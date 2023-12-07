獨家限定吃起來了才爽！人氣港點品牌「點點心」推出6款信義形象店獨家餐點，有霸氣全蟹的港式伊麵、精緻可愛的荔枝起士蝦球、夢幻系莓果雞蛋仔，以及3款聖誕微醺調酒，要讓台北信義區耶誕美食多一個選擇，同時4人同行再加贈「線上刮刮卡」乙張，最高拿12%OFF招待券。



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點點心表示，這一次為了搶攻信義區耶誕大餐商機，特別在耶誕期間也推出限定甜品「濃莓小姐雞蛋仔」，酸甜滋味加上Häagen-Dazs哈根達斯冰淇淋、棉花糖、草莓pocky棒，將冬日裡美好的事物一次聚集，要讓港點甜點控有新的選擇。





另外還有港味十足的「避風塘香蟹蒸拌麵」，使用正宗港式伊麵，霸氣的整隻蟹殼搭配品牌拿手的蟹蝦內餡，拌上蒜香辣酥口感，令人吮指無窮。還有精緻的創意小食「貴妃荔芝蝦球」，超擬真的荔枝外型，一口咬下，蝦球與牽絲芝心巧妙融合，帶有淡淡的荔枝香氣，迸出驚奇的全新滋味。







除了新品美食之外，還有3款聖誕限定調酒：「聖誕老人的紅棉襖」以蘋果威士忌作為基底，加入鹹焦糖與炭燒肉桂風味，15%適中濃度朦朧搖曳，杯口掛上一根紅綠拐杖糖，每一口都是節慶氣息；「馴鹿魯道夫」最濃烈的18%濃度，將石榴、柑橘與白葡萄氣泡完美搖晃，尾韻帶有VODKA的烈焰，一杯就能暖喉啤；還有酸甜系的「Gin勾貝爾圓舞曲」莓果酒飲，帶有琴酒的平衡木質調，14.4%輕度酒感，彷彿在初冬雪地翩翩起舞。









點點心 信義形象店獨家餐點

避風塘香蟹蒸拌麵 $268

貴妃荔芝蝦球 $158

濃莓小姐雞蛋仔 $208



聖誕老人的紅棉襖 $218

馴鹿魯道夫 $218

Gin勾貝爾的圓舞曲 $228



點點心 豬你聖誕快樂

活動時間：2023/12/1-2024/1/1

活動內容：凡12月至點點心全門市消費，四人同行即贈「線上刮刮卡」乙張，內含：全單招待12% OFF優惠券、餐點$100元折價券、招牌豬仔流沙包兌換券、品牌豬仔杯墊等，張張有獎。







