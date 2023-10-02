肯德基炸雞55折！肯德基5天限定「雙十連假桶」55折炸雞吃起來，超夯「爆漿榴槤球買6送2」、彩虹炸雞桶「肯愛分饗桶」速食優惠攻略。

肯德基炸雞55折吃起來！才剛過完中秋連假，緊接著又有雙十連假讓人大吃一波，肯德基特別推出期間限定「雙十連假桶」，快閃5天、優惠55折，同時推出加購優惠「爆漿榴槤球買6送2」，以及10月限定的彩虹炸雞桶「肯愛分饗桶」，讓人天天都有理由吃炸雞。



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針對10/10雙十國慶，肯德基特別在10/6-10/10快閃5天推出「雙十連假桶」，輸入優惠碼40495即可享優惠，只要399元就能吃到6塊經典人氣「咔啦脆雞」、6顆「原味蛋撻」，以及一瓶百事可樂，換算下來相當於55折。同時還能再享「爆漿榴槤球」買6顆、送2顆的加購優惠，讓速食控聚餐吃超嗨。







除此之外，肯德基也響應10月LGBT遊行和多元的愛，10/6-10/31特別推出限定版「肯愛桶」6色彩虹炸雞桶，只要買六塊雞以下多人餐，不論內用或外帶通通都能擁有。在10/3-10/31期間加碼推出「肯愛分饗桶」限定套餐，399元享有「咔啦脆雞*5、原味蛋撻*2、雙色轉轉QQ球、四塊上校雞塊、紅茶」，打卡還有機會獲得還有機會獲得全台限量「KFC肯愛小雞包」，讓速食控揪團吃起來。





肯德基 10月推薦優惠

肯愛分饗桶

供應期間：

售價：399元

套餐內容：咔啦脆雞*5＋原味蛋撻*2＋QQ球*1+上校雞塊*4+紅茶(小)*2



雙十連假桶

供應期間：

售價：399元

套餐內容：咔啦脆雞*6+原味蛋撻*6+百事可樂(瓶)*1

注意事項：外送不適用



爆漿榴槤球優惠

活動內容：爆漿榴槤球買6顆 送2顆＝8顆

售價：179元



詳細活動規範及供應情形，依 肯德基 官方公告為準。