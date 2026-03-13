隱身羅東傳統市場美食「春子私房料理」，午仔魚定食美味CP值高。

「春子私房料理」是隱身傳統市場裏的美味料理，店裏主要是以定食套餐為主。因為就在市場裏，所以食材非常新鮮。聽說是年輕的廚師經營方式也很新穎，會利用社群媒體來公布當天的菜色來吸引年輕族群，別以為傳統市場美食只有婆婆媽媽，這裡的用餐氛圍和社群行銷模式，可真的是吸引了許多年輕族群前來朝聖，春子私房料理價格設定也還滿合理的。當天吃的午仔魚定食，可是一整尾魚的料理，處理的相當不錯哦
- 名稱：春子私房料理
- 地址：宜蘭縣羅東鎮和平路14號
- 營業時間：
週二～週四 11:00-14:00，17:00-20:00
週五～週六11:00-20:00
- 公休日 : 星期日、一
- 電話：0987-080-800 (魚定食要先預約)
宜蘭30+星級住宿⇒ 宜蘭飯店推薦
宜蘭110+景點⇒ 宜蘭景點推薦
春子私房料理｜交通停車資訊
因為「春子私房料理」位於傳統市場內，所以不適合開車，騎機車還算可以
店家無附設停車場，建議停附近羅東國小地下停車場
春子私房料理｜菜單價位
「春子私房料理」每日菜色不同，店家IG限動公告當天菜色，定食價格約300-350元
我們當天是電話預約訂位，順便問有甚麼菜色，季節鮮魚定食一定要先電話預約喔!
春子私房料理｜空間環境
「春子私房料理」的店址很特別，它就位於羅東非常熱鬧的開元市場裏。要採買新鮮食材非常方便
因為這裏是早市，所以早上市場人比較多，過了中午市場會清淡一些
因為店的特性比較特別，加上在IG 上宣傳，所以雖然開在市場裏，但吸引的並不是婆媽族群~~
店裏的空間溫馨、整潔大方，很有家庭小餐館的感覺，我們去的那天是情人節，桌上還擺了花呢
用完餐，店家還送我們一支花XD
哈哈，高級的水~~挺幽默的
春子私房料理｜心得評價
黑胡椒雞柳
黑胡椒雞柳定食
除了主餐外，其他的有三菜一湯，水果沙拉，還有碗白飯~~簡單卻讓人有滿足感的組合
黑胡椒雞柳的口感很嫩，入口滿是黑胡椒香，很下飯的主食
小菜的部份應該是隨季節調整，整体口味都滿不錯的
雖然是碗湯品，但感覺也有用心
鮮蝦粉絲堡
定食大部份相同，只有主菜不同
鮮蝦粉絲堡
蝦肉彈牙可口很入味，粉絲吸飽了湯汁，吃起來會有一種濃郁的「滑順感」，口感也很Q彈不軟爛，味道也不錯
乾煎午仔魚套餐
這尾午仔魚煎的金黃香酥，外表看似比較乾，但它的肉質細緻，油脂豐富，吃起來有一種奶油般的滑順感
特別是趁熱吃，每一口都是濃郁的魚肉鮮甜
特別是這樣才350元，以魚類定食來說，真的算CP值很高了
炒麵( 隱藏版)
哈，看網路上說，透過LINE 群組預約上竟然有炒麵，很難想像把炒麵列為隱藏版
這盤炒麵算是水準佳作，還不錯吃
這裡溫馨舒適的空間，連年輕人都搶著帶爸媽來品嚐！誰說傳統市場美食只有婆媽專屬？快來「春子私房料理」體驗這獨特的羅東美食饗宴吧！
春子私房料理｜附近景點美食
- 熱門景點：
羅東林場、羅東運動公園、中興文化園區、羅東養生觀光工廠、木育森林
- 必吃美食：
駿懷舊餐廳、羅東碳烤燒餅店、美美子、定置漁場三代目、REVERSE COFFEE、函館居酒屋、一心拉麵、湯蒸火鍋、飲廊、茶宴、好好咖啡、簡捷餐桌、握咖啡、冰雪雪花冰、小島日和 、林場肉羹、羅東北門蒜味肉羹、燾麘食館、袋鼠咖啡、上樓看看
- 羅東飯店住宿推薦：
更多宜蘭景點美食推薦
- 宜蘭超過 110 間人氣餐廳，無論你想尋找浪漫的義法料理、精緻的無菜單料理、或是超澎湃的火鍋燒烤，甚至連日式料理、親子餐廳、吃到飽、海鮮合菜餐廳都幫你分類好了
詳細介紹⇒ 宜蘭美食餐廳
你會需要的宜蘭景點優惠券
延伸閱讀
- 【台灣好行冬山河線｜輕奢好行套票】免開車玩宜蘭！傳藝中心+村却酒店早午餐的質感一日遊
- 【春子私房料理】隱身羅東傳統市場的美食，午仔魚定食美味CP值高
- 【2026宜蘭美食推薦】50+宜蘭異國餐廳攻略：定食簡餐、浪漫庭園、城堡餐廳全收錄！
- 【2026宜蘭美食】最強110間宜蘭餐廳推薦！吃到飽、無菜單、海鮮合菜、火鍋燒烤、親子餐廳懶人包
- 【羅東美食100間推薦】2026宜蘭必吃清單！夜市小吃、人氣餐廳、網美咖啡廳、下午茶一次搜集
- 【函館居酒屋】羅東必吃煲仔菜、串燒、熱炒！高CP值家庭、朋友聚餐、深夜食堂首選
宜蘭景點 花蓮景點 台東景點 台北景點
基隆景點 桃園景點 新竹景點 苗栗景點
台中景點 彰化景點 南投景點 雲林景點
嘉義景點 台南景點 高雄景點 屏東景點
澎湖景點 金門景點 馬祖景點