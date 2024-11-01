2024 ITF台北國際旅展，看到買一送一就先搶！年度旅遊大事「ITF台北國際旅展」自11/1-11/4在台北南港展覽館1館正式登場，本次總共1,500格攤位展出，集結航空公司、旅行社、飯店、遊樂園等單位，除了國旅之外，海外旅遊更有日本、韓國、馬來西亞、泰國、捷克、法國、美洲、非洲等橫跨五大洲111個國家及城市，粉絲必搶機票優惠、機加酒優惠、一日遊行程等優惠，窩客島一次整理給你。







機票優惠的部分，2024 ITF總共有9大航空公司獨立參展，其中優惠下殺包含國泰韓空兩人同行8折起，廉航則有首次參展的AirAsia，推出全航線冬季航班8折優惠。在人氣最高的日本館、韓國館更針對不同地區推出旅遊路線組合，各家行社也針對日韓推出重點優惠，包含多間業者都推出環球影城門票買一送一、韓國滑雪團等優惠行程。







除了日韓之外，東南亞旅遊也是近年最夯話題，泰觀局邀請8間旅行社推出最高早鳥價現折2000元優惠。港旅局則有買二晚送一晚，每人最低6888元起。特別的是，2025年農曆春節共有9天假期，更適合安排長天數旅遊，讓歐美行程也成為粉絲們必買亮點。在4樓的國旅區，則有國內縣市政府觀光局，以及「台灣好樂園」集結全台15間遊樂園，推出下殺2.2折優惠，帶小孩出門超需要。



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2024 ITF台北國際旅展必搶優惠推薦

本次在「2024 ITF台北國際旅展」現場，除了每日有多場表演活動之外，也針對粉絲推出展場限定小禮，包含「入場禮」進場即可兌換eSIM、至服務台填問卷即贈「問卷禮」、單筆消費金額滿10,000元贈「滿額禮」，票選最喜歡的表演也能抽小禮物，趁週末就先衝南港朝聖。

展場活動

ITF入場禮：凡進場即可兌換eSIM。

ITF問卷禮：至服務台填問卷即贈小禮物。

ITF滿額禮：當日單筆消費金額滿10,000元，即可兌換1份限量好禮。

ITF 最佳表演-投票活動：至四樓M區大會舞台，投票選出最喜歡的表演，就有機會抽中限量好禮。



2024 ITF台北國際旅展必搶 航空機票優惠

國泰航空：

全球67個精選航點最優85折起，預訂香港、日本、歐洲、澳洲等指定航點兩人同行可享最優8折。

現場申辦「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」，還可獲得品牌質感露營椅。



AirAsia亞洲航空：全航線冬季航班8折與託運行李8折，適用於即日起至2025年3月29日之行程



2024 ITF台北國際旅展必搶 旅行社優惠

KKday：

買一送一日本環球影城、JR西日本Pass、韓國愛寶樂園、馬來西亞樂高樂園、曼谷一日遊、巴拿山一日遊等

樂桃航空沖繩4日、5日來回機票8,388元起，台灣虎航東京5日來回機票9,388元起、韓國5日來回機票7,888起



Klook：

日本環球影城買1送1、住宿買2千折1千元、不限流eSIM 1折。

住宿買2千折1千元，預訂全球飯店8折再送688元旅遊金。



可樂旅遊：

日本環球影城門票買一送一。

東京晴空塔門票、韓國2日遊行程、香港樂高樂園門票、新加坡濱海灣花園門票、曼谷昭披耶河公主號自助晚餐買一送一。



易飛旅遊：

日本最高買一送一，歐洲最高第二人折$10,000，國內旅遊第4人免費等。

「韓國滑雪冰釣5日」包機行程，春節九連休免請假30,900起，同行第二人再立減$5000。



五福旅遊：

日本團體行程第二人最高減 8,000元，沖繩4日團體行程9,999元起。



2024 ITF台北國際旅展必搶 海外優惠

日本LUMINE、NEWoMan時尚購物中心：

抽日本來回雙人機票、LUMINE禮品。



泰觀局：

KKday買2000元折200元、買10000元折1050元。

雄獅旅遊現場下單早鳥價折2000元。



港旅局：

自由行最低每人 6,888 元起，含市區酒店住宿（三天兩夜，未稅）。

雄獅旅遊推出四天三夜行程，買二晚送一晚，每人 6,888 元起（未稅）。



2024 ITF台北國際旅展必搶 飯店優惠

力麗觀光：

購買三張或以上聯合住宿券，即可參與抽獎，更有機會抽中價值30,000元的總統套房。

購買七張聯合住宿券，即贈送一張聯合住宿贈品券。

購買「聯合住宿券十張套組」，除獲贈一張聯合住宿贈品券，再加碼兩張宜蘭力麗威斯汀度假酒店或日月潭力麗溫德姆溫泉酒店的「風呂泡湯券」，每日限量20組。



六福集團：

住宿券23折起、餐券56折、遊樂園券56折

關西六福莊「FUN鬆玩 5,988元」，每日限量100組



福容：

聯合住宿券暢遊全台18家分店，下殺2折

現場旅展每日下午2點搶福容千元住宿金（每日限50名）



2024 ITF台北國際旅展必搶 國旅優惠推薦

新北市政府觀光旅遊局：

25折泡湯住宿、「悠遊夜宿眷村時光回味之旅」優惠7折



台中市政府觀光旅遊局：

旅宿全台聯合券+大玩台中卡，旅展優惠價1599元。



台灣好樂園：

集結15家樂園參展，最低下殺2.2折起。