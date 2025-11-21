不知道去哪，那就去大江！全國獨家！全年免費停車，全桃最美打卡mall〜

桃園大江購物中心驚喜大爆發！

大江購物中心裝置藝術-2025年度最美室內聖誕車站，Threads打卡景點

一起來感受濃濃佳節氣氛吧〜

聖誕慶裝置藝術主題【星光聖誕列車驛站】

聖誕列車即將進站…..

車站乘載著人們相遇與重逢的地點

以聖誕季節的候車月台為主題，充滿人潮熙來攘往的熱鬧場景，與節慶的熱鬧氛圍

從聖誕候車月台、大時鐘、時刻表、站名牌等等都瀰漫著浪漫絢爛氛圍

，還有著經典電影場景元素，實在太好拍！

桃園地區聖誕打卡景點推薦！

整個大江購物中心都非常有聖誕節的氛圍〜

大江果然是集合【吃、喝、玩、樂、買，一站式悠遊的遊逛街城】

讓消費者感受存在館內每個角落每個街頭的藝術及人文氣息

聖誕市集也正式開幕！

1F聖誕市集【花語烘焙/花甜/菓風小舖/星球爆米花】

有4間行李房攤位，販售重乳酪條、胖卡龍、聖誕糖果包、星球爆米花等，搭配上熱鬧開心的歌曲

，營造出歡喜、溫馨又浪漫的聖誕氛圍

【星球爆米花】

星球爆米花，台灣MIT創意口味爆米花

『每一秒就賣出6包』征服海外、熱銷世界12國

百萬網友、知名網美唰嘴推薦，爭相爆米花團購

小編特別愛『特濃起司爆米花』口味

起司就是要又香又濃才好吃，特濃起司絕對可以滿足您對起司的渴望

嚴選多種起司粉，起司獨有的醇厚香氣融入爆米花中

顆顆大又完整的爆米花口感酥脆，每一口都散發著濃郁的起司香氣〜

聚會帶一盒一起吃，放辦公室也都很適合，送禮自用兩相宜！

【菓風小舖】

100%台灣製造柺杖糖、聖誕禮物袋、交換禮物、派對糖果分享包

菓風小舖相信大家都非常熟悉，小編以前很喜歡買他們家的糖果

而且菓風小舖的包裝都很厲害，可愛的身影都讓人愛不釋手！

【花甜】

採用高品質天然原料每個作品皆由花甜純手工製作讓您擁有視覺與味覺的饗宴手作烘焙

馬卡龍最上方再放上超可愛的造型棉花糖，讓整顆馬卡龍瞬間升級成「可愛爆擊系甜點」！

她們家的馬卡龍有減糖甜而不膩，吃完不會覺得很負擔

韓式減糖厚餡馬卡龍店，小資甜點新選擇！

還有多達30種造型饅頭可選擇，颜色皆是天然食材調色、風味清新淡雅、素食可食

從捏造型到上色，全手工完成，每一顆都超級可愛、超療癒〜

小編：怎麼捨得吃啦.......

【花語烘焙】

湖口老街起司重乳酪條專賣店，來自湖口老街的「花語烘焙工坊」，深耕在地近二十年

口味多達12種，有經典原味、帕馬森鹹乳酪、蘭姆葡萄、紅酒蔓越莓、君度橙香、宇治抹茶

、野生藍莓、荔香玫瑰、比利時巧克力、帕瑪森鹹乳酪、伯爵紅茶、紅酒釀草莓、焙茶白玉

天哪每一種都想吃......

每條獨立包裝皆有厚實的餅乾底，且有著濃郁的乳酪香氣

起司重乳酪條必吃！

不要再說桃園是美食沙漠，那是因為你還沒來過大江！

大江購物中心必吃美食-【靜岡勝政日式豬排】

「靜岡勝政日式豬排」為日本靜岡屹立近20年的指標性排隊豬排名店，來台後廣受商業週刊

、GQ、VOGUE、蘋果日報、壹週刊、東森、中天、TVBS等各大媒體報導，被譽為夢幻豬排

從日本紅過來的靜岡勝政日式豬排大家吃過了嗎？！

小編今天就帶大家來吃排隊美食，勝政就在大江GB樓，經常不到用餐時間，就擠滿排隊人潮

裝潢風格以日式靜謐雅緻為主，包括木質隔斷、紅皮質沙發，營造出舒適私密的用餐環境

今天我們一行人點了雙人套餐，看了菜單想吃的很多，索性再加點單點選想吃哈哈

(更多菜單請點我)

