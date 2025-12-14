跟著韓星拍出「台灣感性」！7大必訪打卡景點全攻略，赤峰街、大稻埕超好拍。

跟上韓國熱門關鍵字「台灣感性」！比起繁華地標，充滿溫度的日常更迷人。精選 7 大自帶濾鏡的打卡點，重新看見台灣的溫柔與浪漫。
說起近期席捲韓國社群的熱門關鍵字，「#台灣感性（#대만감성）」絕對榜上有名。這股風潮源自韓國旅人與明星的獨特旅遊視角，比起宏偉的101大樓、繁華熱鬧的信義街頭，稍微雜亂，卻充滿溫度的台灣日常，反而留下深刻記憶。本篇精選7個自帶電影濾鏡的打卡點，從城市裡的迷幻霓虹、氛圍濃厚的經典老街，到韓星們忍不住停留的山海秘境，這次，不妨放慢腳步，透過鏡頭重新看見不一樣的台灣。
最具「台灣感性」的經典街頭：台北迪化街、台北赤峰街、台南神農街
作為「台灣感性」的視覺代表，紅磚洋樓、搖曳燈籠與鐵窗花絕對經典，而這三條街道，完美的匯聚著這些凝結時光的元素。漫步台北「大稻埕迪化街」，巴洛克建築與南北貨行交織出的濃厚的懷舊氣息，「高建桶店」門口掛滿的茄芷袋與編織竹籃，更是IG上最吸睛的台味日常；同樣位於台北的「赤峰街」，從昔日鏗鏘不斷的打鐵街，如今已飄散著淡淡咖啡香氣，新舊並存的巷弄美學，讓每一幀畫面都充滿生活溫度；而台南夜晚必訪的「神農街」展現沉穩的古都風範，深邃的蜿蜒巷弄、保存良好的清代老宅，在整排紅燈籠的映照下，有種穿越時空的魔幻感。
迪化街
地址：臺北市大同區迪化街
赤峰街
地址：臺北市大同區赤峰街
神農街
地址：臺南市中西區神農街
IG熱門的復古城市打卡點：台北萬年商業大樓、高雄塩埕第一公有零售市場
若想拍出如電影濾鏡般的復古台味，這兩個藏在城市裡的經典地標，絕對能讓你輕鬆出片！近期台北西門町因韓星金大明與羅PD的造訪話題不斷，其中老字號商場「萬年商業大樓」更是再次翻紅，經典的霓虹光影視覺張力極強，彷彿自帶《重慶森林》的迷幻濾鏡；而高雄的「鹽埕第一公有市場」翻修後保留了珍貴的木造屋頂結構，老攤位與洗石子地板，展現懷舊又浪漫的生命力，隨手一拍都氛圍感十足。
萬年商業大樓
地址：臺北市萬華區西寧南路70號
電話：02-23816282
塩埕第一公有零售市場
地址：高雄市鹽埕區瀨南街141之7號
電話：07-5514385
韓星必訪的絕美山海秘境：新北九份、桃園許厝港濕地
離開城市喧囂，最迷人的「台灣感性」便藏在這些夢幻的山海角落，連韓星都忍不住為其佇足。新北「九份」向來是韓國明星的必訪聖地，就連女團TWICE成員都曾在此留下足跡，尤其是「阿妹茶樓」懸掛的紅燈籠，在夜色中更顯唯美；而桃園的「許厝港濕地」，以北台灣最遼闊的海岸線著稱，更有著「台版撒哈拉沙漠」的美譽，獨特的美景也成為MAMAMOO頌樂的MV取景地！夕陽餘暉灑落濕地，著實美得令人屏息。
九份老街
地址：新北市瑞芳區基山街
電話：02-24063270
許厝港濕地
地址：桃園市大園區老街溪河口右岸
電話：03-3322101#6209
