免門票入園木造玩具免費玩！宜蘭木育森林羅東林場店，順遊羅東林場超好玩。

宜蘭親子景點》【木育森林羅東林場店】無需預約，也是宜蘭免門票觀光工廠、宜蘭室內景點，還有付費停車場。「木育森林」是以森林為主題而創意發想出來的樂園，免費玩木造玩具有橡皮筋射擊、樹洞毛毛蟲、叩叩木馬、益智木球~~多項經典原木玩具都讓人欲罷不能。而且除了好玩，互動展示區又寓教於樂。附近景點有羅東林場、林場肉羹、九號公園、中興文創園區，順遊羅東一日遊真的會玩到不想回家

名稱：Wooderful life 木育森林 羅東林場店

地址：宜蘭縣羅東鎮中正北路118號（羅東林業文化園區內）

營業時間： 9:00-17:00

電話： 03-953-3957

預約及門票：免預約、免門票入館

木育森林羅東店 交通停車資訊 自行開車：導航至羅東林業文化園區 停車場：可停至「林場停車場」或周邊計時收費停車格 大眾運輸：羅東火車站後站及羅東轉運站，搭羅東免費觀光巴士橘線、紅線，在羅東林場站下車，步行3分鐘到達 ▼羅東林場停車場地圖

木育森林羅東店 環境介紹

木育森林選址的地點很好，位在羅東林業文化園區附近，非常有意義的點。這裏本來就是以木業為主的園區，木育森林也和一旁的園區相呼應呢

簡單的幾句話，解釋了什麼是木育森林，但內容可是有趣多了。目前木育森林wooderful life在台北華山、台中麗寶、高雄駁二都有設有大型室內遊樂園，但要門票

木育森林羅東店 心得評價

羅東林場的木育森林雖然小了點，少了大型遊樂設施，空間也不算大，但可是免費的哦!! 非常佛心來著

一進門就看到台灣動物打卡區!! 這裏列出的可是台灣森林會出現的動物呢，真的是很可愛的森林家族呢。有那些呢? 有台灣黑熊、山羌、石虎、梅花鹿、獼猴等等，每個造型都好可愛啊!!!來的時候記得仔細找一找

由此可由兩邊的走道分別進入館內

這裏佈置的很漂亮，真的有走入森林的感覺呢

從入口處往左邊走會經過木知識教育推廣區，包含 地球故事暢遊區、木與生活情境區、木育知識區、木育遊戲體驗區、永續經濟林概念區、台灣國產材展示區、世界森林之最、碳循環知識區等等

每個主題都有按鈕可以按，搭配會動的木製模型及聲音解說，真的太吸引人了，連我們都看的津津有味。

這裏不用說教的方式來解釋森林的發展，用這樣來解釋硬道理，馬上秒懂

木育遊戲體驗區。這一區有橡皮筋射擊、樹洞毛毛蟲、叩叩木馬、益智木球~~深受小朋友的歡迎啊

木槍射擊場，懷念小時候用竹筷子做竹槍的感覺嗎，來玩玩看就知道了



樹洞毛毛蟲



把毛毛蟲從樹木頂端丟進去，找找毛毛蟲在哪個洞，然後拿著磁力棒把它吸出來，簡單但有趣呢

益智木球

轉轉小陀螺，好多不同造型的陀螺好可愛!

木球的太空冒險，運用手眼協調的能力，讓球能夠平安地進到太空船裡不被怪獸吃掉

木知識教育





哈哈，台灣的森林面積雖然比平地多，但我們還真不了解林木的種類呢

來認識台灣的國產樹木林種吧，有台灣紅檜、二葉松、台灣香杉、相思樹、苦楝、台灣櫸~~~等，不但可以用摸的，也可以聞聞看木頭的味道哦

聞聞木頭的味道，那一種最喜歡呢!!! 這裏用視覺、嗅覺、觸覺、聽覺 用不同的感官來認識木頭的種類，真的會有深一層的了解呢

敲敲不同的木頭的聲音吧

來看看世界森林之最吧!! 如果只是一般的圖片感覺就沒那麼吸引力了，用了模型來展示，栩栩如生，太有趣了

木製商品銷售區

多元的木製品，將木頭的溫潤質感表現的非常好。就算現在有很多不同材質的生活用品，但木頭的紋路、質感還是很不錯的

相信在很多地方，例如誠品書店都曾看到這些音樂盒的身影吧

好多好可愛好療癒的產品，音樂鈴、相框、擺飾、盆栽、手機座…等，每一樣都很想帶回家XD

這裏也有和迪士尼合作的聯名商品

木質玩具DIY

DIY 區

木與生活情境區

這一區展現木頭在生活情境的運用關係，每個櫥窗都有不同的主題，很有意思哦

不知不覺就吸收到許多知識呢

木頭精油的製程

楓糖的產品，每一個都讓人想去按燈看看內容是什麼?

大家都知道的年輪，而且可以用手指實際感受它的材質與手感，真的很特別

很用心的用了許多小人來呈現林木培育的過程

目前全台木育森林中唯一免費的就是羅東林場門市，逛了一圈除了長知識外，有知識性又有趣味性，簡直把木頭的特性發揮到極致了。真的是具有啟發、教育及體驗意義的遊樂空間。而且還能夠遊羅東林場與吃林場肉羹，有吃有玩真有趣!

羅東木育森林 附近景點美食

冬山老店廣興做粿一家飄香數十年的米食名店，現在分店就在羅東林場大樓對面，羅東市區更方便

⇒廣興做粿林場店

羅東林場區旁50年老店推薦逛完必定要來享受美食的

⇒林場肉羹

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