖然二樓通常都是一樓快滿座時才會開放，但感謝店長的通融讓我上去一睹二樓的風采。

二樓是將原本的牆面打掉露出裡面的紅磚，斑駁的牆面與整齊的窗框以及半透明的天花板形成饒富趣味的對比。

喔，還有一間小小的包廂呢。

而且二樓也準備了餐具跟飲水喔。

奧莉薇雅早午餐菜單

這菜單挺有意思的，早午餐，主餐，輕食，甜點與飲料都有呢。嗯……第一次來嘛就吃吃那個香蒜牛好了，再加個巧克力蛋糕？

美式咖啡（熱）：單點80元

這杯熱美式是早午餐附的喔～雖說對我這種咖啡上癮者來說味道淡了一點，但能在冷冷的天氣裡來上一杯熱咖啡總是讓人覺得美好呢。

香蒜牛早午餐：320元（附美式咖啡或伯爵紅茶）

真的是非常的豐盛，三片挺厚的美國板腱牛肉，一份嫩蛋（蛋真的很好吃！！！），綠葉沙拉～水果～兩片烤過的法國麵包，法式濃湯～還有馬鈴薯跟烤地瓜呢！

嫩蛋非常的優！而且濃湯的表現也不錯。

綠葉沙拉豐富多樣，可以淋上優格來吃～（雖然我一開始還以為那杯是拿來喝的因為很好喝ＸＤＤＤ

醃漬過的板腱牛肉吃起來意外的軟嫩～然後我吃著牛肉看著嫩蛋還有法國麵包……

登登！圍事手作嫩蛋牛肉麵包登場！一口咬下什麼都滿足啦～

半熟生巧克力乳酪蛋糕：140元

早午餐時段就能吃到甜點真是讓人意外，但有巧克力乳酪蛋糕來做為一餐的收尾真的讓我覺得警喜。

香甜可口，一口蛋糕一口咖啡～哈～～～（滿足的嘆息聲），感謝招待，我吃飽啦！

————我是分隔線————

黑胡椒牛肉波奇碗（限量）：250元（附美式咖啡或伯爵紅茶）

沒辦法，我就是那種腦波很弱的人！只要看到什麼限量啦獨家啦就會特別激動！話說我剛看完菜單的時候楞了一下，波奇碗？？？波奇聽著就像是巷口小狗的名字啊…嗚！（被打

抱歉小的才疏學淺，剛剛去問了谷歌姐姐才知道原來波奇碗（POKE BOWL）可是來自夏威夷的傳統歷史美食呢！

傳統的波奇碗指的是在碗裡盛上白飯類的主食，再放上切片或切塊的魚肉以及大量的蔬菜以及醬汁等等的夏威夷特色餐點。（謎之音：聽著就像是蓋飯？

而我今天吃的波奇碗使用的是藜麥飯喔！再放上大量的蔬菜以及綠葉沙拉，然後主角則是黑胡椒方塊牛肉！牛肉好吃而且口感也不錯，本來以為會很硬但吃起來還挺嫩的。

蔬菜與沙拉真的很多～再加上牛肉，這個波奇碗吃起來就是營養與美味兼顧呢。

店家/景點資訊

店家名稱：Olivia Bistro | 奧莉薇雅早午餐

所在地址：臺灣宜蘭縣羅東鎮大同路19號

營業時間：日 一 二 四 五 六 00:00-24:00

店家電話：039560663

評價：★★★★★

備註資訊：

每週日會更新公休日(基本上都是二或三公休),不收服務費喔





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