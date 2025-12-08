搶攻2026九連休商機，易飛旅遊東京包機2月14日首發，浪漫賞櫻兼玩雪

春節連假帶動赴日旅遊熱潮，易飛旅遊與ZIPAIR再度合作推出直飛東京包機，以升級座艙、彈性行程與多項優惠打造高品質春節假期選擇。

2026年的農曆春節假期將迎來長達9天的連假，對於渴望出國放鬆的台灣旅客而言，這無疑是一次難得的長假契機。隨著政府普發萬元政策的推動，旅遊消費市場的熱度顯著升溫，而日本憑藉其獨特的四季風情與高品質的旅遊體驗，依舊穩坐國人海外旅遊首選寶座。看準這波強勁的赴日需求，易飛旅遊宣布再度與日本航空旗下的新世代航空品牌ZIPAIR合作，推出春節台北直飛東京的包機專案，特別鎖定2月14日西洋情人節與2月18日大年初二這兩個黃金檔期出發，讓旅客無須請假便能輕鬆展開一場兼具浪漫與闔家歡樂的日本之旅。



▲ZIPAIR 為日本航空集團於2019年創立的航空品牌，以嶄新機隊與高效服務在日本迅速累積口碑





ZIPAIR夢幻客機執飛，全機免費Wi-Fi與寬敞座位的舒適體驗

對於重視飛行品質的現代旅人來說，搭乘體驗往往決定了旅程的第一印象。ZIPAIR作為日本航空集團的一員，自成立以來便以創新的服務模式在航空界嶄露頭角。此次春節包機全面採用波音787夢幻客機執飛，這款機型不僅以穩定的飛行性能著稱，其座艙配置更是亮點所在。經濟艙的座椅間距寬達79公分，在同級航線中提供了極為寬敞的腿部伸展空間，讓長輩或親子旅客也能舒適安坐。此外，機上全航程提供免費Wi-Fi服務與座位充電插座，徹底解決了旅客在空中斷網的焦慮，無論是即時分享窗外美景或處理緊急事務都暢行無阻。每位旅客更享有30公斤託運行李與7公斤手提行李的額度，並附贈精緻的日式機上餐點，以全方位的貼心服務重新定義了包機旅遊的舒適標準。



▲本次春節包機採用787客機，配置18席近乎全躺平商務艙與272席舒適經濟艙





東京包機行程多元，從粉紅河津櫻到銀白雪景的極致視覺饗宴

春節期間造訪日本，最令人期待的莫過於季節限定的自然絕景。易飛旅遊此次精心規劃的行程，巧妙融合了冬末的雪景與初春的花海。旅客可以選擇前往輕井澤，在充滿歐洲風情的街道中感受銀白世界的靜謐，或是在滑雪場體驗飆速快感。與此同時，行程也涵蓋了早春最受矚目的河津櫻賞花活動，位於伊豆半島的河津櫻是日本本州最早盛開的櫻花品種，其濃豔的粉紅色花瓣在藍天映襯下顯得格外嬌嫩，搭配熱海梅園的紅白梅花與日本三大名園之一的偕樂園，交織出一幅層次豐富的春日畫卷。若選擇在2月14日情人節當天出發，旅客還能體驗東京經典的屋形船晚宴，在微光粼粼的河面上享用美食，與另一半共度最浪漫的夜晚。



▲搭乘易飛旅遊春節 ZIPAIR 包機，走訪日本著名早開櫻景點「河津櫻」，輕鬆迎接初春最亮眼的粉色花海





2026春節旅遊高CP值首選，自由行與團體遊滿足不同客群需求

在春節旺季期間，飛往東京的機票價格往往居高不下，光是含稅機票就可能逼近3萬元大關。然而易飛旅遊此次推出的ZIPAIR包機專案，卻以極具競爭力的價格打破了市場行情。自由行方案最低僅需26900元起，便能享有4天或5天的彈性行程，並提供多種東京市區飯店選擇，甚至包含富士溫泉輕旅行或滑雪一日體驗等套裝行程，即日起購買自由行商品，第二人還可現折2000元。對於偏好省心的旅客，團體行程同樣將價格控制在4萬元左右，無論是想要深度探索關東近郊，還是單純享受東京的購物樂趣，都能找到適合的方案。這不僅是價格上的優勢，更是易飛旅遊在整合國際航線資源與產品規劃實力的具體展現。

限量升等商務艙驚喜活動，打造尊榮的空中躺平體驗

為了回饋旅客的支持並增添旅程的驚喜感，易飛旅遊特別推出了驚喜升等活動。凡是購買本次ZIPAIR春節包機經濟艙的旅客，都有機會參與抽獎。易飛旅遊將在四個往返航班中，各抽出一名幸運兒免費升等至商務艙。ZIPAIR的商務艙配備了全平躺座椅，這在短程航線中是極為奢華的配置，讓幸運中獎的旅客能夠在雲端之上享受如臥室般的舒適睡眠。這項活動不僅增加了購票的樂趣，也讓這趟春節之旅充滿了未知的期待。鑑於春節機位不僅搶手且數量有限，建議有意前往東京度過九連休的民眾盡早規劃，把握這波難得的高品質包機機會。



▲搭乘易飛旅遊春節 ZIPAIR 包機飛東京，搭乘屋形船享用晚宴，在河面微光與城市夜景中度過放鬆的一晚





易飛旅遊 x ZIPAIR 2026春節台北–東京包機專案

活動時間：出發日期為 2026年2月14日（週六）與 2026年2月18日（週三）

活動內容： 自由行優惠：售價 $26,900 起，即日起購買自由行商品，第二人現折 $2,000 。

團體行優惠：團體4日行程售價壓在 4 萬元左右，早鳥預購第二人現折 $2,000 。

驚喜升等活動：購買經濟艙旅客，將於四個往返航班中各抽出一名幸運兒，免費升等至可平躺的商務艙，共計四名 。

官方網站：https://www.ezfly.com/mkt/zipair





接下來的行程亮點，將帶旅客從冬季景色走入早春花季，享受不同節奏的日本魅力