【伊比利雙人餐】

這一套很超值耶，雙人1499就能吃到伊比利腰內及厚切，炸花枝腳、小菜、甜點等一整套超豐盛

(套餐皆附白飯/山藥泥燕麥飯、高麗菜沙拉、湯品、小菜)

套餐附贈小菜(不可續加)

蘿蔔泡菜：清脆帶點酸甜的日式風味

韓式辣白菜：帶有辣醬香氣的微甜辣白菜

牛蒡絲：清爽的口感

套餐可續加品項

白飯、生菜、味噌湯

高麗菜絲，使用的醬有兩種分別是芝麻沙拉醬及玉蔥和風醬

清爽脆甜的口感，可以去除豬排的膩味，讓豬排越吃越香，搭配涮嘴的醬汁

，讓我們欲罷不能，追加了好幾盆

勝政豬排的白飯可以搭配山藥泥，這是一種特色

把它淋在麥飯上，可以增加入口的滑順感

【伊比利腰內】

簡單說腰內肉就是菲力，超嫩口感

喔喔喔喔好讚欸〜嫩到不可思議！

腰內肉真的很軟嫩很好吃，外酥內軟，一口滿足

【伊比利厚切】

選用嚴選厚切里肌，每片都厚實不乾柴，裹上金黃麵衣，炸出「卡滋」酥脆口感

搭配香濃豬排醬或清爽高麗，一口咬下，肉汁緊鎖在裡頭

酥香的麵衣包覆著軟嫩的豬排，口感紮實又鮮嫩，整體不會過於油膩，熟度還完全恰到好處！

香、酥、脆，好吃〜

【小茶碗蒸】

茶碗蒸口感滑嫩細緻，類似布丁，味道鮮甜

【酥炸花枝腳】

外酥內Q彈，外皮裹著酥脆的外衣，咬下後能感受到花枝肉本身的厚實感與嚼勁

，同時又保有海味十足又鮮甜

【抹茶冰淇淋+香草冰淇淋】

香草冰淇淋，入口散發濃郁乳酪奶香，口感綿密滑順

抹茶冰淇淋，每一口都能吃到醇厚茶感及溫潤甜味！

【巴斯克起司蛋糕】

外層微焦帶香，保留起司本身的自然鹹香與濃厚口感，細緻綿密且甜而不膩

【里肌豬排鍋膳】

靈感來自日本店鋪的經典鍋物，湯底特別採用主廚特溫潤高湯，淡雅中帶有層次風味

打開蓋子的瞬間香味撲鼻而來〜特製高湯製作的醬汁上放上了一整塊炸里肌豬排

小編覺得湯汁很像壽喜燒呢，豬里肌沾壽喜燒湯汁再搭配生蛋液一起食用

，炸皮吸收醬汁，多層次鹹甜風味引爆味蕾！

烏龍麵吸收滿滿湯汁精華，香Q咕溜的口感，讓人一口接著一口停不下來！

【舒康雞雞排】

使用台灣舒康雞。擁有產銷履歷驗證的上等舒康雞胸肉，採用全植物性飼料

、不使用抗生素，肉質含有天然的鮮甜味

乍看雞排白白的，還以為會澀澀乾乾咧？！

等不及趕快咬一口嚐嚐它的滋味

吃的到雞肉的清甜原味，不用沾調味醬就很好吃，肉真的很嫩，而且滿juicy的

炸到外層微微金黃，裡面嫩得剛好，單吃就很有味道，酥脆與嫩滑的完美結合！

【酥炸鮭魚】

很意外耶，勝政豬排不只賣豬排，竟然還有鮭魚排套餐

金黃酥脆外皮，鎖住鮭魚鮮嫩，厚實肥美鮭魚肉，卡滋酥脆在口中搖滾著鮭魚的鮮嫩多汁

哇......鮮甜香嫩，入口時能感受到魚肉的鮮甜和酥脆外衣的雙重享受！

吃飽喝足後再繼續用力「血拼」！

桃園大江購物中心2025年規模最大改裝開箱、大江購物必買攻略

3F品牌改裝開幕【下班後經濟學！】

