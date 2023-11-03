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日本環球影城買一送一！易遊網線上旅展「啾想去旅行」優惠清單，10元肯德基蛋撻、最高3000元折扣碼手刀搶。

2023-11-03 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：易遊網 人氣：836
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編輯 張人尹

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線上旅展搶買一送一！易遊網表示本次線上旅展「啾想去旅行」自即日起至11/7起快閃開賣，優惠比ITF台北國際旅展更划算、更欠買，每天中午12點有限量「10元商品、買一送一」快閃開搶，同時還有多個專屬折扣碼，總共最高可折3000元，不論國旅、出國度假通通都能搶。

推薦閱讀：泰國免簽！泰國開放「台灣入境免簽證停留30天」不用排隊辦泰簽，再加碼ITF優惠「泰國機票1300元起」台北國際旅展優惠。
易遊網「啾想去旅行」線上旅展 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
易遊網線上旅展 環球影城門票買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

易遊網看準旅遊話題，即日起推出「啾想去旅行」線上旅展優惠，不用衝旅展現場，用電腦、手機就能線上開搶。本次線上旅展優惠戰場，包含「機票優惠、住宿優惠、行程優惠」三大類別，以及「10元商品、買送一」限量加碼，再加上「下單抽獎」有機會抽中機票、萬元機票金、五星飯店住宿券，以及超夯插畫角色「啾啾妹聯名週邊」等限定好禮。
易遊網 線上旅展 優惠攻略 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
易遊網 線上旅展 行程優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

其中「機票優惠」部分，主推各大航空公司最高85折起，下單再抽聯合航空美國不限航點機票。「住宿優惠」則有超過150間日本飯店，最低下殺5折，還有APP折扣碼「pretty500」滿5千折500元。在「行程優惠」一大亮點，則是易遊網星宇日本團8大航點，在旅展期間每人直接降價2-3千。國旅的部分亦有台鐵「環島之星夢想號」列車套票買三送三優惠，規劃自由行超方便。
易遊網線上旅展 機票優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
易遊網線上旅展 住宿優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



在易遊網線上旅展期間，平日中午12點再加碼「限量搶活動」，限量推出10元商品「肯德基蛋塔、日本韓國虛擬網卡5天5GB」通通只要10元，同時推出買一送一優惠，超夯「日本環球影城門票、屏東海生館門票、野柳海洋世界門票」通通買一送一，讓人準時搶起來。
易遊網線上旅展 10元優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
易遊網線上旅展買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



 

易遊網「啾想去旅行」線上旅展

活動期間：即日起止2023/11/07
活動網址：https://walkr.tw/sIaTcC7n

 

 

 

 

 

 

 

 

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