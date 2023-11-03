日本自由行、樂園、交通票券優惠全部開搶！隨著日本邊境全面解放，各地觀光地區都紛紛湧進人潮，在2023年11月3日～11月6日於南港展覽館盛大開展的「2023 ITF台北國際旅展」當中，各家旅行業者紛紛推出日本超值商品，一口氣祭出許多超殺優惠與抽獎，不論是泡湯、賞雪、聖誕節慶的團體旅遊行程，甚至是自由行行程、熱門交通票券等一應俱全，本文精選13間人氣旅行社的日本旅遊優惠，哈日族別錯過這4天能撿便宜的大好機會。



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Klook：快來抽東京商務艙來回機票

11/3～11/6旅展期間一連4天的整點時段，可天天來Klook攤位瘋搶好禮，包含日本環球影城門票買一送一、LINE Pay 1,500元折價券等大獎，讓大家優惠入袋、開心出遊！此外，日本新幹線輸入優惠碼「JRPTP90」可享9折、日光周遊券輸入限量優惠碼「NIKKO85」享85折，買日本指定商品如JR Pass、日本新幹線車票等，滿3,000元還送日本5日SIM卡，計畫去日本的旅客即可趁機享優惠。旅展現場特別設置Klook刮刮樂機台，只要出示Klook App會員畫面，每人即可參加乙次且人人都有獎，獎品包含Klook旅遊金、大人小孩都愛的星巴克、哈根達斯和麥當勞優惠券，最實用的人氣飯店、租車、機場接送優惠券等，最大獎還有東京商務艙來回機票，讓你舒舒服服飛日本。



易飛網：第二人享最高5,000元優惠

易飛網「北海道破冰船5日」帶你體驗季節限定破冰船及阿寒湖冰上嘉年華、入住三晚溫泉飯店；「東京雙樂園螃蟹溫泉五日」暢玩迪士尼樂園、雪樂園戲雪、入住一晚溫泉飯店，加碼贈送螃蟹吃到飽；「東北藏王樹冰5日」搭乘360度移動平台高空纜車賞藏王樹冰、漫步江戶時代大街大內宿；「關西四都戲雪 6 日」暢玩六甲山雪樂園、日本環球影城及水族館、散策千年名湯有馬溫泉舊街，前述日本行程最低32,900元起，第二人享最高5,000元優惠。針對機加酒自由行，易飛網也嚴選「沖繩機加酒4日」兩人同行折後每人6,999元起；「易起賀歲佐賀機加酒4日」寒假過年出發，送租車或SUN Q PASS3日券及WiFi機。



湯桂禎國際旅行社／星野集團：青森屋、奧入瀨溪流飯店8折優惠

日本頂級飯店集團「星野集團」，旗下擁有多家頂級溫泉渡假村、優質飯店，足跡遍及日本各地，為了迎接盛大開展的「2023 ITF台北國際旅展」，只要透過湯桂禎國際旅行社訂房，入住2晚「青森屋」、「奧入瀨溪流飯店」即享8折優惠，「磐梯山溫泉飯店」入住2晚也能享有滑雪器具半價租借優惠。





燦星旅遊：現場報名四國之旅最多省1萬

高知縣本次也現身燦星旅遊攤位推廣，優惠內容包括四國高知絕景「黑潮鐵道、雲邊寺纜車、天空之鏡4日」旅展價最低17,900元起；若想加碼吃美食，還可以考慮23,900元起的「四萬十川屋形船、鰹魚炙燒體驗4日」行程，現場報名四國行程還可享3,000元至10,000元不等優惠，喜愛探訪秘境的朋友們，不妨把握4天期間好好規劃一場日本秘境之旅。而暌違多年即將於12月10日再度直航的秋田縣，燦星旅遊同樣也有精彩商品可以參考，其中最優惠的就是「橫手雪屋體驗、秋田內陸鐵道4日」，每人最低23,900元就能出發。





可樂旅遊：環球影城門票買一送一

本次ITF台北國際旅展，可樂旅遊在旅展現場除精選高人氣樂園、展館、鐵道巴士、周遊券及網卡等優惠促銷外，還將舉辦熱門票券買一送一優惠碼抽抽樂活動，活動精選如：超高人氣日本環球影城門票、SUNQ Pass、關西周遊卡2日、關西享樂周遊卡、東京成田利木津巴士券等，多達15種品項、上千組數，邀消費者來展攤試手氣、抽折扣。另外，為回饋旅客，即日起至2023年11月30日前，凡報名日本線「蘋安賀歲新年系列團體」，並繳訂完成，除了可立即享有當團團費優惠折扣最高3,000元，系列行程更將於團體返國當日，在台灣機場致贈旅客象徵平平安安的日本進口蜜蘋果1箱（6顆裝）。



