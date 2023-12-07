2023年東京必拍聖誕燈飾快筆記！12月的腳步正式到來，不僅代表一年即將結束，每年年底最受大家期待的聖誕佳節也即將來臨，日本各大商場、商店街與百貨都紛紛祭出華麗的燈飾與聖誕佈置，特別是身為首都圈的東京，更是會湧入大批想要拍照留念的觀光人潮。本文為你帶來2023年東京必拍「11大聖誕節燈飾活動」的展出時間與地點，讓你不錯過年底洗版IG限動的最佳機會。



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2023丸之內彩燈節

在亞洲具有相當高名氣的「丸之內彩燈節」，於今年邁向第22年，2023年同樣以主幹道「丸之內仲大道」為中心，在約1.2公里長的街道上，有超過360棵的行道樹妝點了120萬顆原創的「香檳金」LED燈，點燈時間從2023年11月16日開始至2024年的2月18日，讓民眾從聖誕節一路美拍到明年的情人節。11月28日到12月25日這段期間，燈飾將特別擴大到連接皇居與東京站的「行幸通大道」區域，讓更多璀璨的燈飾點亮東京車站周邊的夜晚，在寒冷的冬季裡為路人們帶來暖心的氛圍。



2023丸之內彩燈節

點燈日期：2023年11月16日～2024年的2月18日

點燈時間：16:00～23:00（12月1日～12月31日為16:00～24:00）

地點：丸之內仲大道、東京車站周圍等

※2023年11月28日～12月25日將擴大到行幸通區域



全文報導：丸之內超狂燈飾回來了！「2023丸之內彩燈節」範圍更擴大，超過120萬顆燈泡齊閃耀，同步再拍「KITTE雪白13公尺聖誕樹」。

▲圖片來源／三菱地所プロパティマネジメント株式会社



KITTE大樓「White Kitte聖誕活動」

改建自昔日東京中央郵局的「KITTE商場」，中庭特別採取挑高設計，四周圍繞著美食、伴手禮、下午茶餐廳等各種商店，也是不少人到東京車站玩的時候，都會順路造訪的複合型商辦大樓。KITTE大樓在2023年迎來了創建10週年紀念，因此特別以「10th Anniversary Christmas～層層思念的聖誕節～」為靈感，打造了一系列的「White Kitte聖誕節藝術裝置」。在2023年11月22日到12月25日這段期間，13公尺高的聖誕樹將會不斷變換色彩，整個中庭將被明亮的彩色燈光照亮，而且一旁還擺設了大型的木琴裝置藝術，如果在不同的時間點來到KITTE大樓中庭，還會聽到不同的聖誕歌曲；而且還有大型的花圈打卡點，讓好友、情侶、親子都可以在這裡留下充滿聖誕氛圍的紀念照片。



White Kitte聖誕活動

點燈日期：2023年11月22日～12月25日

點燈時間：6:00～00:30

燈光秀表演：12:00～22:00

地點：KITTE大樓中庭（東京都千代田區丸之內2-7-2）



全文報導：丸之內超狂燈飾回來了！「2023丸之內彩燈節」範圍更擴大，超過120萬顆燈泡齊閃耀，同步再拍「KITTE雪白13公尺聖誕樹」。

▲圖片來源／JPビルマネジメント株式会社

丸之內「Disney DREAMS ＆ WISHES 點燈活動」

堪稱東京最強點燈活動之一的「丸之內 Bright Christmas」，今年配合迪士尼100週年活動，從2023年11月16日到12月25日期間，將打造一場夢幻壯觀的「Disney DREAMS ＆ WISHES」點燈秀，讓聖誕節特別充滿了童話的氛圍。在丸之內大廈一樓廣場的主會場「MARUCUBE」，將擺設出一座非常巨型的主題聖誕樹，其靈感來自於將在2023年12月15日上映的迪士尼最新電影「星願」，將會由大量的燈泡、璀璨光影、音樂等特效技術所點綴，讓民眾感受到充滿「許願」氛圍的童話世界觀，並搶先與迪士尼最新作品的相關藝術裝置合影留念。



全文報導：絕美迪士尼點燈秀拍翻！東京丸之內「迪士尼100週年點燈秀」11月登場，稀有藍綠色「冰雪奇緣聖誕樹」、璀璨浪漫「美女與野獸花園」都必拍。

▲圖片來源／三菱地所プロパティマネジメント株式会社



此外，新丸之內大廈的3樓中庭廣場，還會以迪士尼非常經典的「幻想曲」為主題，由「米奇的魔法帽、月亮、星星」等魔法元素布置現場，營造出神秘魔幻的氛圍；而2013年引起全球討論熱度的「冰雪奇緣」，今年也上映滿10週年，因此丸之內OAZO也會設立一座藍綠色風格的雪花結晶聖誕樹，讓艾莎、安娜的粉絲們重溫當年「Let It Go」的感動。



