宜蘭「羅東文化工場」有著宛如太空飛船的特殊造型，由名建築師黃聲遠規劃設計，飛船側身則是天空藝廊，不定期舉辦藝文展覽，後方高聳的棚架廣場為動態表演場地，此處占地約4.3公頃，周邊綠意蒼蒼，不僅是羅東當地的地標，也是一處結合了運動休憩和文化展演的免門票景點，跟著我一起去散散步吧

羅東文化工場位於羅東市區的精誠路上，開車導航即可抵達，有附設停車場所以停車相當方便，從停車場走過來會先經過周邊的公園草地，蜿蜒的小水流穿越一排綠樹，映入眼簾的是前方雄偉的棚架與設計感十足的天空藝廊，棚架廣場連接著表演舞台，假日的午後這裡非常熱鬧，一群群表演團體和觀眾隨著音樂起舞，讓小鎮注入了歡樂與活力

越是靠近建築主體越能感受到震撼力，大量的鋼材、鐵木架構出前衛又有質感的風格，懸在半空中的藝廊長度達114公尺，被形容是在天際的太空船，從各個角度觀看和拍攝都有延伸的力道與美感，而且氣勢如虹~

前方廣場腹地不小，下午就有許多民眾攜老扶幼在這裡散步，或者打羽毛球，也是一處親子休閒的好地方

雖然名為工場，但環境就如同公園一般的景色，綠樹草地和水池，有座椅也有飛鴿，環境優美宜人

為何取名叫「工場」呢?

原因是為了彰顯羅東以林業起家的歷史，對應到過去由太平山林鐵與東部縱貫線所承載的這個小鎮，亦是延伸羅東鋸木廠的概念。由此命名為得是希望所有族群能夠在多元的實驗場域裡，擁有藝術美感的體驗，除了結合休閒及運動的場地，更是一個藝文展演的空間，推廣宜蘭當地的生活美學。(以上節錄自官網)

建築特色與園區分布

羅東文化工場設計靈感來自於太平山林業的歷史脈絡，結合羅東林業的歷史背景元素，運輸鐵道、木材、儲木池等等，以大量工業質感的設計風格展現出歷史人文和都市特色的建築，整個文化園區分為館內和館外兩大區域，館內有天空藝廊、文化客廳、美學工坊，館外則有棚架廣場、漂浮跑道、極限運動場。

羅東文化工場因其獨特的設計概念和嶄新的空間規劃，在2008年榮獲台灣建築獎首獎，2012年第三屆中國建築傳媒獎，並獲選代表台灣參加想剛深圳城市建築雙年展重要作品之一，2014年更拿下第八屆遠東建築獎的傑出獎。

半戶外的空間可以擋風遮雨，天晴天雨都不怕，當天來的時候還飄了一陣小雨，我們趕緊躲到棚架下看表演，順便再到天空藝廊看展覽，慢慢地逛一個小時挺愜意的

下圖是繞到棚架後方走走看看，那裏尚有一大片草地，整理得乾淨平整，小朋友在這裡跑跳應該也是很開懷吧

從停車場走來的小徑兩旁種植不少綠樹，微風徐徐好舒心

在廣場參觀一小段表演後，我們隨即順著天空藝廊的階梯上樓，站在露臺往下看，一邊是羅東小鎮的城市風光，另一邊是棚架下的舞台廣場

這個棚架足足有18公尺高啊，視野非常好，周邊設施與草地一覽無遺

從迴旋的階梯觀看，這個藍色透明的設計是電梯，要到天空藝廊除了可以走階梯之外，另外也可以搭乘電梯

整體建築通透富有現代感，線條俐落簡單，有別於廣場的熱鬧喧騰，一到太空船裡面感覺就安靜清幽許多

天空藝廊的展覽都會不定期更換，

剛好這次的展出是 『陶瓷與自然的對話』

進入展覽室請務必遵循相關規定

以維持秩序和維護作品

展覽室安靜優雅，看展時不禁就輕聲慢步起來了，裡面的空間還算很寬敞，冷氣涼涼的逛起來很舒服。

作品擺設於展示台及牆面上，搭配著溫柔的燈光讓大家細細欣賞藝術品

這次的展出是特別邀請 陶瓷藝術家_羅麗峯 策劃展出，每一件作品都是由羅老師依照天空藝廊的場地及環境現地創作，作品以薄如玻璃、輕如羽毛而著稱，突破材料與材質的極限，攝影作品則是捕捉作品與生活、環境的互動，記錄下天候瞬變的時刻，帶領民眾進入陶瓷與大自然共存的環境。

展覽室的最後面則為一處竹林花園，細緻優雅的竹林在玻璃屋下栩栩如生

後方大草原和極限運動場附近有幾個高聳的鐵鑄大煙囪，雖然未知他的作用 ，但也不失一個特色，拍起來還蠻有意思

當天的表演團其中一群是我媽咪的社區舞蹈班，特地從台北來羅東表演，趁著這機會當然要來探班順便看展囉

羅東文化工場 可以運動休閒、看藝文展覽、散步舒心，來宜蘭旅遊的時候別忘了這個特色景點喔

羅東文化工場｜景點資訊

■ 地址 : 宜蘭縣羅東鎮純精路一段96號

■ 電話 : 03 9577440

■ 營業時間 9:00-17:00(免門票)

■ 公休日: 周一

■ 官網: 羅東文化工場

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