雄獅旅遊：自由行萬元有找

冬季滑雪行程正夯，雄獅旅遊將隨團安排台灣滑雪指導員中文教學，推薦「雫石滑雪5日遊」，出飯店後就是雪場，還能享受露天溫泉消除疲勞；「北海道留壽都滑雪5日」安排北海道規模最大的留壽都雪場，可邊滑雪邊眺望羊蹄山及洞爺湖美景，12月18日出發限定，加碼再送松葉蟹腳吃到飽。喜歡自由行的旅客，可以參考「東京計畫旅遊票5日」限量買一送一，每人最低價7,500元起；票券則有「JR關西廣域地區鐵路周遊5日券」最低價2,587元起，再送岡山樂享周遊券；「JR關西＆廣島地區鐵路周遊5日券」最低價3,665元，並贈送廣島樂享周遊券；買「京都．大阪觀光二日乘車券」則送京都塔、大阪水上巴士、琵琶湖遊船三項體驗，最低價287元起；另有網卡買一送一、國外上網75折等優惠通通等你來搶。





東南旅遊：日本指定票券買一送一

鬼滅迷先衝九州！東南旅遊本次祭出的「九州限時限量」方案，將走訪能量景點高千穗峽以及晨霧和出泉之鄉湯布院，更特別安排鬼滅迷朝聖地寶滿宮竈門神社，旅展一口價28,900元起；此外旅展現場還有限定販售日本指定票券買一送一，購買「JR PASS關西廣域鐵路周遊券」將會再加贈岡山樂享周遊券，還有其他熱門票券好康加碼送不完。

▲圖片來源／photoAC



五福旅遊：旅展限定最高第2人減2,000元

五福旅遊在本次「2023 ITF台北國際旅展」現場推出多款自由行商品，旅展限定最高第2人減2,000元，報名指定行程加碼送網卡，日本線的商品包含日本東京、大阪、名古屋、札幌、沖繩、佐賀、九州等熱門城市，東京自由行16,880元起、大阪自由行18,900元起、名古屋自由行16,400元起、沖繩自由行16,300元起、機票飯店一次搞定，讓你帶著一卡皮箱說走就走。





大興旅行社：入住新宿京王飯店送成田機場接送巴士

看準不少人出國時都會對自己或家人好一點、不吝嗇安排高級住宿的特性，大興旅行社特別針對「北海道雙溫泉長腳蟹吃到飽、東京五星自由行、三都京阪神關西秘境戲雪體驗、九州湯布院豪斯登堡精彩樂遊」等熱門行程，搭配頂級住宿與限量優惠，像是「東京五星自由行」會讓旅客搭乘星宇航空前往東京，並入住五星級「新宿京王飯店」，再贈送成田機場至飯店間單程接送巴士；一年一度的「白川鄉合掌村點燈」，也會讓民眾下榻白川鄉旅館溫泉民宿，並安排專車前往會場，以最放鬆的狀態步行登上展望台眺望合掌村點燈。





喜鴻旅行社：九州旅遊最低23,800起

從賞楓之旅、冬季賞雪、美食饗宴、溫泉名湯到大人小孩都喜歡的日本主題樂園，喜鴻旅行社在本次的ITF台北國際旅展都將祭出豐富的優惠，讓民眾從秋冬到2024春季、從北陸一路玩到東京名古屋，還有關西九州眾多精選行程，最低只要23,800起，早鳥優惠折上再折！更有多家銀行刷卡禮要送給大家，讓你絕對滿載而歸。





名生旅行社：全館報名第2人減3,000元

長年主攻日本旅行的名生旅行社，本次旅展中祭出「全館報名第2人減3,000元、再送行動電源」的超好康優惠，現場加好友還會送名生專屬口罩，各項日本行程現場也會有不定時的驚喜下殺優惠活動，像是「初雪北海道3大溫泉5日遊」最低36,900元起、「沖繩好好逛～輕鬆遊四日」最低18,900元起，期待民眾到場一起共襄盛舉、大力撿便宜。





大榮旅遊：沖繩自由行最低10,500起

針對此次的ITF台北國際旅展，大榮假期大手筆下殺「沖繩自由行 虎航4日遊」最低10,500起，而冬天最熱門的行程「東北樹冰雪境華航5日遊」最低54,900元起、「北陸點燈限定團華航6日」最低 59,900起，讓哈日族能在冬季順利造訪各大知名的點燈名景。





旅遊家旅行社：25,900元起便宜玩京都

自從去年解封以後，愛跑京都與北海道的人比以往更多，旅遊家旅行社特別打造了「雪夢幻北海道 溫泉美食6日」的方案，旅途中還能看到洞爺湖彩燈隧道、猴子泡湯、函館百萬夜景等經典絕景，最低39,900元起就能出發；「超印浪漫京阪漫步 燒肉吃到飽5日」則可以體驗京都日式和服，並來趟平等院、清水寺、金閣寺等世界遺產巡禮，只要25,900元起就可以便宜玩京都。





山富旅遊：歌詩達莎倫娜郵輪21,900元起玩沖繩

重達11.45萬噸的「歌詩達莎倫娜郵輪」，是唯一從高雄港出航的史上最大郵輪，將於2024年3月16日、20日、24日共3航次前往日本沖繩、石垣、宮古島，莎倫娜號上的設施、餐食、表演、活動配合日本的岸上觀光，雙人內艙房型每人只需21,900元起，是家庭旅遊、員工旅遊等安排上的舒適首選。

▲圖片來源／photoAC







2023ITF台北國際旅展

活動期間：2023年11月3日～11月6日

活動地點：南港展覽館一館（台北市南港區經貿二路1號）