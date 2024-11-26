如果沒有拍到BELLAVITA的聖誕節裝置藝術，就感覺這個聖誕節少了什麼！潔白的雪花緩緩飄落，覆蓋住大地，彷彿為城市披上一層純白的禮服。在這片冬日詩意中，BELLAVITA 今年以獨特的創意，為都市人帶來北國雪地的夢幻體驗，讓人置身於充滿溫馨與浪漫的奇幻世界，感受聖誕節的特別魅力。



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▲▼BELLAVITA 聖誕節限定北國冬日體驗活動 / WalkerLand窩客島整理提供



BELLAVITA打造出一座充滿陽光生機的「夢幻玻璃溫室」，這座設施以熱帶陽光為靈感，為寒冬注入活力，營造出與嚴寒對比鮮明的溫暖秘境。在這裡，賓客可享受被陽光擁抱的舒適，或置身於布滿毛毯和毛茸茸布偶的角落，邀請摯友一同品茶話心，共度一段溫馨時光。無論是休憩或分享心情，這座溫室都能讓人找到屬於自己的冬日溫暖。▲BELLAVITA 聖誕節限定北國冬日體驗活動 / WalkerLand窩客島整理提供夜幕降臨時，BELLAVITA 的聖誕燈飾在冰凍的湖面上投射出閃爍光影，猶如北國冬夜中的璀璨星河。透過玻璃窗，流光溢彩的燈光與滿桌佳餚交相輝映，為賓客們呈現出一道專屬冬日的美好盛宴。這裡不僅有美食與精心布置的聖誕裝飾，還充滿著與親友團聚的笑聲與暖意，讓人倍感幸福。▲BELLAVITA 聖誕節限定北國冬日體驗活動 / WalkerLand窩客島整理提供BELLAVITA 邀請每一位喜愛冬日魔法的人，共同踏入這片北國雪地，創造一段專屬於2024年的聖誕回憶。無論是拍下美麗的瞬間，還是與摯愛共享美味佳餚，這裡都為每個人準備了難忘的時光。活動營業時間為週一至週四的上午十一時至晚上九時三十分，週五至週六則延長至晚上十時。▲BELLAVITA 聖誕節限定北國冬日體驗活動 / WalkerLand窩客島整理提供

BELLAVITA 聖誕節限定北國冬日體驗活動

活動日期：即日起至2025年1月1日。

營業時間：

週一至週四：上午 11:00 至晚上 21:30

週五至週六：上午 11:00 至晚上 22:00



