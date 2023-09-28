路易莎7折開喝！升級版路易莎「超越精品咖啡」新門市、新咖啡7折起，咖啡控的下午茶「超越精品咖啡」買熱咖啡、送冰咖啡。

路易莎咖啡再升級！連鎖咖啡「路易莎」是許多咖啡控的口袋名單，無論是經典平價咖啡、還是有深度的精品咖啡，通通一次滿足。為了讓咖啡控更懂怎麼喝、怎麼享受精品咖啡，路易莎全新打造「超越精品咖啡」升級版門市，不只新門市、還有新的精品咖啡、新的質感紙杯與LOGO、新的咖啡優惠，通通要先筆記。



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為了讓人更享受路易莎精品咖啡，這次特別推出全新「BEYOND SPECIALTY超越精品咖啡」系列，提供多種咖啡豆選擇，強調使用厭氧處理法，讓咖啡喝起來不苦澀、反而帶有酸甜清爽的果香味。特別的是，本次「超越精品咖啡」系列在門市中只要點購熱飲，會同步附上一小杯同款冰咖啡，讓咖啡控更能體驗到醇厚的水果風味。







路易莎表示，本次「超越精品咖啡」系列，即日起在各門市提供2款咖啡豆選擇，會依照進貨量、每間店提供同的咖啡豆。此外，更特別打造升級版「超越精品咖啡門市」，一次提供6款超越精品咖啡選擇，並且引進「iDrip冠軍擬手沖智慧咖啡機」，以參數設定水溫、流速、注水次數、悶煮時間，打造最完美的沖煮比例。





路易莎 超越精品咖啡優惠

針對「超越精品咖啡」系列全新升級，路易莎自即日起將黑卡會員的「尋豆師手沖優惠活動」，升級成超越精品咖啡，相當於使用7折優惠，就能喝到最新、最奢華的路易莎「超越精品咖啡」，最低每杯95元開喝。此外，針對10/1國際咖啡日，路易莎同步在10/1-10/3，每天11點前推出咖啡飲品75折優惠活動(不含手沖、特調及超越精品咖啡)，讓咖啡控朝聖喝起來。

活動期間：2023/10/01-12/31

活動內容：「衣索比亞 古吉 安娜索拉 草莓水洗 G1」及「衣索比亞 古吉 艾德處理廠 酒香日曬 G1」，黑卡優惠價$95元/杯(定價$135元/杯)，咖啡豆半磅也有75折黑卡優惠價$345元/包(定價$460元/包)。



路易莎 國際咖啡日優惠

活動期間：2023/10/01-10/3，每天11點前

活動內容：咖啡飲品75折優惠活動(不含手沖、特調及超越精品咖啡)。



詳細活動規範及供應情形，依 路易莎 官方公告為準。