3F【ISPO+】南桃獨家

ISPO+運動及戶外用品連鎖專賣店，致力於為熱愛運動的朋友提供頂尖裝備

，精選多家知名品牌，涵蓋機能服飾、運動鞋款、專業配件、訓練器材與登山裝備

，打造一站式選購體驗，滿足日常運動到戶外冒險的全方位需求

全方位運動用品齊聚，無論是上山下海，混搭無限動能！

令人印象最深刻的就是，ISPO+代言人的極地超級馬拉松運動員陳彥博，穿戴ISPO+裝備

完成極寒酷熱90度溫差的超馬賽事挑戰，超厲害

如果你熱愛運動，那麼你一定會喜歡這裡，因為這裡提供了許多運動相關的商品

，可以讓你更深入地認識運動和挑戰

3F【ONE BOY】南桃獨家

2008年，為打造舒適的衣著體驗、實踐機能兼具時尚的理念，我們成立了品牌-ONE BOY

有赤子之心及淳樸的本質，從基本的布料挑選到質感的嚴格把關，無一不細膩謹慎

，就是要帶給消費者最貼心的穿著體驗

一個男孩的成長之路充滿泥濘及挑戰，我們將創造機能界的時尚王國

，將ONE BOY Life融入你我生活，城市機能、開關由我

ONE BOY冬天必備的「衝鋒衣」主打輕量保暖，能滿足防風、蓄熱、防潑水等冬季三大機能

，即使在寒冷天氣或高緯度地區也能提供足夠的溫暖

不管去日本、韓國、歐洲還是北美，一定都要先有一件ONE BOY衝鋒衣啦〜

3F【ONEBOY HOME】南桃獨家

2023年，ONE BOY以「機能」為本，從市場需求及品牌優勢出發，跨越生活空間的內外分界

，從戶外生活延伸走入居家日常，推出全台首創全系列機能居家品牌「ONEBOY HOME」

ONEBOY HOME的暖心絨被採用Clo+升溫科技抗菌蓄熱技術，真正做到蓋上即暖

，以德絨磨毛面料製成，質地柔軟親膚、不易起毛毬，最特別的是，它不需要搭配被套

3F【CHECK2CHECK】全桃獨家

CHECK 2 CHECK穿出風格，選對生活，時尚與品質都經得起Double Check，幫你選對每一天

【生活品味專區】全桃行李箱款式最齊全就在大江！

真心覺得大江完全是行李箱控的天堂〜

3F【萬國】全桃獨家

eminent品牌發源於台灣，長期深耕於歐洲，以其精湛的德國設計及工藝技術，並採用國際知名

Makrolon-100%高科技pc材料做為原料，多年來獲得歐美國家各階層人士的愛用

，其獨特新穎的造型與設計，更是eminent重視品質的創造力結晶，擁有它讓您在旅途上更加愜意與自在

有沒有正想購入行李箱的朋友啊？

一咖好的行李箱，會是個旅行的好夥伴，出國就是要靠這咖啊

萬國通路行李箱確實是一個很不錯的選擇，因為它以耐用、堅固且兼具時尚設計而聞名

，許多使用者認為它CP值高，適合經常旅行或出差的人

3F【TLCSTORE卡若特】全桃獨家

TLCSTORE卡若特品牌館以卡通/電影腳色正版授權為出發點，開發實用、高質感之旅遊/生活雜貨。

