為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 路易莎7折開喝！升級版路易莎「超越精品咖啡」新門市、新咖啡7折起，咖啡…

路易莎7折開喝！升級版路易莎「超越精品咖啡」新門市、新咖啡7折起，咖啡控的下午茶「超越精品咖啡」買熱咖啡、送冰咖啡。

2023-09-28 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：480
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

路易莎咖啡再升級！連鎖咖啡「路易莎」是許多咖啡控的口袋名單，無論是經典平價咖啡、還是有深度的精品咖啡，通通一次滿足。為了讓咖啡控更懂怎麼喝、怎麼享受精品咖啡，路易莎全新打造「超越精品咖啡」升級版門市，不只新門市、還有新的精品咖啡、新的質感紙杯與LOGO、新的咖啡優惠，通通要先筆記。

推薦閱讀：復古老宅下午茶！文青都在拍「7間大橋頭站咖啡廳」口袋清單，大稻埕老宅「小尾咖啡」、延三渡假風咖啡「Kobee」通通收藏。
路易莎 超越精品咖啡 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
路易莎 超越精品咖啡 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

為了讓人更享受路易莎精品咖啡，這次特別推出全新「BEYOND SPECIALTY超越精品咖啡」系列，提供多種咖啡豆選擇，強調使用厭氧處理法，讓咖啡喝起來不苦澀、反而帶有酸甜清爽的果香味。特別的是，本次「超越精品咖啡」系列在門市中只要點購熱飲，會同步附上一小杯同款冰咖啡，讓咖啡控更能體驗到醇厚的水果風味。
路易莎 超越精品咖啡 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
路易莎 超越精品咖啡 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

路易莎表示，本次「超越精品咖啡」系列，即日起在各門市提供2款咖啡豆選擇，會依照進貨量、每間店提供同的咖啡豆。此外，更特別打造升級版「超越精品咖啡門市」，一次提供6款超越精品咖啡選擇，並且引進「iDrip冠軍擬手沖智慧咖啡機」，以參數設定水溫、流速、注水次數、悶煮時間，打造最完美的沖煮比例。
路易莎 超越精品咖啡 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
路易莎 超越精品咖啡 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



針對「超越精品咖啡」系列全新升級，路易莎自即日起將黑卡會員的「尋豆師手沖優惠活動」，升級成超越精品咖啡，相當於使用7折優惠，就能喝到最新、最奢華的路易莎「超越精品咖啡」，最低每杯95元開喝。此外，針對10/1國際咖啡日，路易莎同步在10/1-10/3，每天11點前推出咖啡飲品75折優惠活動(不含手沖、特調及超越精品咖啡)，讓咖啡控朝聖喝起來。
路易莎 超越精品咖啡 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
路易莎 超越精品咖啡 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

路易莎 超越精品咖啡優惠

活動期間：2023/10/01-12/31
活動內容：「衣索比亞 古吉 安娜索拉 草莓水洗 G1」及「衣索比亞 古吉 艾德處理廠 酒香日曬 G1」，黑卡優惠價$95元/杯(定價$135元/杯)，咖啡豆半磅也有75折黑卡優惠價$345元/包(定價$460元/包)。
 

路易莎 國際咖啡日優惠

活動期間：2023/10/01-10/3，每天11點前
活動內容：咖啡飲品75折優惠活動(不含手沖、特調及超越精品咖啡)。

詳細活動規範及供應情形，依 路易莎 官方公告為準。

 

 

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#路易莎
morechevron_right
文章關鍵字
路易莎 咖啡 精品 升級 more
延伸閱讀

卡娜赫拉的壽司扭蛋！藏壽司「卡娜赫拉的小動物」13款扭蛋搶先看，超萌「粉紅兔兔玉子燒、P助茶碗蒸」立體吊飾拼手氣。

 編輯 張人尹
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 張人尹

編輯 張人尹
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 張人尹最新文章

morechevron_right

COUPON

衝日本超划算! 0點換~日本東京銀座 樂天免稅店優惠券

全新開幕！博多運河城最大級體育用品中心「Alpen FUKUOKA」優惠券

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up