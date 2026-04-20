小七拿鐵買2送2！國際珍奶日7-11咖啡珍珠歐蕾買2送2，厚乳拿鐵6天半價開喝。

7-11咖啡優惠、OPENPOINT買2送2成焦點，編輯張人尹表示本次搭上世界地球日與國際珍奶日，推出厚乳拿鐵與咖啡珍珠歐蕾優惠，咖啡控可趁機囤起來省荷包。

小七咖啡下殺半價！每天上班來兩杯咖啡、下午來兩杯珍奶，是許多上班族的小確幸，而且都能一次在小七包辦。這次7-11在4/20推出三大優惠系列，鎖定世界地球日、國際珍奶日等節日，推出咖啡最低買2送2優惠。咖啡控必喝「厚乳拿鐵」以及咀嚼系「咖啡珍珠歐蕾」通通趁買2送2喝起來。



▲7-11推出三大優惠系列，結合世界地球日與國際珍奶日，主打厚乳拿鐵與咖啡珍珠歐蕾買2送2，讓粉絲一次在7-11補齊咖啡與飲品需求。（攝影：張人尹）



▲7-11鎖定上班族日常需求，推出咖啡與珍奶優惠活動，從早上咖啡到下午茶飲品都能在7-11一次搞定，形成日常補給新選擇。





拿鐵咖啡 珍珠系列買2送2優惠

▲7-11於4/20-4/25推出厚乳拿鐵與濃萃美式買2送2優惠，並於4/20-4/22加碼咖啡珍珠歐蕾活動，透過OPENPOINT APP即可購買優惠。

這次7-11在4/20-4/25推出世界地球日限定優惠，期間可享「特大杯厚乳拿鐵、特大杯濃萃美式」買2送2優惠，最低一杯不用43元。在4/20-4/22加碼「國際珍奶日」優惠，推出「咖啡珍珠歐蕾」買2送2，讓下午茶也開喝。買2送2優惠通通在OPENPOINT APP線上先買起來，限量優惠必須搶到。





APP優惠轉贈 加碼送精品拿鐵買一送一

▲7-11 OPENPOINT APP自4/10-5/31推出多杯組合優惠，涵蓋美式、拿鐵與精品咖啡等選項，讓粉絲能依需求在7-11彈性購買。（攝影：張人尹）

7-11咖啡優惠整理

OPENPOINT世界地球日咖啡優惠

特大杯厚乳拿鐵買2送2

特大杯濃萃美式買2送2



除了買2送2優惠之外，OPENPOINT APP也在4/10-5/31推出多杯優惠組合，大杯美式7杯255元、拿鐵7杯310元，精品美式7杯420元、精品拿鐵7杯470元，還有珍珠奶茶/黑糖珍珠撞奶7杯315元等優惠。此外，只要線上轉贈咖啡，還可加碼享有「精品拿鐵買一送一」，讓咖啡控趁這波優惠先囤起來。活動期間：04/20-04/25活動內容：

OPENPOINT國際珍奶日咖啡優惠

咖啡珍珠歐蕾買2送2

活動期間：04/20-04/22活動內容：





OPENPOINT咖啡優惠組合 加贈買一送一

大杯美式7杯255元

大杯拿鐵7杯310元

中杯精品美式7杯420元

中杯精品拿鐵7杯470元

珍珠奶茶/黑糖珍珠撞奶7杯315元

小葉紅茶/梔子花青茶7杯235元

活動期間：4/10-5/31活動內容：於APP購買指定咖啡轉贈，就可獲得「中杯精品拿鐵買一送一」專屬賣場連結。指定優惠組合：