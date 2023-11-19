瑪利歐迷快飛日本朝聖！許多人的童年都有「超級瑪利歐」的身影，那熟悉的遊戲音效以及問號磚塊、無敵星星等令人懷念的元素，推出至今近40年依舊讓人津津樂道。今年「超級瑪利歐」更是頻頻與各界跨領域聯名，更搶在2023年底前強勢宣布與日本全國10間PREMIUM OUTLET購物中心攜手合作，不僅與國際品牌推出聯名商品，還在這些購物中心設立了許多精緻的打卡裝置與燈飾，讓瑪利歐的粉絲們從今年一口氣嗨到明年。



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▲圖片來源／三菱地所・サイモン株式会社



不少人來日本一趟，都喜歡特別安排行程到「PREMIUM OUTLET」大肆採買一番，看準這些購物中心經常湧現來自不同國家的觀光客，日本全國共有10間PREMIUM OUTLET即日起首度攜手經典電玩「超級瑪利歐」合作，園內不少享譽國際的時尚品牌如GAP、LOWRYS FARM、EDWIN等，都會同步推出瑪利歐的聯名單品，從服裝、手機配件、餐具、裝飾品等應有盡有，讓瑪利歐迷買到不想回國。

▲圖片來源／三菱地所・サイモン株式会社



不只PREMIUM OUTLET與超級瑪利歐聯名，目前僅開設在東京、大阪與京都的任天堂直營店，更直接在其中7間PREMIUM OUTLET園內開設了期間限定的快閃店「Nintendo TOKYO／OSAKA」，粉絲們若沒機會前往3間任天堂直營店，就可以在這些地方直接買到「超級瑪利歐」、「斯普拉遁」、「動物森友會」、「薩爾達傳說」等經典遊戲的相關周邊，就算是直營店的限定商品，也能在快閃店購買到，對任天堂粉絲們來說簡直是一大福音。

▲圖片來源／三菱地所・サイモン株式会社

▲圖片來源／三菱地所・サイモン株式会社

▲圖片來源／三菱地所・サイモン株式会社

超級瑪利歐 × PREMIUM OUTLET

這波「超級瑪利歐 × PREMIUM OUTLET」夢幻聯名將持續到2024年1月21日，在活動期間內，遊戲迷還可以在這些有合作的PREMIUM OUTLET園內，找到各式各樣豐富的拍照背板，讓你瞬間就化身為瑪利歐遊戲裡的角色，留下逗趣十足的照片！特別是讓人印象深刻的綠色水管裝置，也有出現在「御殿場、佐野、臨空港、神戶三田、鳥栖店」，而這些背板在入夜點燈之後更是別有一番浪漫風味，若最近剛好有機會到這些地區的PREMIUM OUTLET分園，一定要好好把握機會拍起來。除了拍照背板之外，PREMIUM OUTLET的園內各處還會放置超級瑪利歐人物及經典道具的裝飾品，這些裝飾品附近可能還會有QR Code，如果集滿4個QR Code，將能獲得免費的超級瑪利歐手機桌布，讓遊客們又多了一項另類玩法。

聯名期間：2023年11月10日～2024年1月21日

聯名地點：日本全國10間PREMIUM OUTLET（御殿場、臨空港、佐野、鳥栖、土岐、神戶三田、仙台泉、阿見、酒酒井、深谷花園）



PREMIUM OUTLET「Nintendo TOKYO／OSAKA」快閃店

深谷花園／酒酒井／鳥栖：2023年11月10日～11月19日

仙台泉：2023年11月23日～12月3日

臨空港／土岐：2023年11月23日～12月10日

阿見：2023年12月8日～12月17日

御殿場／佐野：2023年12月15日～2024年1月21日

神戶三田：2023年12月22日～2024年1月21日