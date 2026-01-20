Super Junior高雄演唱會應援必去，承億酒店變身寶藍色燈海、打卡免費喝特調。

韓流帝王SUPER JUNIOR降臨高雄！承億酒店化身超夢幻寶藍色應援基地，邀E.L.F.們舉杯同樂，延續演唱會感動。

韓國天團Super Junior為了慶祝出道20週年，即將帶著全新的世界巡演《SUPER SHOW 10》強勢回歸，並選定於本週1月23日至25日連續3天降臨高雄巨蛋。這場對於粉絲而言意義非凡的盛會，讓整座城市都動了起來，高雄市政府為了迎接這股韓流旋風，特別串聯城市地標推出名為「20週年SUPER LIGHT燈光裝置」的主題企劃，宣布自即日起至1月25日止，要將高雄最具代表性的4大景點染上專屬於Super Junior的應援代表色「寶藍色」。在這波全城應援的熱潮中，位於亞灣區的指標性飯店「承億酒店」也宣布盛情加入，不僅將建築外觀換上新裝，更祭出限定飲品優惠，要讓這幾天的高雄夜晚成為粉絲心中最美的藍色回憶。

▲承億酒店27樓BAR KAO推出期間限定應援酒「SUPER 10」，湛藍色澤夢幻迷人。圖／承億酒店提供；窩客島整理



承億酒店化身寶藍色燈海，高空泳池與空橋成最美應援地標

為了讓遠道而來的歌迷感受到高雄的熱情，承億酒店這回將整棟建築變身為巨大的應援地標。位於酒店24樓、被譽為全台唯一的「高空懸挑無邊際透明泳池」POOL BAR，以及27樓擁有絕佳視野的「BAR KAO泰式餐酒館」，皆同步點亮了耀眼的寶藍色燈光。當夜幕低垂，整座泳池在藍光的映照下與港灣海景連成一線，營造出夢幻又震撼的視覺效果。除此之外，承億酒店連接高雄市立圖書館總館的經典空橋，也同步換上了寶藍色新裝，在亞灣區璀璨夜色的襯托下顯得格外耀眼，不僅展現了五星級酒店的熱情應援力，更成為粉絲們朝聖拍照的必訪清單。

▲承億酒店化身巨大應援基地，整棟建築點亮「寶藍色」燈光，俯瞰高雄夜景超浪漫。圖／承億酒店提供；窩客島整理

沉浸式投影搭配限定特調，BAR KAO拍照打卡即贈應援酒

除了視覺上的震撼，承億酒店更致力於打造全方位的沉浸式體驗。在24樓的POOL BAR現場特別設置了Super Junior演唱會意象的大型投影，讓粉絲們在演唱會前後都能延續那份激動與感動，彷彿置身於一場不間斷的藍色派對之中。為了回饋粉絲的熱情，活動期間只要前往27樓的「BAR KAO」泰式餐酒館，並在現場拍照打卡，就能免費獲贈一杯名為「SUPER 10」的應援特調酒。這杯限量飲品不僅是為了慶祝Super Junior的10度巡演，更是邀請所有粉絲一同舉杯同樂的象徵，數量有限送完為止，預計將掀起一波排隊打卡熱潮。

▲凡於27樓BAR KAO拍照打卡，即可免費獲得應援酒一杯，邀請粉絲一同舉杯同樂。圖／承億酒店提供；窩客島整理



亞灣區夜景朝聖首選，感受城市與天團的魅力連結

隨著Super Junior演唱會的腳步逼近，高雄亞灣區的夜晚將比平常更加熱鬧非凡。承億酒店此次透過燈光、投影與限定飲品的結合，成功將住宿、餐飲與追星文化完美融合，讓這裡不只是一間飯店，更成為連接偶像與粉絲情感的重要場域。無論是站在空橋上與寶藍色燈海合影，還是在高空酒吧小酌「SUPER 10」，這幾天的高雄絕對能讓每一位到訪的粉絲感受到滿滿的誠意與驚喜。若想感受最完整的應援氛圍，不妨趁著這3天前往承億酒店，體驗這場專屬於Super Junior與高雄的藍色盛典。

▲連接高市圖總館的空橋也換上寶藍色新裝，成為亞灣區最吸睛的城市應援地標。圖／承億酒店提供；窩客島整理





承億酒店 SUPER JUNIOR 高雄演唱會限定應援活動

活動時間： 即日起至 2024年1月25日

活動內容：

全館應援： 承億酒店空橋及建物外觀點亮象徵 SUPER JUNIOR 的「寶藍色」燈光。

24F POOL BAR： 懸挑無邊際透明泳池點亮寶藍色燈光，現場設置大型投影播放演唱會意象，打造沉浸式氛圍。

27F BAR KAO 泰式餐酒館： 推出應援特調「SUPER 10」。 優惠活動： 凡於 27F BAR KAO 拍照打卡，即可免費獲贈一杯應援酒「SUPER 10」（藍色氣泡特調）。

高雄承億酒店 TAI Urban Resort (24F POOL BAR / 27F BAR KAO)

地址： 高雄市前鎮區林森四路189號

看完演唱會還不想睡？這幾間就在巨蛋周邊的質感餐酒館，最適合粉絲續攤

推薦閱讀：高雄巨蛋美食推薦！高雄左營美食7間必吃，火鍋吃到飽、牛排吃到飽高CP值。

推薦閱讀：高雄眷村美食5選！從北方麵食到江浙家鄉味，炭烤燒餅、皮帶麵、姥姥燉肉一次吃透。

推薦閱讀：35元爽吃隱藏版高雄果貿社區美食！無名排隊美食蔥抓餅現做現煎，在地人私藏美食名單。