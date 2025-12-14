跟著韓星拍出「台灣感性」！7大必訪打卡景點全攻略，赤峰街、大稻埕超好拍。

跟上韓國熱門關鍵字「台灣感性」！比起繁華地標，充滿溫度的日常更迷人。精選 7 大自帶濾鏡的打卡點，重新看見台灣的溫柔與浪漫。

說起近期席捲韓國社群的熱門關鍵字，「#台灣感性（#대만감성）」絕對榜上有名。這股風潮源自韓國旅人與明星的獨特旅遊視角，比起宏偉的101大樓、繁華熱鬧的信義街頭，稍微雜亂，卻充滿溫度的台灣日常，反而留下深刻記憶。本篇精選7個自帶電影濾鏡的打卡點，從城市裡的迷幻霓虹、氛圍濃厚的經典老街，到韓星們忍不住停留的山海秘境，這次，不妨放慢腳步，透過鏡頭重新看見不一樣的台灣。

▲漫步大稻埕，永樂市場的古樸紅磚牆與深受國外觀光客喜愛的「茄芷袋」相映成趣。（部落客： 雲大少爺）

▲昔日的打鐵街搖身一變，赤峰街如今聚集了各式充滿個性的文青選物店及復古咖啡廳。





最具「台灣感性」的經典街頭：台北迪化街、台北赤峰街、台南神農街

作為「台灣感性」的視覺代表，紅磚洋樓、搖曳燈籠與鐵窗花絕對經典，而這三條街道，完美的匯聚著這些凝結時光的元素。漫步台北「大稻埕迪化街」，巴洛克建築與南北貨行交織出的濃厚的懷舊氣息，「高建桶店」門口掛滿的茄芷袋與編織竹籃，更是IG上最吸睛的台味日常；同樣位於台北的「赤峰街」，從昔日鏗鏘不斷的打鐵街，如今已飄散著淡淡咖啡香氣，新舊並存的巷弄美學，讓每一幀畫面都充滿生活溫度；而台南夜晚必訪的「神農街」展現沉穩的古都風範，深邃的蜿蜒巷弄、保存良好的清代老宅，在整排紅燈籠的映照下，有種穿越時空的魔幻感。

更多介紹可見「雲大少爺」文章：台北市大同區來台北【大稻埕】過足歷史戲癮，品嚐美味【永樂台南????魠魚羹】





▲匯聚紅磚洋樓、鐵花窗與老屋燈籠，大稻埕、赤峰街與神農街完美濃縮了最迷人的「台灣感性」。（部落客：雲大少爺）





IG 熱門的復古城市打卡點：台北萬年商業大樓、高雄塩埕第一公有零售市場

若想拍出如電影濾鏡般的復古台味，這兩個藏在城市裡的經典地標，絕對能讓你輕鬆出片！近期台北西門町因韓星金大明與羅PD的造訪話題不斷，其中老字號商場「萬年商業大樓」更是再次翻紅，經典的霓虹光影視覺張力極強，彷彿自帶《重慶森林》的迷幻濾鏡；而高雄的「鹽埕第一公有市場」翻修後保留了珍貴的木造屋頂結構，老攤位與洗石子地板，展現懷舊又浪漫的生命力，隨手一拍都氛圍感十足。





▲西門町「萬年商業大樓」的迷幻霓虹，高雄「鹽埕第一公有市場」的懷舊氛圍，隨手一拍都是劇照級的質感。





韓星必訪的絕美山海秘境：新北九份、桃園許厝港濕地

離開城市喧囂，最迷人的「台灣感性」便藏在這些夢幻的山海角落，連韓星都忍不住為其佇足。新北「九份」向來是韓國明星的必訪聖地，就連女團TWICE成員都曾在此留下足跡，尤其是「阿妹茶樓」懸掛的紅燈籠，在夜色中更顯唯美；而桃園的「許厝港濕地」，以北台灣最遼闊的海岸線著稱，更有著「台版撒哈拉沙漠」的美譽，獨特的美景也成為MAMAMOO頌樂的MV取景地！夕陽餘暉灑落濕地，著實美得令人屏息。





更多介紹可見「大海愛上藍天」文章：新北夜景推薦│必拍九份夜景│山城觀景台│藍光下的阿妹茶樓最美│神還原宮崎駿神隱少女裡湯婆婆的湯屋│風華絕代九份山城美景│九份夜景最佳拍攝地點





▲連韓星 TWICE 與 MAMAMOO 頌樂都為之瘋狂的夢幻山海！九份山城的紅燈籠、許厝港濕地的落日餘暉，完美詮釋最高級的「台灣感性」。（部落客： 大海愛上藍天）

▲越夜越美的九份地標！阿妹茶樓的木造建築與高掛的紅燈籠，在夜色中散發著溫暖光影。（部落客： 大海愛上藍天）

