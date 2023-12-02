超萌史努比聖誕樹在東京！卡通界最可愛的狗狗史努比，是不少人心中經典的童年代表，隨著年底聖誕節腳步越來越近，東京最大的複合型Outlet「南町田Grandberry Park」也祭出了相當豐富的2023聖誕打卡點，由於這裡結合了史努比博物館、購物商場與餐廳等設施，所以不只有一座高9公尺的史努比聖誕樹與遊客們相見歡，還有扮成聖誕老人的史努比會和大家拍照互動，身為史努比的粉絲，一定要把握這個難得的好機會拍好拍滿。



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▲圖片來源／グランベリーパーク



身為史努比的鐵粉，到東京旅遊的時候除了到中目黑造訪首間史努比咖啡廳以外，也一定會特別來到「史努比博物館」位於的「南町田Grandberry Park」，這片園區相當廣大，還另外包含了車站、鶴間公園、Outlet購物商場、多間餐廳等設施，而2023聖誕節則是南町田Grandberry Park第3度與史努比合作，推出讓粉絲瘋狂的一系列史努比燈飾、聖誕樹、扮成聖誕老人的史努比與遊客互動等精彩活動。

▲圖片來源／グランベリーパーク



即日起至聖誕節為止，整個南町田Grandberry Park在入夜以後，園區多處地點都會有聖誕燈飾，入口的迎賓廣場還會展示出大型的「史努比聖誕花圈」看板，看板上的史努比、查理布朗、露西等人氣角色，都紛紛戴上聖誕帽，期待遊客們前來。

▲圖片來源／グランベリーパーク



如果你是搭乘電車來到南町田Grandberry Park，只要從田園都市線的「南町田Grandberry Park站」下車以後，就可以看到相當壯觀的「史努比聖誕彩繪階梯」，就是要讓粉絲們還沒進入園區前，就先感受到史努比的熱情歡迎。

▲圖片來源／グランベリーパーク



南町田Grandberry Park今年的聖誕活動重點，就是在園區的「劇院廣場」中央擺設一座高達9公尺的「史努比聖誕樹」，聖誕樹周圍除了放有與入口處相同的史努比聖誕花圈看板，還有史努比與夥伴們獨立的看板，配上繽紛的彩球與禮盒，絕對是史努比粉絲2023年底的重要打卡點。

▲圖片來源／グランベリーパーク



除此之外，史努比還會裝扮成聖誕老人，在特定日期跳舞表演，一天下來共有3場活動，一場活動僅能容納30人參加，而參加券會在活動開始前1小時開始發放，所以有興趣的朋友一定要提前領參加券，才有機會近距離看到超萌的聖誕節史努比喔。

▲圖片來源／グランベリーパーク

2023南町田Grandberry Park 史努比聖誕節活動

點燈日期：即日起至2024年2月29日

點燈時間：每天16:00～22:00



史努比聖誕老人活動

日期：2023年12月2日

時間：11:40、13:40、16:00

地點：公園廣場

參加人數：一場限30人（活動開始前1小時開始發放參加券）