好市多黑五購物週，粉絲們天天都準時衝買爆！每年搶優惠的大日子，除了雙十一之外，就是好市多的黑五活動，本次好市多黑五購物週在11/25-12/01登場，除了7天快閃的黑五折扣之外，好市多每天也會在社群公告隔天的限定優惠、線上購物也有優惠活動，不管是日常用品補貨、還是撿便宜狂買，這波都要跟上。



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▲▼好市多黑五購物週優惠推薦，黑五活動方式 / WalkerLand窩客島整理提供



好市多黑五購物週優惠推薦

每年11月，感恩節之後的第一個星期五被稱為「黑色購物節」，其中每年必衝、必搶的就是好市多購物節優惠，這次好市多黑五購物週在11/25-12/01，期間限定推出多款優惠，主推包含家電類下殺，三星電視現省6200元，廚具類也有洗碗機省8000元、三合一微波氣炸烤箱現省2000元，換算下來7000元有找。▲▼好市多黑五購物週優惠推薦，黑五優惠包含3C家電與美食 / WalkerLand窩客島整理提供此外，每天16:00好市多官方也會公布隔天的限定優惠，有機會搶到超划算的和牛、牛排下殺優惠，如11/28-11/29推出「日本A4和牛」每公斤省600元。人氣超高的好市多茶罐折扣120元、義美厚奶茶3入折扣30元。好市多不只門市現場有優惠，線上購物會員首購，用折扣碼還可以享3600元折300元優惠，在家、在辦公室也能跟上好市多黑五優惠。▲好市多黑五購物週優惠推薦，圖片來源：好市多官方IG

活動期間：2024/11/25-12/01

活動說明：台灣好市多Facebook & Instagram官方帳號將每日下午16:00搶先公布隔日的精選優惠商品。

活動連結：





好市多 線上購物 黑五限定優惠

活動期間：2024/11/25-12/01

活動內容：初次購物會員，單筆滿$3,600輸入優惠券代碼「24aloha2」現折$300(每帳號限用一次)。