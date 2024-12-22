每到年末，台北東區就會化身為一座充滿童話氣息的夢幻樂園。今年「閃耀金晚」燈飾活動再度登場，由台北市政府與東區商圈發展協會共同打造，讓整個商圈洋溢金色、白色與粉色的浪漫氛圍。從即日起至明年2月16日，東區六大燈區將以璀璨燈光帶領遊客進入宛如童話般的夢幻世界。不論是瑠公公園的「童話之堡」還是龍門廣場的「月影光廊」，每一處都精心設計，讓人忘卻都市的繁忙喧囂，在溫暖的燈光下度過美好的冬夜。
▲▼台北東區聖誕、跨年燈飾免費拍到明年元宵/ 台北市觀傳局 提供、WalkerLand窩客島整理
本次燈飾活動的亮點在於六大主題燈區的設計。從明曜百貨的「星光長廊」到統領百貨的「星河之境」，每一步都像進入星光童話的旅程。遊客可以穿越紫色隧道「月影光廊」，抵達頂好廣場的「星辰之約」，在瑠公公園的「童話之堡」許願，最後走向瑠公綠廊帶的「光耀未來」，迎接光明與希望的新一年。
▲▼台北東區聖誕、跨年燈飾/ 台北市觀傳局 提供、WalkerLand窩客島整理
現場還有新生命教會的小朋友獻上報佳音演出，美食區提供「飛驒牛」和牛小漢堡及冬季甜品，讓燈光與美味一起溫暖整個冬天。台北市政府結合耶誕、跨年熱潮及張惠妹年末演唱會，推出大巨蛋展演經濟行銷計畫，透過發放400元商圈及夜市折抵券，搭配跨局處合作，為市民提供多樣優惠與旅遊資訊。不僅成功串聯大巨蛋與東區商圈，還創造出更多元的觀光體驗。
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▲▼台北東區聖誕、跨年燈飾有市集和夜市折抵券可用/ 台北市觀傳局 提供、WalkerLand窩客島整理
台北東區聖誕、跨年燈飾
活動時間：即日起至明年2月16日
燈區主題：六大主題燈區，包括「星光長廊」、「月影光廊」、「童話之堡」等
限定活動：12月20日瑠公公園點燈儀式及聖誕美食提供
商圈優惠：商圈折抵券與跨年旅遊資訊