隱身羅東傳統市場美食「春子私房料理」，午仔魚定食美味CP值高。

宜蘭美食宜蘭旅遊宜蘭餐廳羅東美食
2026-03-13 14:30文字：紫色微笑 
春子私房料理是隱身傳統市場裏的美味料理，店裏主要是以定食套餐為主。因為就在市場裏，所以食材非常新鮮。聽說是年輕的廚師經營方式也很新穎，會利用社群媒體來公布當天的菜色來吸引年輕族群，別以為傳統市場美食只有婆婆媽媽，這裡的用餐氛圍和社群行銷模式，可真的是吸引了許多年輕族群前來朝聖，春子私房料理價格設定也還滿合理的。當天吃的午仔魚定食，可是一整尾魚的料理，處理的相當不錯哦

  • 名稱：春子私房料理
  • 地址：宜蘭縣羅東鎮和平路14號
  • 營業時間：
    週二～週四 11:00-14:00，17:00-20:00
    週五～週六11:00-20:00
  • 公休日 : 星期日、一
  • 電話：0987-080-800 (魚定食要先預約)

春子私房料理｜交通停車資訊

因為春子私房料理位於傳統市場內，所以不適合開車，騎機車還算可以

店家無附設停車場，建議停附近羅東國小地下停車場

春子私房料理｜菜單價位

春子私房料理每日菜色不同，店家IG限動公告當天菜色，定食價格約300-350元

我們當天是電話預約訂位，順便問有甚麼菜色，季節鮮魚定食一定要先電話預約喔!

春子私房料理｜空間環境

春子私房料理的店址很特別，它就位於羅東非常熱鬧的開元市場裏。要採買新鮮食材非常方便
因為這裏是早市，所以早上市場人比較多，過了中午市場會清淡一些

因為店的特性比較特別，加上在IG 上宣傳，所以雖然開在市場裏，但吸引的並不是婆媽族群~~

店裏的空間溫馨、整潔大方，很有家庭小餐館的感覺，我們去的那天是情人節，桌上還擺了花呢
用完餐，店家還送我們一支花XD

哈哈，高級的水~~挺幽默的

春子私房料理｜心得評價

黑胡椒雞柳

黑胡椒雞柳定食

除了主餐外，其他的有三菜一湯，水果沙拉，還有碗白飯~~簡單卻讓人有滿足感的組合

黑胡椒雞柳的口感很嫩，入口滿是黑胡椒香，很下飯的主食

小菜的部份應該是隨季節調整，整体口味都滿不錯的

雖然是碗湯品，但感覺也有用心

鮮蝦粉絲堡

定食大部份相同，只有主菜不同

鮮蝦粉絲堡

蝦肉彈牙可口很入味，粉絲吸飽了湯汁，吃起來會有一種濃郁的「滑順感」，口感也很Q彈不軟爛，味道也不錯

乾煎午仔魚套餐

這尾午仔魚煎的金黃香酥，外表看似比較乾，但它的肉質細緻，油脂豐富，吃起來有一種奶油般的滑順感
特別是趁熱吃，每一口都是濃郁的魚肉鮮甜

特別是這樣才350元，以魚類定食來說，真的算CP值很高了

炒麵( 隱藏版)

哈，看網路上說，透過LINE 群組預約上竟然有炒麵，很難想像把炒麵列為隱藏版

這盤炒麵算是水準佳作，還不錯吃

這裡溫馨舒適的空間，連年輕人都搶著帶爸媽來品嚐！誰說傳統市場美食只有婆媽專屬？快來春子私房料理體驗這獨特的羅東美食饗宴吧！

春子私房料理｜附近景點美食

  1. 熱門景點：
    羅東林場羅東運動公園中興文化園區羅東養生觀光工廠木育森林
  2. 必吃美食：
    駿懷舊餐廳羅東碳烤燒餅店美美子定置漁場三代目REVERSE COFFEE函館居酒屋一心拉麵湯蒸火鍋飲廊茶宴好好咖啡簡捷餐桌握咖啡冰雪雪花冰小島日和 、林場肉羹羅東北門蒜味肉羹燾麘食館袋鼠咖啡上樓看看
  3. 羅東飯店住宿推薦：

以上是紫色微笑春子私房料理文章推薦給你知道。

