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泰國免簽！泰國開放「台灣入境免簽證停留30天」不用排隊辦泰簽，再加碼ITF優惠「泰國機票1300元起」台北國際旅展優惠。

2023-10-31 文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹 人氣：487
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編輯 張人尹

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泰國免簽開放了！10/31今天泰國宣布台灣遊客在11/10起可以「免簽證」玩泰國，最多停留30天，消息一出讓許多計畫要去泰國玩、還沒計畫要去泰國的遊客，通通眼睛為之一亮，終於等到泰國開放免簽，同時，泰國觀光局台北辦事處也預告，在11/3登場的ITF台北國際旅展也將推出下殺優惠，機票最低1300元起就能飛。

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2023泰國免簽 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
2023泰國免簽證 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

繼9月開放中國、哈薩克遊客免簽證之後，今日(10/31)泰國政府再宣布，開放2023/11/10至2024/05/10期間，持「台灣、印度」護照的遊客可以免簽證入境停留30天，詳細辦法泰國官方將在近期公告。泰國官方期待今年能達到2800萬遊客造訪，這次開放台灣遊客也能免簽入境，讓台灣人不用再排隊辦簽證，現在就開始規劃年底、寒假、春遊飛泰國玩。
2023泰國旅遊 免泰簽 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

除此之外，針對年度大事的ITF台北國際旅展11/3-11/6展間，泰國觀光局攤位集結6間旅行社，推出全新泰國旅遊行程，其中包含「東南旅行社」現場下單現折1000元、第二人最高優惠6000元，「雄獅旅行社」現場報名送小費，「亞洲航空」現場下單即可享有1300元起優惠，衝旅展現場搶最優惠。
2023泰國旅遊優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

同時，泰國觀光局再加碼，在旅展攤位消費買泰國行程，就送泰國電話卡一張，每天限量150張。展場再提供QRcode免費掃，可以獲得一人一張8G電話卡及更多優惠，以及推出現場抽獎活動，最大獎包含「泰國來回機票、住宿券」等，趁機飛泰國玩一波。
台北國際旅展優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

泰國免簽資訊

活動期間：2023/11/10-2024/05/10
活動辦法：持台灣護照可免簽證停留泰國30天，詳細辦法泰國政府官方將於近期公告。
 

泰國觀光局 ITF台北國際旅展

展場期間：2023/11/03-11/06
活動地點：南港展覽館1館（台北市南港區經貿二路1號）

 

 

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泰國 ITF台北國際旅展 台北國際旅展 觀光局 more
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