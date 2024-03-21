日本賞櫻可以很簡單、很自由！日本線上訂房樂天旅遊公布「2024日本賞櫻推薦」，分享日本各地適合賞櫻的旅遊勝地。根據日本氣象株式會社於本月14日公布的2024年第8回櫻花開花與滿開預測，由於今年氣溫高於往年，全日本花期將提早展開。因此，樂天旅遊即日起至3月29日，推出超人氣精選飯店通通85折，最高可折抵15,000日圓（超過台幣三千元）。另外，除了樂天信用卡會員之外，樂天旅遊全新推出VISA信用卡優惠，VISA卡友也能同享訂房9折優惠。



推薦閱讀：普吉島玩5天2萬有找！燦星泰國普吉島「第二人現折一萬」推薦行程帶你玩，虎航直飛普吉島5月就出發。





日本氣象株式會社14日今年第8回櫻花的開花與滿開預測表示，由於今年氣溫高於往年，全日本各地花期都將可能提早，大多數的城市包含名古屋、東京、京都、大阪等都預計將在3月底開花、4月中上旬滿開；接著仙台、長野、青森及札幌等則也都將在4月陸續盛開。





規劃赴日賞櫻之旅，東京必為熱門賞櫻之都。堪稱東京的最佳賞櫻地點的目黑川，沿著綿延約4公里的河岸兩側約共有800棵櫻花樹，除了夢幻粉紅櫻花河畔景緻外，每年舉辦的「目黑川櫻花季」名聞遐邇，賞櫻旅客們能一邊欣賞美景、一邊享受購物與喝酒的樂趣。





而樂天旅遊推薦東京賞櫻下榻「澀谷 All Day Place 飯店」，以簡約的住宿，讓旅人在異鄉輕鬆自在，是個讓人會想一訪再訪的旅宿。並且「澀谷 All Day Place 飯店」靠近澀谷宮下公園購物中心，且設置「自動報到機」服務，隨時有專人在服務櫃檯及時協助旅客的需求，以最現代化、便捷的設備，讓旅客享受到最好的住宿體驗。





東京之外，青森縣的弘前公園亦是著名的賞櫻勝地，不僅園內殘存的天守閣與閣門是日本重要的文化財產，更是極富盛名的日本三大夜櫻觀賞地之一。園內以染井吉野櫻為中心，加上枝垂櫻、八重櫻等共約 2,600 棵的櫻花樹在此爭奇鬥艷，打造出撼動人心的櫻花絕景。





樂天旅遊推薦旅客可下榻在鄰近的「南田溫泉蘋果園飯店」，這家獨特的旅宿以蘋果為主題，讓旅客享受各式創意巧思的菜餚與美容浴服務，完美展現青森縣「蘋果之鄉」的魅力。結束賞櫻行程後，遊客不妨來這裡感受甜蜜美味蘋果的洗滌，體驗旅宿老闆希望帶給旅客的「幸福感」，「南田溫泉蘋果園飯店」將用酸甜的蘋果香來呵護旅客的身心靈。此外，飯店設施附有「弱鹼性美容泉」，溫和照顧肌膚，也深受許多女性旅客喜愛。



談到賞櫻名所，不可不提位於長野縣的「高遠城跡公園」，擁有「天下第一櫻」的美名，園內擁有超過1,500棵獨特的高遠小彼岸櫻花，亦獲選為「日本櫻名所100選」。園內的高遠小彼岸櫻花花瓣比吉野櫻稍小，綻放透著血色的花瓣，盛開時微露淺淺的粉色；此外，夕陽過後的櫻花園裡也是別有一番風味。高遠城跡公園的「櫻雲橋」當傍晚天色漸暗時，倒映在池面上的櫻花就猶如雲朵般綿延不絕，搭配上燈光照射在櫻花雲海上，如同浮現出一片夢幻世界。樂天旅遊推薦到縣內的輕井澤一遊，可以租個腳踏車漫遊，感受輕井澤的春日愜意，或是在OUTLET盡情購物，並下榻人氣旅館「舊輕井澤 Le Grand 飯店」。作為輕井澤附近區域的舊輕井澤 Le Grand 飯店，擁有能夠觀賞璀璨星光的露天浴池，享受輕鬆愉快的大自然時光，亦或是富麗堂皇的勃根地酒吧，讓旅客自在地品嘗葡萄酒與雞尾酒，享受極致放鬆的春日微醺夜晚。

樂天旅遊日本賞櫻精選飯店85折優惠

活動期間：即日起至3月29日上午8:59止（台灣時間）

飯店折扣方案：樂天旅遊平台超人氣精選飯店，通通85折優惠，最高可折抵15,000日圓（相當於台幣三千餘元）。

入住期限：即日起至2024年7月31日退房止。

活動官網：https://walkr.tw/BV2rQJ8W



樂天旅遊VISA信用卡優惠活動

活動期間：即日起至12月2日晚上9:59分止（台灣時間）。

活動對象：凡持有VISA信用卡之卡友。

折扣方案：享有9折優惠，無使用上限次數。

入住期限：即日起至2025年12月31日止。

活動官網：https://walkr.tw/qB1eBFss



樂天旅遊日本賞櫻攻略

活動官網：https://walkr.tw/w6qPXmnE