單車迷必住台中勤美洲際酒店！攜手GIANT捷安特推出騎遇流光住房專案，騎自行車探索台中景點。

台中勤美洲際酒店攜手GIANT、Momentum及自行車文化探索館推出《騎遇流光》跨界住房專案，結合自行車騎行、文化探索與奢華旅宿，打造嶄新的城市旅行體驗。

單車迷有福啦！臺中勤美洲際酒店攜手GIANT捷安特、Momentum及自行車文化探索館推出《騎遇流光・Timeless Ride Encounters》跨界住房專案。專案以雙輪為媒介，讓旅人入住臺中勤美洲際酒店的同時，能以單車為媒介，從生活節奏感受臺中城市脈動，細細探索街區巷弄故事，結合文化體驗、城市移動與高端住宿，打造嶄新的城市探索方式。

▲臺中勤美洲際酒店推出《騎遇流光》跨界住房專案。（攝影：楊婷雅）



▲《騎遇流光》住房專案禮品。（攝影：楊婷雅）

BIKE LOUNGE打造探索台中第一站

BIKE LOUNGE提供旅人完整的城市騎行體驗，空間設計結合臺中勤美洲際酒店優雅風格與自行車美學，展示Momentum電輔車款，並提供專屬試乘預約服務。旅人專屬的車輛收納與維護設備，讓騎行過程安心無憂，並附導覽資訊與城市路線推薦，從短程10公里悠遊路線到50公里挑戰線皆可選擇。BIKE LOUNGE的設立不僅讓旅程從抵達酒店起便展開，也象徵臺中勤美洲際酒店將「目的地探索」理念延伸至實際空間，使旅人以自在的步調感受台中魅力，重新閱讀臺中風景。



▲BIKE LOUNGE位於臺中勤美洲際酒店B3。（臺中勤美洲際酒店提供）

「騎遇流光」跨界住房專案完整旅程

此次《騎遇流光・Timeless Ride Encounters》住房專案結合入住、用餐、探索與放鬆四大元素，並打造自行車主題客房，室內設計巧妙融入自行車文化探索館的元素，包括藝術畫作、抱枕細節與迎賓禮品等，每一處都呈現跨界合作的細膩美感；專案還包括雙人早餐、采月鍋品午／晚餐套餐、酒店迎賓點心與飲品，以及Momentum電輔車試乘與運動按摩優惠禮遇（60分鐘，預約制），由酒店合作的專業身心療癒品牌伊唯菈 ELVILA Espa 提供，療程以深層肌肉放鬆手法為主，能有效舒緩旅人騎行或城市探索後的肌肉緊繃與疲勞。

▲臺中勤美洲際酒店打造自行車主題客房。（攝影：楊婷雅）

雙輪探索台中！臺中勤美洲際酒店精選騎行路線

為讓旅人能真正以雙輪重新認識臺中，自行車文化探索館精心規劃兩條騎行路線。10公里「舊城悠遊線」串聯草悟道、綠川廊道、動漫彩繪巷及台中文學館，讓旅客以從容節奏感受城市故事與生活美感；50公里「挑戰線」則涵蓋更多街區景觀與文化地標，延伸至自行車文化探索館，提供更宏觀的城市視角。透過GIANT專業洞察與探索館的文化解說，旅人可依自己的節奏理解臺中歷史、街區特色與城市能量，完成一段深度且具體感的城市探索之旅。

▲《騎遇流光》提供數款單車，供旅人選擇。（攝影：楊婷雅）





「臺中勤美洲際酒店」資訊

線上訂房：https://taichungic.com/

地址：台中市西區館前路77號

電話：04 2328 1268