現有卡通授權商品品牌：SNOOPY史努比、MOOMIN姆明/嚕嚕咪、卡娜赫拉的小動物

、貓福珊迪、哥吉拉、可口可樂…等，品牌持續增加中

超多可愛卡通授權行李箱呀.......好想通通帶回家啦〜

360度萬向飛機輪，轉動滑順超靈活，內側可調式X彈性束帶，固定衣物不亂動

讓我fashion出國旅遊的行李箱絕對是它！

趁這波聖誕慶折扣入手最划算，趕快去買！！！

3F【Victorinox】南桃獨家

代理知名品牌Crocodile皮件及旅行箱，後於2011年再代理德國皮件品牌BREE

，建構配件品牌之完整性，在多年努力與堅持，已於台灣各百貨公司、購物中心設立

近30個直營櫃店，提供消費者更直接服務

3F【FREED】全桃獨家

FREED以創新設計結合時尚感與個性風格，成為亞洲款式最豐富的刮鬍刀品牌

品牌秉持英倫紳士精神，融合復古美學與現代工藝，為男性打造不僅實用且充滿儀式感的刮鬍體驗

透過精湛的工藝與頂級材質，展現出卓越性能與優雅設計，讓每一次刮鬍都成為自我寵愛的時刻

台灣品牌FREED刮鬍刀，堪稱刮鬍刀界的勞斯萊斯，外出攜帶也很方便

客製化雷射刻字成為獨一無二的禮物！

小編覺得很適合送給重要的男人，一份值得的禮物父親節、七夕

，不只是節日，讓我們向生命中重要的男人表達心意

3F【ECCO】

1963年成立於丹麥，同時也是全球頂尖的皮革供應商，致力打造兼具北歐美學

、功能設計和舒適性的鞋履及包款，陪伴大家享受更加自在美好的生活

3F【HURLEY】全桃獨家

Hurley源自對大海的熱愛與不斷變革的精神，深植海灘文化，擁抱包容與無限可能。

以音樂、街頭潮流與藝術串聯年輕世代，打造夢想平台。不僅是海洋文化的代表

，更以創新設計走入城市，憑藉卓越品質與多功能性，適應台灣多變氣候，開拓無限可能

2F 2025年全區最大規模改裝【無限風格 自由混搭！】

大江北側二樓女裝區大規模全樓層改造以「跳脫框架、混搭多元」為核心

水水們又多了一個全新購物天堂讓妳們變美變漂亮啦〜

2F【AIR SPACE PLUS】南桃獨家

AIR SPACE Plus 主張：「美，不該被尺碼定義。」

因此，它致力於打破過往時尚對體型的限制，讓中大尺碼女孩也能穿得性感

、自信、合身，並享受時尚帶來的樂趣，而不是退而求其次的「遮肉」或「只求舒適」

好多少淑女服飾呀！讓我的少女心也瞬間大爆發！

小編極力推薦這櫃也不能錯過哦〜

2F【BLANK SPACE】全桃獨家

「留白，是風格的起點」

BLANK SPACE 相信：美不是繁複的堆疊，而是精準的選擇與適當的留白。因此

，無論是自有品牌服飾 Blank Space Label，或是從世界各地精選的生活選品

，皆貫徹極簡、永續與實用兼具的風格。

“A space for simplicity, for meaning, for lasting beauty.”

