免門票入園木造玩具免費玩！宜蘭木育森林羅東林場店，順遊羅東林場超好玩。

宜蘭親子景點》【木育森林羅東林場店】無需預約，也是宜蘭免門票觀光工廠、宜蘭室內景點，還有付費停車場。「木育森林」是以森林為主題而創意發想出來的樂園，免費玩木造玩具有橡皮筋射擊、樹洞毛毛蟲、叩叩木馬、益智木球~~多項經典原木玩具都讓人欲罷不能。而且除了好玩，互動展示區又寓教於樂。附近景點有羅東林場、林場肉羹、九號公園、中興文創園區，順遊羅東一日遊真的會玩到不想回家
- 名稱：Wooderful life 木育森林 羅東林場店
- 地址：宜蘭縣羅東鎮中正北路118號（羅東林業文化園區內）
- 營業時間： 9:00-17:00
- 電話： 03-953-3957
- 預約及門票：免預約、免門票入館
木育森林羅東店交通停車資訊
自行開車：導航至羅東林業文化園區
停車場：可停至「林場停車場」或周邊計時收費停車格
大眾運輸：羅東火車站後站及羅東轉運站，搭羅東免費觀光巴士橘線、紅線，在羅東林場站下車，步行3分鐘到達
▼羅東林場停車場地圖
木育森林羅東店環境介紹
木育森林選址的地點很好，位在羅東林業文化園區附近，非常有意義的點。這裏本來就是以木業為主的園區，木育森林也和一旁的園區相呼應呢
簡單的幾句話，解釋了什麼是木育森林，但內容可是有趣多了。目前木育森林wooderful life在台北華山、台中麗寶、高雄駁二都有設有大型室內遊樂園，但要門票
木育森林羅東店心得評價
羅東林場的木育森林雖然小了點，少了大型遊樂設施，空間也不算大，但可是免費的哦!! 非常佛心來著
一進門就看到台灣動物打卡區!! 這裏列出的可是台灣森林會出現的動物呢，真的是很可愛的森林家族呢。有那些呢? 有台灣黑熊、山羌、石虎、梅花鹿、獼猴等等，每個造型都好可愛啊!!!來的時候記得仔細找一找
由此可由兩邊的走道分別進入館內
這裏佈置的很漂亮，真的有走入森林的感覺呢
從入口處往左邊走會經過木知識教育推廣區，包含 地球故事暢遊區、木與生活情境區、木育知識區、木育遊戲體驗區、永續經濟林概念區、台灣國產材展示區、世界森林之最、碳循環知識區等等
每個主題都有按鈕可以按，搭配會動的木製模型及聲音解說，真的太吸引人了，連我們都看的津津有味。
這裏不用說教的方式來解釋森林的發展，用這樣來解釋硬道理，馬上秒懂
木育遊戲體驗區。這一區有橡皮筋射擊、樹洞毛毛蟲、叩叩木馬、益智木球~~深受小朋友的歡迎啊
木槍射擊場，懷念小時候用竹筷子做竹槍的感覺嗎，來玩玩看就知道了
樹洞毛毛蟲
把毛毛蟲從樹木頂端丟進去，找找毛毛蟲在哪個洞，然後拿著磁力棒把它吸出來，簡單但有趣呢
益智木球
轉轉小陀螺，好多不同造型的陀螺好可愛!
木球的太空冒險，運用手眼協調的能力，讓球能夠平安地進到太空船裡不被怪獸吃掉
木知識教育
哈哈，台灣的森林面積雖然比平地多，但我們還真不了解林木的種類呢
來認識台灣的國產樹木林種吧，有台灣紅檜、二葉松、台灣香杉、相思樹、苦楝、台灣櫸~~~等，不但可以用摸的，也可以聞聞看木頭的味道哦
聞聞木頭的味道，那一種最喜歡呢!!! 這裏用視覺、嗅覺、觸覺、聽覺 用不同的感官來認識木頭的種類，真的會有深一層的了解呢
敲敲不同的木頭的聲音吧
來看看世界森林之最吧!! 如果只是一般的圖片感覺就沒那麼吸引力了，用了模型來展示，栩栩如生，太有趣了
木製商品銷售區
多元的木製品，將木頭的溫潤質感表現的非常好。就算現在有很多不同材質的生活用品，但木頭的紋路、質感還是很不錯的
相信在很多地方，例如誠品書店都曾看到這些音樂盒的身影吧
好多好可愛好療癒的產品，音樂鈴、相框、擺飾、盆栽、手機座…等，每一樣都很想帶回家XD
這裏也有和迪士尼合作的聯名商品
木質玩具DIY
DIY 區
木與生活情境區
這一區展現木頭在生活情境的運用關係，每個櫥窗都有不同的主題，很有意思哦
不知不覺就吸收到許多知識呢
木頭精油的製程
楓糖的產品，每一個都讓人想去按燈看看內容是什麼?
大家都知道的年輪，而且可以用手指實際感受它的材質與手感，真的很特別
很用心的用了許多小人來呈現林木培育的過程
目前全台木育森林中唯一免費的就是羅東林場門市，逛了一圈除了長知識外，有知識性又有趣味性，簡直把木頭的特性發揮到極致了。真的是具有啟發、教育及體驗意義的遊樂空間。而且還能夠遊羅東林場與吃林場肉羹，有吃有玩真有趣!
羅東木育森林 附近景點美食
- 許多場館免費玩，林場kids扣屋(免費遊戲室)、木育森林、竹林車站、森林鐵路、貯木池，有時還有假日市集很有趣
⇒ 羅東林場一日遊
- 【冰雪雪花冰｜冰淇淋｜咖哩專賣】新型態店面專賣冰品與咖哩，附有免費停車場
⇒冰雪羅東林場店
- 全宜蘭最有名的40年飲料老店，在羅東林場對面開了分店!招牌是木瓜牛奶、芋頭沙、綠豆沙，濃醇香
⇒ 北門綠豆沙牛乳大王羅東店
- 羅東林場區旁50年老店推薦逛完必定要來享受美食的
⇒林場肉羹
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