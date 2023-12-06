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哈根達斯耶誕節玫瑰冰淇淋！哈根達斯「掌心玫瑰」玫瑰冰淇淋蛋糕開賣，耶誕節愛心玫瑰打卡點、浪漫玫瑰蛋糕要打卡。

2023-12-06 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：958
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編輯 張人尹

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哈根達斯冰淇淋蛋糕變迷你了！哈根達斯冰淇淋蛋糕系列，一直都是許多人慶生、過節的首選，這次哈根達斯推出迷你尺寸的「掌心玫瑰」玫瑰冰淇淋蛋糕，打造超精緻、超奢華的玫瑰花瓣造型，耶誕節約會、告白就靠它了。

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哈根達斯 掌心玫瑰 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
哈根達斯 掌心玫瑰 新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

哈根達斯這次耶誕節前夕推出新品「掌心玫瑰」，使用浪漫紅玫瑰作為主軸，外層是檸檬乳酪巧克力製成紅色玫瑰花瓣，切開內餡是哈根達斯經典的「草莓冰淇淋」，並且在周圍鋪上蓬鬆的抹茶戚風蛋糕、新鮮草莓切片，模擬綠意花圃造景，打造可以捧在手掌心的小小花園。
哈根達斯 掌心玫瑰冰淇淋蛋糕 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
哈根達斯 掌心玫瑰 切面 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

本次「掌心玫瑰」包裝上更搭配透明半圓形蓋子模擬溫室，搭配專屬的紙提盒，即日起在哈根達斯全台直營門市提供外帶，同步在線上官方商店、LINE禮物販售。配合本次新品，哈根達斯在敦南店特別打造「愛心玫瑰花」打卡點，讓人拍IG美照。哈根達斯也推薦，「掌心玫瑰」離開冷藏回溫30分鐘後是最佳品嚐狀態，讓人帶著回家吃、在外野餐、約會吃剛剛好。
哈根達斯 掌心玫瑰 包裝 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
哈根達斯 敦南店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

哈根達斯 掌心玫瑰

上市日期：即日起上市
售價：原價$429元/個，冬日嚐鮮體驗價$399元/個。
販售通路：哈根達斯全台直營門市、線上官方商店、LINE禮物

詳細活動規範及供應情形，依 哈根達斯 官方公告為準。

 

 

看更多​​哈根達斯新品、打卡點：
哈根達斯 掌心玫瑰 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
哈根達斯敦南店打卡點 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

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哈根達斯 玫瑰 冰淇淋 耶誕節 more
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