隱身羅東傳統市場美食「春子私房料理」，午仔魚定食美味CP值高。

「春子私房料理」是隱身傳統市場裏的美味料理，店裏主要是以定食套餐為主。因為就在市場裏，所以食材非常新鮮。聽說是年輕的廚師經營方式也很新穎，會利用社群媒體來公布當天的菜色來吸引年輕族群，別以為傳統市場美食只有婆婆媽媽，這裡的用餐氛圍和社群行銷模式，可真的是吸引了許多年輕族群前來朝聖，春子私房料理價格設定也還滿合理的。當天吃的午仔魚定食，可是一整尾魚的料理，處理的相當不錯哦

名稱：春子私房料理

地址：宜蘭縣羅東鎮和平路14號

營業時間：

週二～週四 11:00-14:00，17:00-20:00

週五～週六11:00-20:00

公休日 : 星期日、一

電話：0987-080-800 (魚定食要先預約)

春子私房料理｜交通停車資訊

因為「春子私房料理」位於傳統市場內，所以不適合開車，騎機車還算可以

店家無附設停車場，建議停附近羅東國小地下停車場

春子私房料理｜菜單價位

「春子私房料理」每日菜色不同，店家IG限動公告當天菜色，定食價格約300-350元

我們當天是電話預約訂位，順便問有甚麼菜色，季節鮮魚定食一定要先電話預約喔!

春子私房料理｜空間環境

「春子私房料理」的店址很特別，它就位於羅東非常熱鬧的開元市場裏。要採買新鮮食材非常方便

因為這裏是早市，所以早上市場人比較多，過了中午市場會清淡一些

因為店的特性比較特別，加上在IG 上宣傳，所以雖然開在市場裏，但吸引的並不是婆媽族群~~

店裏的空間溫馨、整潔大方，很有家庭小餐館的感覺，我們去的那天是情人節，桌上還擺了花呢

用完餐，店家還送我們一支花XD

哈哈，高級的水~~挺幽默的

春子私房料理｜心得評價

黑胡椒雞柳

黑胡椒雞柳定食

除了主餐外，其他的有三菜一湯，水果沙拉，還有碗白飯~~簡單卻讓人有滿足感的組合

黑胡椒雞柳的口感很嫩，入口滿是黑胡椒香，很下飯的主食

小菜的部份應該是隨季節調整，整体口味都滿不錯的

雖然是碗湯品，但感覺也有用心

鮮蝦粉絲堡

定食大部份相同，只有主菜不同

鮮蝦粉絲堡

蝦肉彈牙可口很入味，粉絲吸飽了湯汁，吃起來會有一種濃郁的「滑順感」，口感也很Q彈不軟爛，味道也不錯

乾煎午仔魚套餐

這尾午仔魚煎的金黃香酥，外表看似比較乾，但它的肉質細緻，油脂豐富，吃起來有一種奶油般的滑順感

特別是趁熱吃，每一口都是濃郁的魚肉鮮甜

特別是這樣才350元，以魚類定食來說，真的算CP值很高了

炒麵( 隱藏版)

哈，看網路上說，透過LINE 群組預約上竟然有炒麵，很難想像把炒麵列為隱藏版

這盤炒麵算是水準佳作，還不錯吃

這裡溫馨舒適的空間，連年輕人都搶著帶爸媽來品嚐！誰說傳統市場美食只有婆媽專屬？快來「春子私房料理」體驗這獨特的羅東美食饗宴吧！

