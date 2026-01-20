Super Junior高雄演唱會應援必去，承億酒店變身寶藍色燈海、打卡免費喝特調。

韓流帝王SUPER JUNIOR降臨高雄！承億酒店化身超夢幻寶藍色應援基地，邀E.L.F.們舉杯同樂，延續演唱會感動。
韓國天團Super Junior為了慶祝出道20週年，即將帶著全新的世界巡演《SUPER SHOW 10》強勢回歸，並選定於本週1月23日至25日連續3天降臨高雄巨蛋。這場對於粉絲而言意義非凡的盛會，讓整座城市都動了起來，高雄市政府為了迎接這股韓流旋風，特別串聯城市地標推出名為「20週年SUPER LIGHT燈光裝置」的主題企劃，宣布自即日起至1月25日止，要將高雄最具代表性的4大景點染上專屬於Super Junior的應援代表色「寶藍色」。在這波全城應援的熱潮中，位於亞灣區的指標性飯店「承億酒店」也宣布盛情加入，不僅將建築外觀換上新裝，更祭出限定飲品優惠，要讓這幾天的高雄夜晚成為粉絲心中最美的藍色回憶。
承億酒店化身寶藍色燈海，高空泳池與空橋成最美應援地標
為了讓遠道而來的歌迷感受到高雄的熱情，承億酒店這回將整棟建築變身為巨大的應援地標。位於酒店24樓、被譽為全台唯一的「高空懸挑無邊際透明泳池」POOL BAR，以及27樓擁有絕佳視野的「BAR KAO泰式餐酒館」，皆同步點亮了耀眼的寶藍色燈光。當夜幕低垂，整座泳池在藍光的映照下與港灣海景連成一線，營造出夢幻又震撼的視覺效果。除此之外，承億酒店連接高雄市立圖書館總館的經典空橋，也同步換上了寶藍色新裝，在亞灣區璀璨夜色的襯托下顯得格外耀眼，不僅展現了五星級酒店的熱情應援力，更成為粉絲們朝聖拍照的必訪清單。
沉浸式投影搭配限定特調，BAR KAO拍照打卡即贈應援酒
除了視覺上的震撼，承億酒店更致力於打造全方位的沉浸式體驗。在24樓的POOL BAR現場特別設置了Super Junior演唱會意象的大型投影，讓粉絲們在演唱會前後都能延續那份激動與感動，彷彿置身於一場不間斷的藍色派對之中。為了回饋粉絲的熱情，活動期間只要前往27樓的「BAR KAO」泰式餐酒館，並在現場拍照打卡，就能免費獲贈一杯名為「SUPER 10」的應援特調酒。這杯限量飲品不僅是為了慶祝Super Junior的10度巡演，更是邀請所有粉絲一同舉杯同樂的象徵，數量有限送完為止，預計將掀起一波排隊打卡熱潮。
亞灣區夜景朝聖首選，感受城市與天團的魅力連結
隨著Super Junior演唱會的腳步逼近，高雄亞灣區的夜晚將比平常更加熱鬧非凡。承億酒店此次透過燈光、投影與限定飲品的結合，成功將住宿、餐飲與追星文化完美融合，讓這裡不只是一間飯店，更成為連接偶像與粉絲情感的重要場域。無論是站在空橋上與寶藍色燈海合影，還是在高空酒吧小酌「SUPER 10」，這幾天的高雄絕對能讓每一位到訪的粉絲感受到滿滿的誠意與驚喜。若想感受最完整的應援氛圍，不妨趁著這3天前往承億酒店，體驗這場專屬於Super Junior與高雄的藍色盛典。
承億酒店 SUPER JUNIOR 高雄演唱會限定應援活動
活動時間： 即日起至 2024年1月25日
活動內容：
- 全館應援： 承億酒店空橋及建物外觀點亮象徵 SUPER JUNIOR 的「寶藍色」燈光。
- 24F POOL BAR： 懸挑無邊際透明泳池點亮寶藍色燈光，現場設置大型投影播放演唱會意象，打造沉浸式氛圍。
- 27F BAR KAO 泰式餐酒館： 推出應援特調「SUPER 10」。 優惠活動： 凡於 27F BAR KAO 拍照打卡，即可免費獲贈一杯應援酒「SUPER 10」（藍色氣泡特調）。
高雄承億酒店 TAI Urban Resort (24F POOL BAR / 27F BAR KAO)
地址： 高雄市前鎮區林森四路189號