在留白中，找回屬於你的生活質

女生衣櫃永遠少一顆包(有人認同舉手〜XD

包包永遠不嫌多，各式各樣的包包用來搭配衣服、搭配心情

小資女大多預算有限，想買高質感好看又不貴的包款，來這就對了

2F【Doris】全桃獨家

每一款行李箱都是透過國家級實驗室檢驗通過，並經由經濟部標檢局核可認證，取得BSMI編碼

每一個配件用心選材料及設計，認真堅持把關品質 給您一個最棒的商品

Doris朵莉絲行李箱擁有迪士尼官方授權，推出了多款迪士尼系列行李箱

，例如小美人魚和史迪奇的主題系列

2F童裝區【嬰童用品一站買齊】

2F【Sanmin 勝明文具】全桃獨家

代理銷售日本知名肖像：拉拉熊、角落小夥伴、水豚君、反應過激的貓和忠犬麻糬柴犬

等品牌的授權商品，提供多樣化產品，涵蓋文具、絨毛娃娃、3C產品等多種周邊商品

，讓喜愛的顧客有更多的選擇

2F【HAPPY FACE】

HAPPY FACE 來自日本京都，是一個以「微笑」為核心理念的生活風格品牌，主打風格獨特

、充滿童趣與創意的「怪可愛（Kimo-kawaii）」設計。品牌以鮮明的角色形象

、繽紛色彩與生活趣味為主軸，打造出讓人一見傾心的女鞋、配件與日常小物

，將快樂與溫度融入每一件作品中。

HAPPY FACE 相信「Every Face is a Happy Face」，希望透過產品設計傳遞日常的幸福感

2F【any SiS】

anySiS品牌誕生於2002年，純真、簡潔、優雅的風格基礎下，塑造甜美&休閒的氛圍

，堅持高質感品味、時髦風格的設計與實惠合理的平價風潮，詮釋與眾不同的法式風情。

Steppi-透過長時間製造服裝所累積的「展現人美感的技術」，從眾多的素材中

挑選「最適合腳的材質」，就像衣服一樣，無論每天穿著，洗了多少次都可以的針織鞋。

steppi希望能透過編織鞋，從每個人的腳步開始，支持大家的日常生活

anySiS獨家新型態複合店，最令人驚喜的是steppi鞋子的走性和透氣性都非常出色，穿上一整天

也不會有悶味，而且真的很輕很輕〜輕到無感，甚至可以直接放進洗衣機清洗，超級方便！

1F Z世代品牌【最具話題的年輕人一條街！】

【Z世代品牌】

ROBINMAY、D+AF、AIR SPACE、YBG、RHINOSHIELD

2025年最具話題的年輕人一條街！聚集超熱門網路品牌！盡在桃園大江購物中心！

1F【PROMESSA】 全桃獨家

PROMESSA為點睛品旗下鑽飾專屬訂製品牌，代表義大利語「承諾」之意

，為即將步入人生新階段的你們許下永恆承諾。

獨家iPad智能化訂製系統與浪漫的儀式感體驗，陪伴你們迎向幸福旅程

還在為挑選婚戒煩惱嗎？

PROMESSA系列將一生承諾化為璀燦婚戒，輕鬆選擇完美戒指！

1F【kila kila】

kila kila總是能夠讓消費者接近最新一季的流行飾品，成為快時尚的帶領者

，為消費者提供最新流行的時尚配件。kila kila用10年的經驗打造出「愛自己」

的獨特元素，每週提供大量流行新品，使消費者體驗「快時尚」

的購物經驗。讓您能輕鬆搭配出時尚流行的每個時刻

華麗飾品、耳環、戒指、項鍊、手鍊、髮飾，每周新款、耳環免費改夾、獨家設計手工款

，各式飾品配件，快來這裡挑選屬於妳的時尚小物！

絕對是聖誕必收藏，最愛的聖誕元素都在這，怎麼搭配都可愛

1F【ASA PERFUME】 全台首發 百貨獨家

最齊全香氛選品店

集結Le Labo、Byredo 、Penhaligon’s、Diptyque、Hermes….

多種品牌任你試聞，一站試到底更輕鬆

GF品牌改裝開幕【新櫃登場 大江新風貌！】

GBF【小米】桃園大江授權店

小米是家專注於先進智慧手機、互聯網電視以及智慧家庭生態鏈建設的創新型科技公司

，「讓每個人都可享受科技的樂趣」是小米的願景

小米首創了用互聯網開發模式開發產品的模式，用極客精神做產品，用互聯網模式去除中間環節

，致力於讓全球每個人，都能享用優質的科技產品

GBF【LIFEHOHO】全桃獨家

Romane是一個注重細節並且善於用創意與趣味來打動人心的品牌

我們相信生活的本質是樂趣，並且用小小的角色來展現人們日常生活中的美好與感動

韓系精選Brunch Brother可愛生活小物，替日常添加療癒的儀式感

早午餐兄弟吐司平板包&小收納包：吐司控舉手，背著走超有趣！

【饅饅蛋糕】

饅饅蛋糕主打新鮮水果蛋糕，整個蛋糕櫃五彩繽紛的讓我們不知道從何下手好

一整個陷入選擇性障礙......還好有賣單片，滿足甜點控想吃的慾望

她們家的蛋糕顏值超高又好吃！

聖誕限定 草莓白朗峰 限量預購中！

6 吋：NT$ 1580

8 吋：NT$ 2380

看到這滿滿的草莓，少女們應該都發瘋了〜

草莓紅茶、白巧克力搭上新鮮草莓，入口不僅嚐得到草莓的酸甜滋味，更是香醇濃郁！

蛋糕上加上一整顆草莓大福，口感層次超豐富！

香濃的白巧克力，搭配草莓的果酸味中帶有獨特的爽脆口感，真是幸福的滋味

【特賣活動】

12/12-12/28 於GBF水池廣場 NIKE特賣。(詳EDM)

【2025 大江聖誕慶EDM】→EDM連結請點我

