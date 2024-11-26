棒球迷跟著中華隊選手一起拿無敵星星！中華隊拿下世界棒球12強冠軍，一路到回國都備受粉絲們關注，尤其中華隊每個選手的包包上，都有後勤人員準備的「無敵星星」吊飾，成為中華隊的勝利幸運物。這次粉絲們也有機會跟中華隊選手掛上同款「無敵星星」，新光三越在12/1起推出獨家聯名款「無敵星星悠遊卡」，怎麼兌換、怎麼搶先兌換，窩客島先帶你看。



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▲▼新光三越無敵星星悠遊卡 超級瑪利歐勇闖冒險世界集點送 / WalkerLand窩客島整理提供



新光三越 超級瑪利歐勇闖冒險世界集點送

新光三越這次週年慶，攜手超級瑪利歐推出全球獨家「無敵星悠遊卡」，12/1起正式開放兌換，粉絲們還可於即日起至11/30至新光三越APP點數專區扣500點，搶先預約兌換資格。此外，12/1-12/8更推出「悠遊卡雙享限定套組」，使用點數3,300點一次入手「無敵星悠遊卡」與「勇闖冒險世界悠遊卡」，讓粉絲們跟中華隊選手一樣，包包掛著無敵星星，所向無敵。▲▼新光三越新光三越無敵星悠遊卡 跟中華隊選手一起掛上無敵星 / WalkerLand窩客島整理提供除了無敵星星悠遊卡，新光三越粉絲在12/1上午10點起，可於APP或門市兌換4款限量贈品，包括全球獨家的「無敵星悠遊卡」、時尚實用的「碧姬公主旅行盥洗包」、堅固耐用的「犀牛盾防摔手機殼」及「胖胖行李箱」，最低2,500點起把瑪利歐周邊帶回家。如果要快速累積點數，在11/28先衝台北站前店週年慶活動，化妝品單筆滿2,000送2,000點，全館累計滿5,000送5,000點，更快兌換到無敵星星。▲▼新光三越 超級瑪利歐勇闖冒險世界集點送 累積點數方式 / WalkerLand窩客島整理提供

活動方式：即日起至12/31（二），於新光三越APP 點數專區或各店贈品處扣skm points指定點數，即可兌換各門檻贈品。

兌換時間：12/1（日）上午10點起

活動贈品：

超級瑪利歐 無敵星 造型悠遊卡：扣2,500點，或扣100點+299元

碧姬公主 旅行盥洗包：扣2,500點

犀牛盾 超級瑪利歐 防摔手機殼（iPhone16）：扣8,000點，或扣100點+1,299元

超級瑪利歐 胖胖行李箱：扣12,000點，或扣100點+1,599元



新光三越 超級瑪利歐無敵星星悠遊卡 加碼活動

1、全球獨家聯名贈品搶先預約：

即日起至11/30（六）於新光三越APP 點數專區扣skm points500點，享優先兌換「超級瑪利歐 無敵星 造型悠遊卡」資格。



2、悠遊卡雙享限定套組：

12/1（日）至12/8（日）至新光三越APP 點數專區扣skm points3,300點，即可兌換「超級瑪利歐 無敵星 造型悠遊卡」與「超級瑪利歐 勇闖冒險世界 悠遊卡」。