南港漢堡排再加一！米塔集團新品牌「大河牧場 漢堡排專売」開幕限定買一送二，8種醬汁「頂級手作漢堡排」南港人吃爆。

近期在IG上掀起一波「日系漢堡排」打卡話題，扎實的手打漢堡肉，搭配靈魂醬汁，吸引許多肉肉控排隊也要吃。這次米塔集團打造全新品牌「大河牧場 漢堡排專売」，主打Ｑ彈手打漢堡排定食，即日在南港環球購物中心試營運，10/2正式開幕，推出5天「買二送一」限定優惠，南港人手刀吃起來。



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米塔集團旗下品牌囊括義式料理、屋台料理、日式鍋物、日式料理、休閒茶館、咖啡餐館、手感烘焙、黑糖飲品、川式料理等，總共18品牌，這次在南港全新打造「大河牧場 漢堡排專売」，主打使用頂級牛肉，以粗、細絞肉按比例調配，並且使用手工拍打製成，打造Q彈口感、並且鎖住肉汁，挑戰漢堡排控的新歡。





特別的是，「大河牧場 漢堡排專売」更特別設計8種獨特醬汁搭配漢堡排，讓人怎麼吃都不膩。其中主推微辣鮮味的「明太子頂級手作漢堡排定食」、經典鹹香的「日式照燒頂級手作漢堡排定食」，此外還有泰式、義式等多國特色風味。在配菜上還有「日式炸肉餅、鮮蔬串燒組合」，打造濃濃日系風情。





配合全新品牌、新門市開幕，「大河牧場 漢堡排專売」在開幕首五日10/2-10/6期間，特別祭出「買一送二」優惠，只要買428元以上「頂級手作漢堡排定食系列」，就送甜點「盆栽奶酪」及飲品「蜂蜜檸檬」每日限量100組，南港人先衝朝聖。





大河牧場 漢堡排專売

開幕日期：2023/10/02開幕，即日起試營運。

地址：台北市南港區忠孝東路7段371號B1 (南港環球購物中心)

電話：(02) 2653-2238





大河牧場 漢堡排專売 開幕優惠

活動期間：10/2(一)~10/6(五)

活動內容：消費428元以上「頂級手作漢堡排定食系列」指定餐點，就送甜點「盆栽奶酪」及飲品「蜂蜜檸檬」，每日限量100組。



活動期間：9/28起

活動內容：於Google Maps評論或Facebook粉絲專頁按讚，點任一定食，贈可爾必思乙杯 (價值$98)。





詳細活動規範及供應情形，依 大河牧場 漢堡排專売 官方公告為準。