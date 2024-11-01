年底想衝香港過聖誕、跨年，這波優惠就要先搶！這次的ITF台北國際旅展香港館，特別為粉絲們推出超值自由行優惠，自由行最低每人6,888元起，還有買二晚送一晚方案，加上買一送一的纜車票、聖誕限定活動、跨年煙火秀等，無論是聖誕節、跨年，沒用完的年假就飛香港玩一波。





每年香港的冬天都有濃濃的聖誕節浪漫氣氛，從商場到街道都充滿聖誕佈置，尤其是西九文化區變身為聖誕小鎮，遊客可享受燈飾、音樂等充滿聖誕氛圍的體驗。香港館這次特別邀請了迪士尼樂園、海洋公園、昂坪360等景點參展，不但有打卡禮，迪士尼更提供雪寶AR體驗，拍照分享即有機會獲得限定明信片。除此之外，昂坪360纜車票買一送一的旅展限定優惠，適合全家大小一起出遊。





針對年末年假的需求，香港館今年推出多種自由行優惠方案，最低每人6,888元起（未稅），其中包含五福、可樂、東南、雄獅等旅行社各自有特色行程，雄獅更推出推出買二晚送一晚專案，三天兩夜的錢、能玩四天三夜。跨年夜專案也特別推薦住香港都會海逸酒店，每人21,999元起，還可享用行政樓層的煙火觀賞特權，獨享跨年煙火最佳視角。







除了聖誕和跨年活動，香港館還準備了多種農曆新年行程。可樂旅遊推出香港文華東方酒店住宿及迪士尼年夜飯的體驗，每人55,800元起。行程涵蓋黃大仙祠、星光大道等地標及迪士尼的主題年夜飯。吃貨們則可選擇雄獅旅遊的美食之旅，入住香港文華東方酒店，搭配多間米其林餐廳，還有近期最夯的酒吧體驗，讓人年末很有理由衝香港玩一波。



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ITF台北國際旅展香港館 活動資訊

活動期間：2024/11/01-11/04

攤位地點：台北南港展覽館1館 香港館 (攤位編號:K903)



ITF台北國際旅展香港館 推薦優惠

1、自由行優惠：

自由行最低每人 6,888 元起，含市區酒店住宿（三天兩夜，未稅）。

雄獅旅遊推出四天三夜行程，買二晚送一晚，每人 6,888 元起（未稅）。



2、昂坪360纜車優惠：

購買香港自由行產品享昂坪纜車標準車廂來回票買一送一（1,000 元/2 張），限量優惠。



3、海洋公園聖誕嘉年華：

富麗敦海洋公園酒店三天兩夜自由行，含門票及餐飲券，每人 9,588 元起（未稅）。

歷山酒店自由行行程含海洋公園門票，每人 9,888 元起（未稅）。



4、聖誕及跨年特色行程：

可樂旅遊提供叮叮車派對電車免費搭乘（三天自由行，每人 6,888 元起，未稅）。

五福旅遊提供半日包車夜遊服務（三天自由行，每人 9,388 元起，未稅）。

跨年指定行程，住香港利景酒店或都會海逸酒店享跨年煙火觀賞優惠。



5、農曆新年行程：

可樂旅遊提供四天團體行程（文華東方酒店及迪士尼探索家酒店住宿），行程包含年夜飯體驗，每人 55,800 元起（含稅）。

雄獅旅遊推出美食團體行程，入住文華東方酒店，含米其林餐廳用餐體驗及深度導覽，每人 47,888 元起（含稅）。

