2026碧潭賞螢全攻略！搭人力擺渡船尋訪和美山螢光秘境，限額100名免費體驗。

新北微笑山線迎來年度盛事，透過水陸聯運模式翻轉生態旅遊定義。資深編輯李維唐指出，這類結合地方人文擺渡與螢火蟲棲地保育的深度體驗，不僅提升了觀光厚度，更讓環境永續意識深入人心，是當前綠色旅遊的典範。

隨著春意漸濃，新北市碧潭迎來了年度最浪漫的自然盛事「和美山碧潭擺渡賞螢趣」。這場由新北市政府觀光旅遊局與臺灣自然科技學會攜手策劃的活動，將於115年4月22日正式拉開序幕，旨在打造一場結合水陸特色的綠色生態之旅。和美山步道作為新北微笑山線大縱走的中段，其得天獨厚的地理位置，讓民眾僅需從新店捷運站步行約10至15分鐘即可抵達，是都會區中難得一見的賞螢聖地。

▲新北微笑山線「和美山碧潭擺渡賞螢趣」4月22日浪漫啟航 。 圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島編輯李維唐整理



傳統人力擺渡與水陸交織的感官饗宴

此次活動最引人入勝的特色，莫過於將新店溪傳承已久的「人力擺渡」文化與夜間賞螢完美結合。參與民眾將在專業解說員的帶領下，緩緩搭乘傳統擺渡船橫越新店溪。在微風拂面與粼粼波光交織的靜謐氛圍中，感受河岸風光的優然。隨後踏入和美山步道，沿途點點螢火如星河般灑落在山林間，構築出立體的視覺奇觀，讓原本單純的步道健行昇華為一場深度的人文與自然對話。

專業引路深入螢火蟲棲地的生態教育

為了強化環境保育意識，本次活動特別邀請臺灣自然科技學會的專家進行隨隊解說。解說員將帶領民眾深入螢火蟲棲地，詳細介紹螢火蟲的生態習性與生存環境，並推廣棲地維護的重要性。這種戶外課程式的導覽，不僅是視覺的享受，更具備深厚的環境教育意義。除了4月22日的限定場次外，和美山在4月15日至4月28日間亦有一般場次的專業導覽，讓更多人有機會近距離親近這群夜間的小精靈。

報名資訊與賞螢守則的貼心提醒

「和美山碧潭擺渡賞螢趣」限定活動名額僅100名，採電子郵件方式報名且免收報名費，意者請密切關注「新北旅客」Facebook粉絲專頁查詢報名詳情。新北市政府觀光旅遊局局長楊宗珉特別叮嚀，參與賞螢的民眾應穿著長袖長褲及布鞋，以避免蚊蟲叮咬並確保行走安全。在觀賞過程中，請務必嚴守「不捕捉、不干擾」的原則，減少人為光害與破壞，共同守護碧潭珍貴的生態資源，讓這片美麗的螢光星海能永續傳承。

▲步道沿途螢火蟲點點飛舞，宛如星河灑落山林 。 圖／新北市政府觀光旅遊局提供；窩客島編輯李維唐整理

和美山碧潭擺渡賞螢趣活動

活動時間：



限定場次：115年4月22日

一般場次：4月15日至4月28日

活動內容：

搭乘傳統人力擺渡船橫越新店溪，體驗碧潭水域風情

由臺灣自然科技學會專業解說員帶領，深入螢火蟲棲地進行生態導覽

學習螢火蟲生態習性與環境保育觀念

活動優惠：限定場次免報名費，名額限100名，額滿為止

活動地點：新店和美山步道，新店捷運站步行約10至15分鐘