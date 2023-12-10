為了搶攻耶誕商機，道地美墨餐廳Chili’s特別推出「歡聚首選Chili’s 天天Chill歡喜」歲末限定餐點，以炸至金黃酥脆的整隻軟殼蟹搭配軟嫩菲力牛排而成的海陸饗宴法士達為首波主打，並且希望讓高cp值的千元價格讓老饕們爽吃整隻軟殼蟹及菲力牛排，就是要讓搶攻耶誕大餐清單。



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Chili’s推出「歡聚首選Chili’s 天天Chill歡喜」歲末限定餐點，擷取自四大經典概念而生的七款歲末節慶限定餐點及兩款歡聚套餐，以海陸雙重饗宴為主打亮點，「軟殼Share菲力法士達」精選肉質細嫩鮮美的整隻軟殼蟹經高溫炸至金黃酥脆後搭配牛肉中最軟嫩部位的菲力牛排滋滋作響上桌，飽滿肉肉底下鋪墊青椒、洋蔥及多款佐醬，將整隻軟殼蟹及牛排包覆於墨西哥餅皮後大口咬下，酥脆多汁蟹肉風味溢於口中，牛排與海鮮滋味相輔相成於嘴中交織出令人驚豔的美味。





此外，「歡樂雙拼」將獨家煙燻低溫慢烤豬肋排佐以墨西哥辣奶醬，搭配酥炸至金黃酥脆的酥炸豬肋排佐卡羅萊納芥末醬，炸烤滋味一次享受。「辣麼讚牛肉醬脆片」以Chili’s經典酥脆墨西哥玉米片鋪底後淋上德州辣味牛肉醬、白巧達起司醬及培根、墨西哥辣椒等佐料，吃下爽脆玉米片同時感受濃郁牛肉香氣撲鼻而來，微辣涮嘴滋味令人一口接一口。





同時，Chili’s看中餐飲市場針對歲末派對聚餐需求逐步上升，推出「大份量歡樂派對餐」，將三色拼盤、蜂蜜燻辣雞柳條、墨西哥手撕豬肉迷你堡等多款店內超人氣選項加大三至四倍份量，肉肉山丘讓聚餐時刻不愁美味餐點外，更推出外帶/外送大份量歡樂派對餐滿NT$2,499即贈超嗨派對抽薯條桌遊一個。





並且，為歡慶聖誕佳節到來，凡於12/15至12/26活動期間至Chili’s內用並點購歲末限定套餐，即可抽聖誕倒數月曆一次，有機會獲得派對甜點桌遊套組、邪惡甜點迷你黑火山巧克力蛋糕，最大獎將能免費開吃Chill歡喜輕鬆點套餐，年末歡聚時刻最佳慶祝方式揪來Chili’s吃爆美食，讓每一刻都Chill歡喜。





Chill歡喜輕鬆點套餐（原價NT$2,250，歡聚價NT$1,999）

套餐內容物：

開胃菜：辣麼讚牛肉醬脆片/ 烤嫩雞什蔬溫沙拉 二選一

主餐A：莎莎醬酪梨牛肉堡/ 聖塔菲雞肉卡薩帝亞 二選一

主餐B：歡樂雙拼 / 軟殼Share菲力法士達 二選一

甜點/飲品：經典草莓奶酥蛋糕 / 瑪格麗特三重奏 二選一



Chill狂歡放縱點套餐（原價NT$4,075，歡聚價NT$3,499）

套餐內容物：

開胃菜：辣麼讚牛肉醬脆片

沙拉：烤嫩雞什蔬溫沙拉

主餐A：莎莎醬酪梨牛肉堡 / 聖塔菲雞肉卡薩帝亞 二選一

主餐B：歡樂雙拼&軟殼Share菲力法士達

甜點/飲品：經典草莓奶酥蛋糕 / 瑪格麗特三重奏 任選二



派對Chill兵超嗨桌遊限定

活動時間：12/18-1/31

活動辦法：活動期間外帶/外送Chili’s派對餐消費滿NT$2,499即可獲得期間限定派對薯條桌遊一個。

