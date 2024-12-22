每到年末，台北東區就會化身為一座充滿童話氣息的夢幻樂園。今年「閃耀金晚」燈飾活動再度登場，由台北市政府與東區商圈發展協會共同打造，讓整個商圈洋溢金色、白色與粉色的浪漫氛圍。從即日起至明年2月16日，東區六大燈區將以璀璨燈光帶領遊客進入宛如童話般的夢幻世界。不論是瑠公公園的「童話之堡」還是龍門廣場的「月影光廊」，每一處都精心設計，讓人忘卻都市的繁忙喧囂，在溫暖的燈光下度過美好的冬夜。



▲▼台北東區聖誕、跨年燈飾免費拍到明年元宵/ 台北市觀傳局 提供、WalkerLand窩客島整理



台北東區聖誕、跨年燈飾

活動時間：即日起至明年2月16日

燈區主題：六大主題燈區，包括「星光長廊」、「月影光廊」、「童話之堡」等

限定活動：12月20日瑠公公園點燈儀式及聖誕美食提供

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