高雄漢來大飯店看奧特曼！入住送漢來熊小提燈、搭免費接駁車暢遊冬日遊樂園。

高雄漢來大飯店推2026冬日遊樂園住房專案，入住送奧特曼展期必備漢來熊提燈，享免費接駁車遊亞灣，情人節再贈LUSH禮盒。

隨著2026年到來，南台灣的旅遊熱度隨著氣溫反向飆升，特別是今年「2026冬日遊樂園」重磅宣布與超人氣IP「奧特曼」合作，讓高雄瞬間成為全台寒假與春節連假最受矚目的旅遊城市。為了讓旅客能深度體驗這場港灣盛事，不僅能近距離感受奧特曼的魅力，還能享受五星級的舒適假期，在地指標性旅宿「高雄漢來大飯店」自即日起至3月3日止，精心策劃了冬季限定住房企劃，不僅打造了充滿童趣的「冬日熊好玩」專案，更針對情侶推出了浪漫滿點的「戀戀甜蜜夜」，試圖用最貼心的服務與獨家好禮，為造訪高雄的旅人留下一段溫暖且難忘的冬日記憶。

▲冬日遊樂園2月7日登場，高雄城市旅遊升溫，高雄漢來推免費接駁專車暢遊亞灣區。圖／高雄漢來大飯店提供；窩客島整理

▲入住高雄漢來限定住房專案，挑戰娃娃機互動體驗，有機會把人氣代言人「漢來熊」帶回家。圖／高雄漢來大飯店提供；窩客島整理

高雄住宿新亮點 漢來熊小提燈與娃娃機童趣登場

對於親子家庭客群而言，如何在旅途中為孩子創造驚喜往往是規劃行程的重點，高雄漢來大飯店此次推出的「冬日熊好玩－港灣遊樂假期」住房專案，便精準地抓住了這份期待。凡於2月1日至3月3日期間入住，平日每晚僅需5508元起，旅客入住後即可獲得飯店獨家設計的「漢來熊」小提燈，這款手工提燈以飯店經典的門衛造型為靈感，呆萌可愛的模樣在夜晚點亮時更顯活靈活現，勢必將成為今年高雄燈會期間最吸睛的隨身配件。此外飯店更發揮巧思將「遊樂園」的概念延伸至飯店大廳，自2月1日起現場將設置紅色的漢來熊主題娃娃機，入住旅客將獲贈代幣體驗夾娃娃的樂趣，若運氣爆棚挑戰成功，還有機會將正版漢來熊玩偶或是多樣精選好禮帶回家，讓從入住的那一刻起就充滿歡笑與互動。

▲高雄漢來大飯店首推專屬「漢來熊」小提燈，超萌設計將掀起話題熱潮。圖／高雄漢來大飯店提供；窩客島整理



直達2026冬日遊樂園 免費接駁車暢遊亞灣區免塞車

每逢大型節慶活動，熱門景點周邊的交通停車總讓人感到頭痛，為了讓房客能優雅愜意地暢遊高雄，高雄漢來大飯店特別貼心規劃了「冬日遊樂園免費接駁專車」。這項服務自1月底起持續至3月3日，專車路線串聯了亞灣區最精華的熱門景點與活動場域，包括時尚地標Focus 13、充滿文藝氣息的駁二大義倉庫以及本次活動主場冬日遊樂園。透過這項貼心的交通接駁安排，旅客可以完全免去自行開車尋找車位的困擾，白天能輕鬆穿梭於港灣之間，盡情感受奧特曼與遊樂園的熱鬧氛圍，夜晚則能從容搭車返回飯店休息，真正實現「玩得安心、住得舒適」的完美假期體驗。

▲迎接冬日遊樂園之旅，高雄漢來鄰近亞灣區，港灣美景一覽無遺。圖／高雄漢來大飯店提供；窩客島整理

情人節浪漫首選 贈LUSH泡澡球與粉紅氣泡酒

除了歡樂的親子假期，二月份同時也是屬於戀人們的季節，延續著冬季旅遊的熱潮，高雄漢來大飯店同步針對情侶族群推出了「戀戀甜蜜夜」情人節住房專案。此專案入住期間涵蓋整個二月份，平日專案價每晚6353元起，飯店為了營造專屬的浪漫儀式感，特別與知名香氛品牌合作，每房加贈LUSH泡澡球禮盒乙份，內含四入不同款式的泡澡球，讓愛侶們能在舒適的客房內享受香氛浴的放鬆時光。此外前七組預訂的幸運兒，更可額外獲得限量粉紅氣泡香檳，在港灣夜景的陪伴下微醺小酌，讓這趟高雄之旅充滿粉紅色的甜蜜泡泡。從親子同樂的熱鬧到兩人世界的溫柔，高雄漢來大飯店用全方位的企劃，滿足了不同旅人的冬日想望。

▲高雄漢來情人節住房專案，贈香氛泡澡球禮盒與限量粉紅氣泡酒。圖／高雄漢來大飯店提供；窩客島整理



冬日熊好玩－港灣遊樂假期

銷售日期：2026年1月26日 至 2026年3月3日

住宿日期：2026年2月1日 至 2026年3月3日

活動內容：

專案價格： 週日至週五雙人房 $7,508元，週六及假日加價 $1,000元。

專案好禮：

依房型人數贈送海港自助式早餐。

每房贈送專屬「漢來熊」小提燈乙個。

贈送大廳漢來熊主題娃娃機代幣（依房型人數）。

免費定點定時高鐵與冬日遊樂園接駁服務。

備註： 除夕至初三不適用。

戀戀甜蜜夜－情人節住房專案

銷售日期：2026年1月19日 至 2026年2月28日

住宿日期：2026年2月1日 至 2026年2月28日

活動內容：

專案價格： 週日至週五雙人房 $6,353元、四人房 $9,240元，週六及假日加價 $1,000元。

專案好禮：

贈送LUSH泡澡球禮盒乙份（內含4入）。

前7組訂房加贈限量粉紅氣泡香檳。

依房型人數贈送海港自助式早餐。

享加價300元限量升等港景房優惠。

備註： 除夕至初三不適用。

高雄漢來大飯店

地址： 高雄市前金區成功一路266號

電話： 07-216-1766

既然都來到高雄亞灣區，除了住好飯店，周邊這些隱藏版美食與打卡點絕對不能錯過！

推薦閱讀：35元爽吃隱藏版高雄果貿社區美食！無名排隊美食蔥抓餅現做現煎，在地人私藏美食名單。

推薦閱讀：高雄眷村美食5選！從北方麵食到江浙家鄉味，炭烤燒餅、皮帶麵、姥姥燉肉一次吃透。

推薦閱讀：爆紅新興咖啡廳！「RanGerハス」用金魚缸喝蘇打汽水，昭和復古風高雄咖啡廳。