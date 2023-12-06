哈根達斯冰淇淋蛋糕變迷你了！哈根達斯冰淇淋蛋糕系列，一直都是許多人慶生、過節的首選，這次哈根達斯推出迷你尺寸的「掌心玫瑰」玫瑰冰淇淋蛋糕，打造超精緻、超奢華的玫瑰花瓣造型，耶誕節約會、告白就靠它了。
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哈根達斯這次耶誕節前夕推出新品「掌心玫瑰」，使用浪漫紅玫瑰作為主軸，外層是檸檬乳酪巧克力製成紅色玫瑰花瓣，切開內餡是哈根達斯經典的「草莓冰淇淋」，並且在周圍鋪上蓬鬆的抹茶戚風蛋糕、新鮮草莓切片，模擬綠意花圃造景，打造可以捧在手掌心的小小花園。
本次「掌心玫瑰」包裝上更搭配透明半圓形蓋子模擬溫室，搭配專屬的紙提盒，即日起在哈根達斯全台直營門市提供外帶，同步在線上官方商店、LINE禮物販售。配合本次新品，哈根達斯在敦南店特別打造「愛心玫瑰花」打卡點，讓人拍IG美照。哈根達斯也推薦，「掌心玫瑰」離開冷藏回溫30分鐘後是最佳品嚐狀態，讓人帶著回家吃、在外野餐、約會吃剛剛好。
哈根達斯 掌心玫瑰
上市日期：即日起上市
售價：原價$429元/個，冬日嚐鮮體驗價$399元/個。
販售通路：哈根達斯全台直營門市、線上官方商店、LINE禮物
詳細活動規範及供應情形，依 哈根達斯 官方公告為準。