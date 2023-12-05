終於又等到東京最美藍海現身了！每年聖誕節前夕固定會在東京澀谷登場的「青之洞窟SHIBUYA」，近年一直是年輕人趨之若鶩的聖誕熱門景點，雖說因為疫情影響一度停辦，但2022年回歸後依舊造成水洩不通的情況，可見魅力仍當紅不讓。今年「2023青之洞窟SHIBUYA」已正式於12月1日登場，一路將持續到12月25日，並使用近80萬顆藍色彩燈，讓澀谷公園大道到代代木公園一帶在夜晚化身為宛如義大利藍洞的驚豔藍海。
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▲圖片來源／青の洞窟 SHIBUYA
「青之洞窟」自2014年在中目黑首次舉辦後，就成為每年東京最受歡迎的聖誕點燈活動之一，後來從2016年開始轉移至澀谷舉行，因為交通方便所以讓更多人前往朝聖，竟在當年創下3週內就突破百萬人次的驚人到訪紀錄，更引起日本各地爭相效仿。雖然因為疫情影響一度停辦，但2022年底睽違3年後回歸，仍不減魅力，因此2023年也不負眾望再次回歸，讓日本國內外的旅客都可以一同感受這場美麗的藍色聖誕節。
▲圖片來源／青の洞窟 SHIBUYA
2023年的活動以「青之洞窟SHIBUYA -DAY&NIGHT-」為主題打造，在澀谷公園大道的77棵樹木上，將點亮約77萬個藍色燈泡，比去年一口氣增加了17萬個燈泡，將澀谷市籠罩在神奇魔幻的藍色光芒中，放眼望去更像「義大利藍洞」的氛圍，其中還有一棵約6公尺高的主樹將被精心打造展示在遊客眼前，是2023年新增的必拍重點之一。
▲圖片來源／青の洞窟 SHIBUYA
此外，2023年還將首次舉辦「青之洞窟聖誕市集」，現場將聚集約20家攤商，販售各種可以邊吃邊走的美食，例如用蝶豆花做成的「藍布丁」、炸丸子，還有行動餐車提供適合寒冬飲用的熱飲，深受女性喜愛的服飾、雜貨商家也會出現在市集當中，今年來到東京旅遊時，千萬別錯過了全新風格的「青之洞窟」點燈活動喔。
▲圖片來源／青の洞窟 SHIBUYA
2023青之洞窟SHIBUYA
點燈日期：2023年12月1日～12月25日
點燈時間：17:00～22:00
青之洞窟聖誕市集：15:00～21:00
※點燈若遇雨天可能會臨時更動