丸之內 Disney DREAMS ＆ WISHES 點燈活動

活動日期：2023年11月16日～12月25日

活動地點：丸之內大廈、新丸之內大廈、丸之内OAZO、丸之內紅磚廣場、國際大樓

▲圖片來源／三菱地所プロパティマネジメント株式会社



2023青之洞窟SHIBUYA

「青之洞窟」自2014年在中目黑首次舉辦後，就成為每年東京最受歡迎的聖誕點燈活動之一，後來從2016年開始轉移至澀谷舉行，因為交通方便所以讓更多人前往朝聖，竟在當年創下3週內就突破百萬人次的驚人到訪紀錄。2023年的活動以「青之洞窟SHIBUYA -DAY&NIGHT-」為主題打造，在澀谷公園大道的77棵樹木上，將點亮約77萬個藍色燈泡，比去年一口氣增加了17萬個燈泡，將澀谷市籠罩在神奇魔幻的藍色光芒中。



全文報導：終於等到東京最美藍海！2023「青之洞窟SHIBUYA」限時一個月登場，「近80萬顆藍色彩燈」照亮澀谷，首次聖誕市集再現百萬人次威力。

▲圖片來源／青の洞窟 SHIBUYA



今年還將首次舉辦「青之洞窟聖誕市集」，現場將聚集約20家攤商，販售各種可以邊吃邊走的美食，例如用蝶豆花做成的「藍布丁」、炸丸子，還有行動餐車提供適合寒冬飲用的熱飲，深受女性喜愛的服飾、雜貨商家也會出現在市集當中。



2023青之洞窟SHIBUYA

點燈日期：2023年12月1日～12月25日

點燈時間：17:00～22:00

青之洞窟聖誕市集：15:00～21:00

▲圖片來源／青の洞窟 SHIBUYA



六本木櫸坂燈飾節「Roppongi Hills Christmas 2023」

全長400公尺的欅樹林道以「SNOW＆BLUE」為主題，以約80萬個LED燈泡點亮整條街道，搭配東京鐵塔形成經典的東京風聖誕夜景；若從下方的「蔦屋書店」、「Tiffany」等地取景，還有機會拍下整條坡道的閃耀景象。



六本木櫸坂燈飾節「Roppongi Hills Christmas 2023」

點燈日期：2023年11月6日～12月25日

點燈時間：17:00～23:00

地點：六本木之丘（六本木Hills）周圍及欅坂一帶

▲圖片來源／森ビル株式会社



惠比壽花園廣場「巴卡拉永恆光彩～至高歡樂～」

每年冬天固定會在惠比壽花園廣場登場的「巴卡拉永恆光彩～至高歡樂～」點燈活動，在2023年已邁入第24年，今年也將祭出由13位法國工匠花費了15,000小時打造的全球最巨型5公尺「巴卡拉吊燈」，吊燈共集結了8,500片水晶與250盞燈，是一座無與倫比的世界級燈飾。除此之外，更有暌違4年重現的10公尺高聖誕樹迎接遊客，搭配平日晚上及假日出來擺攤的商家，不妨一邊喝著熱可可與享用熱騰騰的美食，一邊享受華麗的聖誕佳節吧。



惠比壽花園廣場「巴卡拉永恆光彩～至高歡樂～」

點燈日期：2023年11月11日～2024年1月8日

點燈時間：11:00～23:00

地點：惠比壽站周圍

▲圖片來源／サッポロ不動産開発株式会社



目黑川大家的燈飾2023

目黑川每年最熱鬧的就是賞櫻時期，延著目黑川河岸盛開的壯麗櫻花樹，親眼看到總是會令人讚嘆不已！而每年在聖誕節前夕會登場的「目黑川大家的燈飾」今年也沒缺席，將以38萬盞淺粉色的LED燈裝飾在長約2.2公里道路上的櫻花樹，而且透過川面的反射更加熠熠生輝，為遊客們帶來一場絕美的冬櫻視覺饗宴。



目黑川大家的燈飾2023

點燈期間：2023年11月10日～2024年1月8日

點燈時間：17:00～22:00

地點：五反田友誼水邊廣場（東京都品川區東五反田2- 9）、目黑川沿岸

▲圖片來源／目黒川みんなのイルミネーション実行委員会



東京晴空塔夢想聖誕嘉年華2023

曾為全球第一高塔的「東京晴空塔」，每年一到聖誕節也是東京必訪的聖誕點燈聖地，活動期間每天在東京晴空塔的各處將會有46萬顆耀眼的燈泡齊點亮，還有一座以吉祥物「SORAKARAちゃん」打造的超萌4公尺高雕像，絕對是今年必拍的亮點之一！另外還有覆蓋著白季的8公尺聖誕樹，也是不容錯過的打卡點；除了燈飾與聖誕樹以外，因疫情一度停辦的聖誕市集，從去年2022年重新回歸後，今年也將再度登場，並以德國進口的聖誕老人、馴鹿等大型裝飾品，點綴一字排開的歐式小木屋作為攤商據點，讓遊客們沉浸在滿滿歐風的聖誕節氛圍。



