耶誕節就是要約朋友一起吃個飯、聊個天、聚一下，為了讓三五好友可以在聚餐的同時，更有過節的氛圍感，堤諾義大利比薩推出耶誕節限定美食「花圈比薩」，獨特的花圈造型配上特製的波隆那紅醬、青醬，以及辣味烤雞、酥炸小螃蟹，要讓2023耶誕節很美味。



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堤諾義大利比薩表示，聖誕花圈也稱「福臨圈」，代表祝福降臨之意。所以這一次2023耶誕節限定「花圈比薩」延伸此美意，將象徵聖誕節與親友齊聚圍成一個圓圈。同時，這一次的比薩將會有「墨西哥辣烤雞花圈比薩」、「蘿勒小螃蟹花圈比薩」兩種口味。





其中，「墨西哥辣烤雞花圈比薩」墨西哥青辣椒的獨特魅力，結合烤雞肉的香氣與滑嫩口感，加上鹹香伊比利豬臘腸的多層次滋味。「蘿勒小螃蟹花圈比薩」特調蘿勒青醬帶出海鮮風味，炸得外酥內嫩的小螃蟹及鱈場蟹味棒，一口吃進滿滿鮮美風味。







堤諾義大利比薩2023耶誕節限定料理

墨西哥辣烤雞花圈比薩 $300

蘿勒小螃蟹花圈比薩 $300

酥炸小螃蟹與脆薯 $159

可可QQ球與吉拿棒 $109

聖誕節限定套餐 特價$869 (原價$1068)



堤諾義大利比薩2023耶誕節限定優惠

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