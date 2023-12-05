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肯德基比司吉回來了！肯德基「聖誕巨大桶」搶先開箱，肯德基可可蛋撻、楓糖炸雞、金黃比司吉一次吃到。

2023-12-05 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：4,008
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編輯 張人尹

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肯德基比司吉在耶誕節回來了！聽到鐵粉們瘋狂敲碗的心聲，肯德基這次耶誕節新品「聖誕巨大桶」就能吃得到日本直送的「金黃比司吉」，以及新品「楓糖香蒜脆雞、金燦鹽之花可可蛋撻」等7種餐點，耶誕節就抱一桶回家，跟好友們吃起來。

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肯德基耶誕新品 聖誕巨大桶 比司吉 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
肯德基耶誕新品 聖誕巨大桶 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

肯德基針對耶誕節，推出限定新品「聖誕巨大桶」，本次桶裝分成三層，第一層是4塊原味咔啦脆雞、4塊新品「楓糖香蒜脆雞」，鹹甜口感的楓糖醬與濃郁蒜味超涮嘴。第二層是3顆原味蛋撻、以及3顆新品「金燦鹽之花可可蛋撻」，蛋撻外層鋪上絲滑可可慕斯、鹽之花、黑巧杏仁酥餅，打造濃郁奢華口感。
肯德基耶誕新品 楓糖香蒜脆雞 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
肯德基耶誕新品 金燦鹽之花可可蛋撻 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

特別的是，「聖誕巨大桶」最底層的點心系列有、雙色轉轉 QQ球、上校雞塊，以及與日本同步的夢幻逸品「金黃比司吉」2顆，烘烤過的金黃香酥外皮、內餡是鬆軟綿密麵包口感，還能淋上蜂蜜球一同享用，讓速食控終於盼到「比司吉」在台灣重新開賣。
肯德基耶誕新品 金黃比司吉 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
肯德基耶誕新品 日本金黃比司吉 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



肯德基耶誕節限定新品「聖誕巨大桶」12/5起APP預購、12/8起正式開賣，除了7款餐點外還附贈限定版「年度限定聖誕瓷盤」，跟比司吉一樣是日本空運來台，更增添耶誕節氣氛。速食控除了買「聖誕巨大桶」聚餐吃之外，本次新品「楓糖香蒜脆雞、金燦鹽之花可可蛋撻、金黃比司吉」通通都可以單點或搭配個人套餐購買，想要朝聖的鐵粉12/5起就能手刀吃起來。
肯德基耶誕新品 聖誕巨大桶 販售資訊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
肯德基耶誕新品 聖誕巨大桶 年度限定聖誕瓷盤 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

肯德基耶誕新品 聖誕巨大桶

開賣時間：2023/12/08
預購時間：2023/12/05，於PK APP會員搶先預購
套餐內容：日本年度限定聖誕瓷盤x1+金黃比司吉x2顆＋蜂蜜球x2+楓糖香蒜脆雞x4+金燦鹽之花可可蛋撻 ×3顆＋咔啦脆雞 ×4＋原味蛋撻x3顆＋上校雞塊x8+雙色轉轉 QQ球x1份。
售價：1099元
 

肯德基耶誕新品 楓糖香蒜脆雞

開賣時間：2023/12/05
售價：
單點72元
會員餐（楓糖香蒜脆雞*2+可樂）149元
嚐鮮餐（楓糖香蒜脆雞*1+咔啦脆雞*1+可樂）149元
楓糖香蒜脆雞特吉套餐（楓糖香蒜脆雞*2+金黃比司吉+可樂）189元
 

肯德基耶誕新品 金燦鹽之花可可蛋撻

開賣時間：2023/12/05
售價：
單點53元
禮盒6顆288元
 

肯德基耶誕新品 金黃比司吉

開賣時間：2023/12/08
售價：
單點59元
套餐加購價55元

詳細活動規範及供應情形，依 肯德基 官方公告為準。

 

 

 

 

看更多肯德基耶誕新品：
肯德基耶誕新品 聖誕巨大桶 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
肯德基耶誕新品 聖誕巨大桶 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

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