聖誕節就是要來丸之內看燈飾！每年一接近年底的聖誕節，各地都會有璀璨精緻的燈飾吸引遊客造訪，說到東京最有名的點燈地點，「丸之內仲大道」絕對是大家必去熱門首選之一，而丸之內今年同樣不缺席這項盛事，且位於不遠處的複合型商辦大樓「KITTE」則運用了13公尺高的聖誕樹與雪花特效，打造出一片雪白的浪漫世界，快來看看2023年的丸之內區域，究竟為大家準備了哪些聖誕節驚喜吧。



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▲圖片來源／三菱地所プロパティマネジメント株式会社、JPビルマネジメント株式会社



2023丸之內彩燈節

在亞洲具有相當高名氣的「丸之內彩燈節」，於今年邁向第22年，2023年同樣以主幹道「丸之內仲大道」為中心，在約1.2公里長的街道上，有超過360棵的行道樹妝點了120萬顆原創的「香檳金」LED燈，點燈時間從2023年11月16日開始至2024年的2月18日，讓民眾從聖誕節一路美拍到明年的情人節。

▲圖片來源／三菱地所プロパティマネジメント株式会社



除此之外，今年從11月28日到12月25日這段期間，燈飾將特別擴大到連接皇居與東京站的「行幸通大道」區域，讓更多璀璨的燈飾點亮東京車站周邊的夜晚，在寒冷的冬季裡為路人們帶來暖心的氛圍。



2023丸之內彩燈節

點燈日期：2023年11月16日～2024年的2月18日

點燈時間：16:00～23:00（12月1日～12月31日為16:00～24:00）

地點：丸之內仲大道、東京車站周圍等

※2023年11月28日～12月25日將擴大到行幸通區域

▲圖片來源／三菱地所プロパティマネジメント株式会社



KITTE大樓「White Kitte聖誕活動」

改建自昔日東京中央郵局的「KITTE商場」，中庭特別採取挑高設計，四周圍繞著美食、伴手禮、下午茶餐廳等各種商店，也是不少人到東京車站玩的時候，都會順路造訪的複合型商辦大樓。KITTE大樓在2023年迎來了創建10週年紀念，因此特別以「10th Anniversary Christmas～層層思念的聖誕節～」為靈感，打造了一系列的「White Kitte聖誕節藝術裝置」。

▲圖片來源／JPビルマネジメント株式会社



在這次的聖誕節裝置中，最吸睛的就是KITTE大樓中庭擺設的13公尺高的聖誕樹，這棵主樹是特別從群馬縣運到東京的日本冷杉，樹根處的年輪痕跡也細心地以燈光點綴，而黏著在聖誕樹上的白色雪花，皆是由回收的牛奶盒所製成，在慶祝節日的同時又不忘重視環保，相當有日本人的風格。

▲圖片來源／JPビルマネジメント株式会社





在2023年11月22日到12月25日這段期間，13公尺高的聖誕樹將會不斷變換色彩，整個中庭將被明亮的彩色燈光照亮，而且一旁還擺設了大型的木琴裝置藝術，如果在不同的時間點來到KITTE大樓中庭，還會聽到不同的聖誕歌曲；而且還有大型的花圈打卡點，讓好友、情侶、親子都可以在這裡留下充滿聖誕氛圍的紀念照片。



White Kitte聖誕活動

點燈日期：2023年11月22日～12月25日

點燈時間：6:00～00:30

燈光秀表演：12:00～22:00

地點：KITTE大樓中庭（東京都千代田區丸之內2-7-2）

▲圖片來源／JPビルマネジメント株式会社