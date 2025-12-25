> 旅遊 > 昔日舊書櫃重新出發！羅東林場裡隱藏版藝文書店「森本屋」，還有賣簡餐。

來到風光秀麗的宜蘭羅東，千萬別錯過藏身於羅東林場內的森本屋，這裏不只是一間獨立書店，更是連結台灣林業歷史與宜蘭在地文化的複合式藝文空間。這裡不僅延續了宜蘭獨立書店(舊書櫃)的精神，更透過精選的台灣林業與宜蘭文化主題書籍，深度了解林業及宜蘭的發展。

  • 名稱：森本屋
  • 地址：宜蘭縣羅東鎮中正北路124巷2號
  • 營業時間：10:00-17:00
  • 公休日 : 週一
  • 電話：03-9550316

森本屋｜交通停車資訊

自行開車：Google導航輸入羅東林場即可到達

停車場：羅東林場有付費停車場，開車來很方便

大眾運輸：

  1. 搭台鐵於羅東火車站下，免費觀光巴士橘線、紅線，在羅東林場站下車，步行3分鐘抵達
  2. 羅東火車站前站出口，直行至中正北路口右轉，沿中正北路直行步行約25分鐘抵達

羅東林場停車場地圖

森本屋｜空間環境

森本屋座落於羅東林業文化園區裏，因為園區很，但這個點隔著馬路就是富邦銀行，地點相當便利
它的前身就是著名宜蘭火車站前的舊書櫃書店，現在延續著舊書櫃書店的精神，再創新生命

現在是「從羅東林場時，透過閱讀看見太平山與羅東」為概念出發，融合林業歷史、宜蘭風土與人文記憶，重新活化歷史空間」

裏面的選書聚焦「台灣林業」與「宜蘭文化」兩大主題，也設有適合親子閱讀的兒童書區

因為這樣獨特的定位，所以非常適合想了解宜蘭或是相關林業發展的朋友前來尋寶哦

當然這裏還有一般的書本，所以也適合來這裏翻翻找找是否有喜歡的書本

店裏也有這些很有紀念代表性的精緻小物

哇，很有台灣味的日式暖簾!!!

很有歷史意味的精緻小物

現在的書店愈來愈少了，可以經營這樣的文青書店，真的要給他拍拍手啦

五六年級的朋友一定還記得這個吧

和「小間書菜」合作的空間，提供一些簡單餐飲，所設計的在地輕食料理，選用來自冬山、五結、三星等地的農作物

  • 預約制，下午2：00前可預約當天晚餐
  • 晚上供餐時間 5:30-7:30，午餐12:00-14:00

森本屋是非常有意思的小店!另一亮點是「走讀羅東」導覽活動，是由書店夥伴與文化工作者共同帶領民眾穿梭書店與林業園區及羅東小鎮，藉由地景導覽、歷史故事與主題書籍介紹，讓參加者在行走中重構太平山林場與羅東城鎮的發展歷程。也值得大家來探索一番哦

森本屋｜附近景點美食

羅東林業文化園區附近有著名美食有林場肉羹、廣興做粿、冰雪(林場店)、魏姐包心粉圓，逛完必定要來享受美食的啊!

木育森林羅東館

位於羅東林場旁木育森林是以森林為主題而創意發想出來的樂園，有橡皮筋射擊、樹洞毛毛蟲、叩叩木馬、益智木球~~多項經典原木玩具都讓人欲罷不能。而且除了好玩，互動展示區又寓教於樂。這裏也是很棒的宜蘭室內景點宜蘭親子景點，順遊羅東一日遊真的會玩到不想回家

  • 詳細介紹➤木育森林羅東林場店
  • 地址：宜蘭縣羅東鎮中正北路118號 (羅東林場肉羹正對面)
  • 營業時間：週一至週日 9:00-17:00
  • 電話：(03)953-3957

冰雪林場店

新型態店面專賣冰品與咖哩，附有免費停車場，不想在羅東夜市人擠人的朋友，也可以在此一嚐雪花冰的美味，也是寵物友善餐廳哦。

  • 詳細介紹➤冰雪羅東林場店
  • 地址：宜蘭縣羅東鎮中正北路76號
  • 營業時間：11：30~20：30(平日到20：00)
  • 電話：03 955 3508

廣興做粿林場店

位於冬山老店廣興做粿一家飄香數十年的米食名店，常看到排著長長的人龍，在地人非常捧場!現在分店就在羅東林場大樓對面，羅東市區更方便!廣興做粿林場店主要販賣米苔目、草ㄚ粿，紅龜粿、蘿蔔糕、芋頭糕、麻糬、油飯、芋頭巧、碗粿~~料好實在，碗粿一碗只要30元! 假日還有古早味的九層炊哦，現在就在羅東林場大樓對面，羅東市區更方便!

  • 詳細介紹➤ 廣興做粿林場店
  • 電話：03 955 1613
  • 營業時間：10:00-16:00  周一公休
  • 地址：羅東鎮中正北路157號

北門綠豆沙牛乳大王羅東店

全宜蘭最有名的40年飲料老店，在羅東林場對面開了分店!招牌是木瓜牛奶、芋頭沙、綠豆沙，濃醇香。每到假日往往排上長長的人龍。現在店面新穎，還採用新式的點餐機呢

林場肉羹

羅東林業文化園區旁50年老店推薦必推林場肉羹，逛完必定要來享受美食的啊!

  • 景點資訊：
  • 地址：羅東鎮中正北路109號
  • 營業時間：07:00–17:30 周三公休日
  • 電話：03-9552736
  • 詳細介紹➤林場肉羹

