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鍋煮奶茶買一送一！奎克咖啡新品牌「麟鄰茶寓」開幕限定買一送一，強勢聯手「La Fruta 朗芙法式甜點」生乳捲+奶茶打造夢幻下午茶。

2023-09-28 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：麟鄰茗茶 人氣：616
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編輯 張人尹

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鍋煮奶茶買一送一，開喝！黑浮集團旗下咖啡廳「黑浮咖啡、奎克咖啡」主打質感咖啡、網美系甜點，更有部分門市採不限時、提供插座，是許多人的姐妹約會下午茶首選。這次集團再推全新品牌「麟鄰茶寓」插旗台中LaLaport北館，主打質感台灣茶、鍋煮奶茶，更在中秋節推出三天「買一送一」優惠活動，讓奶茶控揪團喝下午茶。

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麟鄰茶寓 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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黑浮集團旗下「奎克咖啡」、以及新品牌「麟鄰茶寓」聯手進駐台中LaLaport北館，以「Café & Tea House」為概念，結合中西方的茶飲享受。其中，「麟鄰茶寓」以單品咖啡的方式，嚴選多支不同品種、產地及烘焙方式的茶品，打造專屬茶單，主推茶品包含「高冷烏龍茶、台灣龍井茶、茶王鐵觀音」等，冷泡熱泡通通一次滿足。
麟鄰茶寓 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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針對奶茶控，「麟鄰茶寓」也提供多款療癒溫潤奶茶選擇，首推「茶王鍋煮奶茶」以蜜香豐潤的鐵觀音茶湯，搭配濃醇鮮乳，奶茶控一定要喝過。此外，甜點的部分則聯手「La Fruta 朗芙法式甜點」，提供「醇韻龍井生乳捲、上品紅茶生乳捲、文山包種茶生乳捲」，結合茶與甜點，打造下午茶新歡。
麟鄰茶寓 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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配合中秋連假，「麟鄰茶寓」在9/29-10/1連續三天推出「買一送一」優惠，只要在「黑浮國際餐飲APP」領取優惠票券，就可享有「麟鄰茗茶、茶韻奶茶全系列買一送一」，不管是喝單品茶、還是喝醇厚的奶茶，通通都能一次滿足。
麟鄰茶寓 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

麟鄰茶寓

地址：台中市東區進德路600號 北館 4F
電話：04-22120911
 

麟鄰茶寓 中秋優惠

活動期間：2023/9/29-2023/10/1
活動內容：活動期間至麟鄰茶寓門市，即享「麟鄰茗茶&茶韻奶茶全系列買一送一」。（需於黑浮國際餐飲APP領取優惠券）

詳細活動規範及供應情形，依 麟鄰茶寓 官方公告為準。

 

 

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