東京晴空塔夢想聖誕嘉年華2023

點燈期間：2023年11月9日〜12月25日（部分延續至2024年3月10日）

點燈時間：16:00～24:00

地點：東京晴空塔各處

▲圖片來源／ワールドリカーインポーターズ株式会社



表參道Hills聖誕彩燈2023

匯集時尚風格的「表參道Hills聖誕彩燈2023」，今年以「冰與火」為主題來打造一場無與倫比的聖誕燈光秀，而且這次最與眾不同的特點在於主樹是由3D列印機製作的世上最大「3D列印聖誕樹」，這棵聖誕樹以500片雪花所組成，而且使用的都是可回收的PET材料，並以華麗的燈光照亮反射，最後形成如同被真雪覆蓋的聖誕樹。



表參道Hills聖誕彩燈2023

點燈期間：2023年11月9日～12月25日

點燈時間：11:00～23:00

地點：表參道Hills

▲圖片來源／表参道ヒルズ



南町田Grandberry Park「史努比聖誕節活動」

隨著聖誕節腳步接近，東京最大的複合型Outlet「南町田Grandberry Park」也祭出了相當豐富的2023聖誕打卡點，由於這裡結合了史努比博物館、購物商場與餐廳等設施，即日起至聖誕節為止，整個南町田Grandberry Park在入夜以後，園區多處地點都會有聖誕燈飾，入口的迎賓廣場還會展示出大型的「史努比聖誕花圈」看板，看板上的史努比、查理布朗、露西等人氣角色，都紛紛戴上聖誕帽，期待遊客們前來。



全文報導：史努比變身聖誕老公公了！日本東京「9公尺史努比聖誕樹、史努比彩繪階梯」期間限定登場，鐵粉還要搶拍真人「史努比聖誕老公公」。

▲圖片來源／グランベリーパーク



南町田Grandberry Park今年的聖誕活動重點，就是在園區的「劇院廣場」中央擺設一座高達9公尺的「史努比聖誕樹」，聖誕樹周圍除了放有與入口處相同的史努比聖誕花圈看板，還有史努比與夥伴們獨立的看板，配上繽紛的彩球與禮盒，絕對是史努比粉絲2023年底的重要打卡點。如果你是搭乘電車來到南町田Grandberry Park，只要從田園都市線的「南町田Grandberry Park站」下車以後，就可以看到相當壯觀的「史努比聖誕彩繪階梯」，就是要讓粉絲們還沒進入園區前，就先感受到史努比的熱情歡迎。



2023南町田Grandberry Park 史努比聖誕節活動

點燈日期：2023年11月11日～2024年2月29日

點燈時間：每天16:00～22:00

▲圖片來源／グランベリーパーク



東京哈利波特影城「聖誕節點燈活動」

亞洲首座哈利波特影城「Harry Potter Studio Tour」今年6月於東京正式開幕，至今仍是人氣強強滾，現在更是迎來了開園第一個聖誕節，自即日起至2024年的1月8日期間，東京哈利波特影城也準備了許多豐富的聖誕點燈、藝術裝置與限定餐點，歡迎影迷們來到霍格華茲的世界一同體驗帶有奇幻元素的聖誕節，首先領軍的就是入園後的大廳，會有一座掛滿金色裝飾球的6公尺哈利波特聖誕樹，迎接所有遊客的到來。



全文報導：夢幻藍馴鹿美翻天！「東京哈利波特影城」聖誕燈飾魔幻登場，免費拍爆「守護靈馴鹿、海格與小哈利波特」，加碼再吃聖誕限定餐點。

▲圖片來源／ワーナー ブラザース スタジオ ジャパン合同会社



這次的聖誕點燈其實有許多都布置在進入影城入口之前的場所，所以等於免費就能參觀拍照，分別是影城正門口處的「喜瑪拉雅雪松區」、「海格與小哈利波特雕像」、「守護靈藍色馴鹿」「哈利波特眼鏡雕像」、「石蛇」等，方便沒時間或不想入園的民眾也能來這裡體驗帶有哈利波特氣息的聖誕節。



東京哈利波特影城 聖誕節點燈活動

日期：2023年11月15日～2024年的1月8日

時間：傍晚至影城結束營業的30分鐘後

地點：影城入園處、影城入口後的大廳（聖誕樹）

▲圖片來源／ワーナー ブラザース スタジオ ジャパン合同会社