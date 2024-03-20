飛泰國玩普吉島，一人不用2萬！泰國旅行是許多人說走就走，想飛就買機票馬上飛的旅行首選，其中泰國普吉島更是度假玩樂的熱點之一。看準夏季旅遊話題，燦星旅遊再度攜手台灣虎航，除了增加「普吉島直飛航班」之外，燦星更推出多個「普吉島推薦行程」，最低一人不用兩萬、還有指定行程「第二人現折一萬」優惠，最快五月就帶你飛。
看準近年東南亞旅遊熱潮，燦星旅遊與台灣虎航合作開通了「台北－普吉島」的航線，並且在從2024年5月21日起至2025年5月20日止，針對「直飛普吉島」航班，由一週2班增加為一週3班，每週二、四、六都能出發，也讓人期待如果泰國政府延長「泰國免簽」政策，那飛泰國玩就更方便、更划算。
除了普吉島航班增加之外，燦星也搶先推薦多個「泰國普吉島」行程推薦，根據普吉島特色鎖定「跳島、安達曼達水上樂園、夢幻嘉年華樂園」等行程玩法，讓人感受到島嶼風情以及精彩的泰國美食、夜生活文化。設計5日遊行程、自由行行程等多種選擇，現在買最快5/21就出發。
其中，跟團行程特別推薦「普吉泰經典」5天行程，住悅榕集團雙五星度假村，每人29,900元起，以及「華儷普吉」5天/6天行程，主打豪華遊艇出海2次、悅榕庄Villa，以上兩個行程在3/31前早鳥還享「第二人現折一萬元」超狂優惠。如果喜歡自由行，則推薦「就愛普吉」普吉悅槤酒店自由行5天，每人只要19,900元起，玩泰國超省，直接買起來準備飛。
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